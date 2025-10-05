Bên trong xưởng sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả: Công thức pha trộn “tự nghĩ ra”, 54% là bột không có tác dụng dập lửa
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Bạch Thông về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP. Hải phòng và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ: Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định Khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài
về tội sản xuất, buôn bán hàng giả
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn PCCC của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hiện nay, vì vậy Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam
Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét
tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHH
PCCC TOMOKEN Việt Nam tại địa chỉ lô CN03, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.
Lực lượng chức năng khám xét tại phòng thử nghiệm, kiểm định bình chữa cháy tại Công ty TNHH
phòng cháy chữa chữa cháy TOMOKEN VIỆT NAM Lô XN 25-3, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng
Bình bột chữa cháy do công ty TOMOKEN VIET NAM sản xuất
Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số 2.203.263 bình chữa cháy các loại (Bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số 834.857.352.180 đồng. Trong đó: Bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) là 1.641.938 bình với tổng doanh số 527.628.578.935 đồng, (Loại bình bột 6kg và 8kg là 850.615 bình = 295.951.934.185 đồng).
