Hàng loạt công ty sản xuất hàng giả dầu ăn, siro, sữa bị triệt phá: ‘Cò con’ cũng thu ít nhất 4.000 tỷ đồng

Gần đây, cơ quan chức năng Việt Nam đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất hàng giả và trốn thuế có quy mô đặc biệt lớn, với doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hệ sinh thái Big Holding thu về khoảng 4.000 tỷ đồng trong 6 năm

Vụ việc gần đây liên quan đến chủ tài khoản Tiktok "Gia đình Hải Sen" bán mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" là hàng giả - đã lộ ra công ty sản xuất sản phẩm này là Công ty Cổ phần Bigfa.



Công ty cổ phần Bigfa thành lập vào tháng 12/2018. Nhóm cá nhân sáng lập của Bigfa còn cùng nhau sáng lập nhiều doanh nghiệp khác như Big Holding, Vicozy, Tohano Việt Nam…

Loạt sản phẩm do Bigfa sản xuất như "Siro khiết hầu đan", viên sủi Toha Fast, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ NutriZabet lần lượt bị cơ quan chức năng cảnh cáo và xử phạt vì vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo, quảng cáo sai sự thật.

Đáng chú ý, Big Holding có công ty con tên là Công ty Cổ phần Thương mại – Dược phẩm Bigfam với chuỗi nhà thuốc nhượng quyền Big Family. Năm 2023, công ty cho biết có gần 1.000 cửa hàng thuốc trên toàn quốc, riêng tại Hà Nội, có gần 100 nhà thuốc nằm rải rác khắp các quận, huyện.

Từ khi thành lập đến nay, hệ sinh thái Big Holding đã thu về 4.000 tỷ đồng doanh thu từ những sản phẩm và nhiều kênh phối trên.

Z Holding với sữa bột giả HIUP thu về 6.700 tỷ đồng

Ngày 19/6/2025, Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nhiều cá nhân đứng đầu tại Công ty cổ phần Z Holding (thành lập từ năm 2015).



Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Z Holding đã chỉ đạo sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 với giá xuất xưởng chỉ 87.800 đồng/lon nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình 546.000 đồng, gấp gần 7 lần.

Mỗi lon sữa được quảng bá có khả năng giúp trẻ cao thêm 3–5 cm chỉ sau 3 tháng sử dụng, dù thực chất chỉ chứa 15–17 thành phần dinh dưỡng, thay vì 37 thành phần như công bố. Nhiều chỉ tiêu không đạt đến 70% hàm lượng ghi trên nhãn và đã bị xác định là hàng giả theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Công ty Z Holding đã thu về doanh thu lên tới 6.700 tỷ đồng nhờ tiêu thụ loại sữa bột giả HIUP 27, chủ yếu thông qua chiến lược tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội và sử dụng người nổi tiếng, KOLs để quảng bá sản phẩm.

Sản phẩm Dầu đậu nành O Food thu về hơn 8.200 tỷ đồng trong 3 năm

Ngày 24/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố ba bị can, trong đó có bà Đặng Thị Hương – Giám đốc Công ty Nhật Minh Food và ông Nguyễn Trọng Năng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Dương, về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Buôn lậu”.

Loại dầu ăn này có nhãn hiệu là O Food thực chất là dầu thực vật dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng lại được đưa ra thị trường tiêu dùng như một sản phẩm thực phẩm hợp pháp.

Trong đường dây này có sự tham gia của Công ty TNHH An Hưng Phước. Ước tính doanh thu của các công ty liên quan trong 3 năm gần đây lên tới hơn 8.200 tỷ đồng.