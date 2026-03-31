Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong công ty cung cấp thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi vào trường học

Theo Thanh Hà | 31-03-2026 - 10:38 AM | Thị trường

Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đây là công ty liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đưa vào một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan. (Trong ảnh, Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát thu mua lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi đưa vào một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.)

Các đối tượng trong đường dây thu gom lợn mắc dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội. (Trong ảnh, camera lắp xung quanh Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.)

Sau đó giết mổ tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội). Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố. (Trong ảnh, bên trong Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.)

Các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ. (Trong ảnh, các bàn sơ chế thực phẩm bên trong Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.)

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện Công an TP Hà Nội đang rà soát, làm việc với các trường học liên quan đến đường dây này. (Trong ảnh, bên trong trụ sở Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.)

Ghi nhận vào chiều ngày 30/3, trụ sở Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát khóa cửa từ bên ngoài, xung quanh rắc vôi bột khử trùng.

Theo người dân xung quanh, Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát chuyển về địa chỉ trên khoảng năm 2019-2020. Hằng ngày, có khoảng 6-7 công nhân đến làm việc buổi sáng, sau đó rời đi. Các thực phẩm được vận chuyển bằng ô tô.

Trụ sở Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát có diện tích hơn 100m2, xây tường lửng, quây tôn. Theo tìm hiểu, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát đăng ký hộ kinh doanh, bán buôn thực phẩm.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên