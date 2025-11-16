Bên trong ngôi nhà "100 tỷ mặt tiền quận 1" - nơi Diệp Lâm Anh và chồng cũ "var nhau"

Trước khi chính thức đường ai nấy đi, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm từng chung sống trong một cơ ngơi hoành tráng tọa lạc ngay mặt tiền quận 1, TP.HCM, với giá trị ước tính lên đến 100 tỷ đồng. Không chỉ nổi bật bởi vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, cơ ngơi này còn gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại và nội thất tinh tế, từng là tổ ấm đáng chú ý của cặp đôi khi còn mặn nồng.

Dù không hé lộ quá nhiều về không gian bên trong, nhưng qua một vài hình ảnh được đăng tải, có thể thấy căn nhà mà Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng chung sống vô cùng rộng rãi và sang trọng, từ kiến trúc đến cách bài trí nội thất. Bên cạnh đó, Không gian còn được điểm xuyết những mảng xanh từ cây cỏ, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Một góc trong không gian sống trước đây của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm. Từng chi tiết từ cách bài trí đến nội thất đều toát lên vẻ xa hoa

Không gian trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang nhã

Trong nhà có hồ cá mini, không gian xung quanh trồng nhiều cây xanh

Mảng xanh trong nhà cực sinh động với sự xuất hiện của nhiều cây hoa khác nhau

Diệp Lâm Anh từng hé lộ góc sân thượng cực chill trong cơ ngơi 100 tỷ.

Tổng hợp