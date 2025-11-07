Bên trong tiệm photobooth Hà Nội bị quay lén rúng động: Chủ quán tháo camera khi nào?

Những ngày gần đây, vụ bị quay lén và phát tán clip từ một tiệm photobooth ở Hà Nội khiến dư luận quan tâm. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi ở Hà Nội và gia đình đã tố cáo sự việc.

Ngày 23/9, cô cùng với một vài người bạn đi chụp ảnh tại Pixie Photo (Bạch Mai, Hà Nội) và vào một khu vực chung có để nhiều trang phục và phụ kiện phòng để thay đồ. Đến ngày 24/10, cô phát hiện một trang mạng lan truyền clip cô cùng bạn thay đồ tại tiệm chụp ảnh nói trên. Gia đình tiếp tục phát 25 đoạn clip riêng tư của con gái trên nhiều website, diễn đàn "người lớn" và có 27 trường hợp khác cũng bị phát tán hình ảnh từ địa điểm này.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đến tiệm chụp ảnh kiểm tra và biết trong phòng thay đồ có gắn camera. Song các nạn nhân khẳng định không biết có camera trong phòng và thông báo có camera cũng bị che khuất. Gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm của tiệm ảnh và những cá nhân liên quan.

Hình ảnh nạn nhân bị phát tán trên web "người lớn" (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 4/11, theo ghi nhận của chúng tôi, cửa hàng photobooth - nơi xảy ra vụ việc, vẫn hoạt động bình thường, có nhân viên túc trực ở cửa hàng.

Khi được hỏi về sự cố liên quan đến camera an ninh ở khu vực treo đồ, nhân viên cho biết mình không thể chia sẻ thêm thông tin vì mới vào làm. Người này cũng không quản lý các tài khoản MXH của tiệm nên không rõ phản ứng của cư dân mạng thế nào.

Tiệm chụp ảnh này có 4 phòng, trong đó có 3 phòng chụp ảnh và 1 phòng để chỉnh trang. Căn phòng này có treo quần áo và phụ kiện, đặt bàn trang điểm và cũng chính là nơi khách hàng bị phát tán hình ảnh nhạy cảm.

Trước khi xảy ra sự việc, căn phòng có gắn camera an ninh cùng tờ giấy cảnh báo: “Phòng có camera để đảm bảo an ninh và tránh sự cố ngoài ý muốn. Quý khách chỉ nên khoác quần áo concept ở ngoài. Nếu cần thay đồ vui lòng đến WC”.

Về dịch vụ, giá chụp ảnh tại Pixie Photo dao động từ 70.000 - 100.000 đồng, tương đương với giá ở nhiều tiệm photobooth khác ở Hà Nội.

Cửa hàng này có 3 phòng chụp ảnh và 1 phòng trang điểm, chứa phụ kiện (Ảnh: N.H)

Không gian bên trong tiệm photobooth (Ảnh: N.H)

Bên trong phòng trang điểm, chứa trang phục và phụ kiện đã được tháo gỡ camera ở góc (Ảnh: T.D)

Chiều ngày 5/11, phía tiệm photobooth tiếp tục cập nhật về sự việc, là thông báo thứ 2 sau khi lên tiếng vào ngày 26/11. Tiệm gửi lời xin lỗi khách hàng sau sự cố rò rỉ hình ảnh nhạy cảm, một lần nữa khẳng định hình ảnh bị phát tán xuất phát từ camera an ninh lắp công khai ở khu vực treo đồ và chỉnh trang, không phải phòng thay đồ riêng tư. Tuy nhiên, đơn vị này thừa nhận thiếu sót trong việc thông báo rõ ràng, dẫn đến hiểu nhầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng.

Về các hành động ngay lập tức, sau khi sự việc được ghi nhận, Pixie Photo đã: (1) Tháo toàn bộ camera tại các khu vực có thể gây hiểu lầm; (2) Tháo rèm trang trí, điều chỉnh không gian để khách hàng luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối; (3) Dán biển cảnh báo lớn, dễ thấy tại tất cả cơ sở; (4) Rà soát hệ thống lưu trữ dữ liệu, khóa quyền truy cập để phục vụ điều tra; (5) Gửi thông báo chính thức minh bạch về vụ việc đến khách hàng; (6) Làm việc với các bên liên quan và đơn vị hỗ trợ kỹ thuật để truy tìm nguồn phát tán và gỡ bỏ các nội dung nhạy cảm.

Trích 1 phần từ thông báo của tiệm photobooth (Ảnh: Pixie Photo)

Đến tối ngày 5/11, chia sẻ với Tri Thức - Znews, nạn nhân cho biết cô bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề khi hình ảnh nhạy cảm của mình bị lan truyền. Cô xác nhận bên trong phòng có dán tờ giấy thông báo đây không phải khu vực thay đồ, song bị che khuất bởi một chiếc đèn của studio nên khó phát hiện. Cô cũng nhận một phần lỗi về mình khi chủ quan, không quan sát thật kỹ căn phòng.

"Ban đầu, tôi vào phòng đó chỉ để làm tóc trước khi chụp, nhưng thấy bạn thay đồ nên cũng thay theo. Trước đó, tôi cũng thấy khách khác làm vậy nên nghĩ đây là phòng thay đồ riêng tư", cô kể.

Sau khi đăng bài lên MXH, cô nhận được một số tin nhắn của mọi người, cho biết từng trải qua sự việc tương tự, chứng tỏ việc hình ảnh từ camera quán bị rò rỉ không phải lần đầu. “Một số nhân viên cũ của tiệm còn nói với tôi rằng nhân viên lẽ ra phải nhắc khách không được thay đồ trong phòng đó ngay từ đầu, bởi vậy trách nhiệm một phần cũng thuộc về nhân viên trực ca hôm đó", cô nói thêm.

Hiện tại, không chỉ gia đình cô mà gia đình của các thành viên trong nhóm đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Cảnh thay đồ riêng tư tràn lan trên MXH khiến các nạn nhân lo lắng, hoảng sợ (Ảnh: NVCC)

Cũng trong ngày 5/11, Công an phường Bạch Mai trao đổi với Vietnamnet cho biết hiện đang xác minh, điều tra vụ việc. Do vụ việc phức tạp và liên quan đến nhiều học sinh, cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Chiều 6/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, có 3 nhân viên trực tại quầy, bên trong có 2 nhóm khách. Các nhân viên giới thiệu cho khách về gói chụp, giá cả, phòng chụp, hướng dẫn vị trí thay đồ.

Một nữ nhân viên cho biết, những ngày qua, cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động bình thường, lượng khách có giảm. Cô không nắm được thông tin cụ thể về sự việc một khách hàng bị phát tán hình ảnh nhạy cảm trên mạng.

"Có thể ai đó đã hack (lấy trộm dữ liệu - PV) từ camera. Nhân viên không có quyền truy cập vào hệ thống này", nhân viên của cửa hàng nói.

Sau khi xảy ra sự việc, quản lý cửa hàng đã tổ chức tập huấn nội bộ cho nhân viên. Theo đó, trong khi tư vấn, nhân viên yêu cầu khách phải thay trang phục trong nhà vệ sinh, không được thay trong phòng trang điểm.

"Trước đây, khách tự ý thay đồ bên trong phòng trang điểm, không thông báo cho nhân viên. Hiện tại, camera tại phòng trang điểm đã được gỡ bỏ", nhân viên chia sẻ.

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng.