Bến Lức - Điểm đến lý tưởng đón đầu làn sóng giãn dân từ TP.HCM

Giãn dân về phía Tây TPHCM: Lời giải cho bài toán an cư của vợ chồng trẻ

Trong một thập kỷ qua, khu Tây TP.HCM gồm các quận 5, 6, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân (cũ)... đã đối mặt với tình trạng cạn kiệt nguồn cung bất động sản nghiêm trọng. Trái ngược với sự mở rộng của khu Đông, khu vực này thiếu vắng các khu đô thị mới, căn hộ khan hiếm, và giá bán liên tục tăng cao.

Theo Tổng cục Thống kê, riêng Đông Nam Bộ có 58,7% dân số từ 15 tuổi trở lên đang trong tình trạng kết hôn. Mỗi năm, TP.HCM có khoảng 50.000 cặp vợ chồng trẻ cần chỗ ở. Với khả năng tích lũy ban đầu chưa cao, họ thường tìm kiếm các sản phẩm có tổng giá trị trên dưới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thị trường lại không đáp ứng được nhu cầu này. Giá căn hộ thứ cấp hiện đã lên tới 4-5 tỷ đồng, còn các khu đô thị mới thì không có nguồn cung phù hợp.

Với bối cảnh trên, Bến Lức trở thành lựa chọn phù hợp nhờ giá mềm và không gian sống xanh. Xu hướng giãn dân được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hạ tầng giao thông kết nối liên vùng thuận tiện: Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành (hoàn thành 2026) và Vành đai 4 (thông xe 2028), giúp di chuyển đến TP.HCM chỉ mất 10-15 phút. Hiện tại, cư dân đã có thể đi làm trong 15-20 phút qua trục Nguyễn Hữu Trí.

Bắt kịp xu thế, nhiều đại đô thị sinh thái như Vinhomes Green City, Eco Retreat, Waterpoint, THE SOLIA... đã và đang hình thành tại Bến Lức, đáp ứng nhu cầu nhà ở lớn. Sự phát triển này cũng kéo theo hàng loạt tiện ích, việc làm, y tế và giáo dục. Từ đó, Bến Lức không còn là đô thị vệ tinh mà sẽ trở thành một dải đô thị sầm uất, sánh ngang với TP.HCM trong tương lai gần.

Giải pháp tài chính biến ước mơ thành hiện thực

Quyết định dịch chuyển là một chuyện, nhưng bài toán tài chính vẫn là rào cản lớn nhất. Trong khi nhà xây sẵn tại Bến Lức phổ biến ở mức 4-7 tỷ, hoặc căn hộ có giá 40-55 triệu/m², thì mức giá của THE SOLIA là một cơ hội nhẹ gánh tài chính hơn hẳn.

Với mức giá chỉ từ 19,5 triệu/m² (đã bao gồm thuế và chiết khấu thanh toán nhanh), tổng giá chỉ từ khoảng 1,8 tỷ đồng, THE SOLIA đã biến giấc mơ sở hữu chốn an cư trong đô thị xanh thành hiện thực.

Trên tổng diện tích 20,5 ha, THE SOLIA nổi bật với hơn 27.000 m² tiện ích xanh được quy hoạch bài bản

Ưu đãi chiết khấu lên đến 14% giúp khách hàng nhận được lợi nhuận hàng trăm triệu đồng ngay khi ký hợp đồng. Số tiền này có thể dùng làm khoản dự phòng quý giá, giúp các gia đình trẻ trang trải chi phí nội thất hoặc xây nhà sớm hơn.

Nhằm hỗ trợ các gia đình trẻ có tài chính khiêm tốn, THE SOLIA áp dụng nhiều chính sách linh hoạt. Khách hàng chỉ cần tích lũy ban đầu 15% (áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên) là có thể sở hữu sản phẩm.

Đây cũng là dự án đất nền tiên phong hỗ trợ 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 2 năm - chính sách dài nhất trên thị trường. Điều này không chỉ giảm gánh nặng chi phí ban đầu cho các gia đình trẻ mà còn mang lại cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Với quỹ đất sẵn có, cư dân tại THE SOLIA không bị giới hạn thời gian xây nhà, giúp họ chủ động hơn về tài chính và kế hoạch an cư. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về mặt pháp lý và tiến độ, vì hạ tầng đã hoàn thiện 100%, tiện ích đạt 90%, và tất cả sản phẩm đều có sổ đỏ 100% thổ cư, giúp việc vay vốn ngân hàng trở nên dễ dàng hơn.

Chất lượng sống vượt trội và giá trị bền vững

Cuộc sống tại THE SOLIA mang đến không gian trong lành và gần gũi thiên nhiên. Với hệ tiện ích "all-in-one" hiện hữu như hồ bơi 400m², công viên ven sông và khu thể thao, nơi đây giúp con cái phát triển toàn diện và cả gia đình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Sắp tới, dự án sẽ tiếp tục phát triển các tiện ích giáo dục, y tế và thương mại như shophouse, phòng khám đa khoa, trường học và trung tâm thương mại, đáp ứng mọi nhu cầu sống, học tập và giải trí của cư dân.

Quy hoạch bài bản với tiện ích đầy đủ và không gian phủ xanh, THE SOLIA thiết lập chuẩn sống đáng mơ ước hàng đầu tại Bến Lức

Nhờ vị trí đắc địa ngay mặt tiền Vành đai 4, THE SOLIA không chỉ giúp di chuyển thuận tiện về TP.HCM mà còn nằm trong trung tâm các đại đô thị sinh thái và các khu công nghiệp lớn. Hạ tầng và tiện ích hoàn thiện cho phép khách hàng an cư ngay, đồng thời tận dụng lợi thế sinh lời tức thì.