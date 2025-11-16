Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong ngôi nhà "100 tỷ mặt tiền quận 1" - nơi Diệp Lâm Anh và chồng cũ "var nhau"

16-11-2025 - 20:30 PM | Lifestyle

Không gian này từng là nơi chung sống của Diệp Lâm Anh và chồng cũ.

Trước khi chính thức đường ai nấy đi, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm từng chung sống trong một cơ ngơi hoành tráng tọa lạc ngay mặt tiền quận 1, TP.HCM, với giá trị ước tính lên đến 100 tỷ đồng. Không chỉ nổi bật bởi vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, cơ ngơi này còn gây ấn tượng với kiến trúc hiện đại và nội thất tinh tế, từng là tổ ấm đáng chú ý của cặp đôi khi còn mặn nồng.

Bên trong ngôi nhà
Bên trong ngôi nhà

Dù không hé lộ quá nhiều về không gian bên trong, nhưng qua một vài hình ảnh được đăng tải, có thể thấy căn nhà mà Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng chung sống vô cùng rộng rãi và sang trọng, từ kiến trúc đến cách bài trí nội thất. Bên cạnh đó, Không gian còn được điểm xuyết những mảng xanh từ cây cỏ, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Bên trong ngôi nhà

Một góc trong không gian sống trước đây của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm. Từng chi tiết từ cách bài trí đến nội thất đều toát lên vẻ xa hoa

Bên trong ngôi nhà

Không gian trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang nhã

Bên trong ngôi nhà

Trong nhà có hồ cá mini, không gian xung quanh trồng nhiều cây xanh

Bên trong ngôi nhà

Mảng xanh trong nhà cực sinh động với sự xuất hiện của nhiều cây hoa khác nhau

Bên trong ngôi nhà

Diệp Lâm Anh từng hé lộ góc sân thượng cực chill trong cơ ngơi 100 tỷ.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong biệt thự 8.000m2, gần 140 tỷ của ma nữ đẹp nhất Thái Lan "bắt chồng ở rể"

Bên trong biệt thự 8.000m2, gần 140 tỷ của ma nữ đẹp nhất Thái Lan "bắt chồng ở rể" Nổi bật

Tình trạng mới nhất tiệm bánh Sugar Town của nghệ sĩ Việt Hương

Tình trạng mới nhất tiệm bánh Sugar Town của nghệ sĩ Việt Hương Nổi bật

Khung hình "double sang": Vợ tỷ phú đọ sắc cùng mỹ nhân nhà trâm anh thế phiệt

Khung hình "double sang": Vợ tỷ phú đọ sắc cùng mỹ nhân nhà trâm anh thế phiệt

19:52 , 16/11/2025
"Mỹ nhân đáng giá 39 tỷ" bất ngờ lên hoa xe lần 2, lập thỏa thuận "2 không" gây choáng với chồng thiếu gia

"Mỹ nhân đáng giá 39 tỷ" bất ngờ lên hoa xe lần 2, lập thỏa thuận "2 không" gây choáng với chồng thiếu gia

19:46 , 16/11/2025
Giới trẻ TPHCM mê mẩn quán cà phê 'lái xe địa hình'

Giới trẻ TPHCM mê mẩn quán cà phê 'lái xe địa hình'

19:42 , 16/11/2025
Nữ NSƯT 80 tuổi xuất hiện đầy khí chất, chiếm trọn spotlight trên sàn diễn thời trang

Nữ NSƯT 80 tuổi xuất hiện đầy khí chất, chiếm trọn spotlight trên sàn diễn thời trang

18:14 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên