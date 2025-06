Bổ nhiệm, điều động nhiều phó giám đốc công an tỉnh

Hà Nội, Lạng Sơn, Trà Vinh có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 28/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc , đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội .

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội chúc mừng Đại tá Lê Văn Tuân được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, quyết định điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Tuân. Ảnh: Lam Thanh/ANTĐ.

Trước đó vào chiều 27/6, tại Lạng Sơn diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Đức (SN 1983), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức Phó Giám đốc kể từ ngày 1/7/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thành Sơn (bên phải) đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Đức. Ảnh: T.L

Ngày 24/6, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Sơn Chí Hùng - Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, và bố trí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập (nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre thành tỉnh Vĩnh Long - PV).

Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao quyết định cho Thượng tá Sơn Chí Hùng. Ảnh: Phạm Hơn

Nhiều phó giám đốc công an tỉnh nhận nhiệm vụ mới

Chiều 27/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam , Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhận hoa chúc mừng. Ảnh: CABT

Ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Bộ Tư lệnh.

Theo báo Vietnamnet , tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Tiến Thùy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang và Đại tá Vũ Cao Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (ở giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Cao Sơn (bên trái) và Đại tá Đỗ Tiến Thùy. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Trong tuần, Công an tỉnh Long An cũng tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo báo Long An , trước đó vào ngày 24/6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; điều động Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.