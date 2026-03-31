Bên trong công ty cung cấp thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi vào trường học

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện Công an TP Hà Nội đang rà soát, làm việc với các trường học liên quan đến đường dây này. (Trong ảnh, bên trong trụ sở Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.)