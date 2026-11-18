Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm tại 12 dự án có hiệu lực từ ngày 7/11/2026. Với những trường hợp phải di dời, phương án được đặt ra là chủ đầu tư thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ chi phí chuyển nhà hoặc xem xét bố trí căn hộ tương đương tại khu đô thị Thanh Hà đối với các hộ có nhu cầu.