Bến xe, nhà ga phải tăng cường ứng dụng công nghệ để hấp dẫn hành khách

Báo cáo với Bộ trưởng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng cho biết, hoạt động của các bến xe do đơn vị quản lý (gồm Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm) trong vài ngày cao điểm trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đạt 80% so với giai đoạn trước dịch Covid-19, tăng khoảng 8% so với ngày thường.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiểm tra công tác phục vụ hành khách tại Bến xe Giáp Bát sáng 30 Tết.

Tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm tăng khoảng 200 - 300% so với ngày thường; dự kiến 950 lượt xe/ngày. Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm tăng hơn 200% so với ngày thường, 900 lượt xe/ngày…



“Trong những ngày qua, các bến đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân; không có hành khách bị tăng giá vé trái quy định hay không có phương tiện để về quê. Tuy nhiên, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định đang gặp phải sự cạnh tranh rất lớn do lượng xe cá nhân tăng nhanh. Cùng với đó là tình trạng xe ghép, xe đi chung, xe limousine đưa đón tận nhà, xe dù, bến cóc”, ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Trước tình trạng trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đơn vị quản lý bến xe cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, bán vé nhằm tạo sự hấp dẫn, an toàn, tạo ưu thế để hành khách lựa chọn. Lực lượng Thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải tăng cường phối hợp với các Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương có hiện tượng nhiều xe dù, bến cóc để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tại Ga Hà Nội, trực tiếp kiểm tra công tác điều độ, chạy tàu, thăm khu bán vé, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chia sẻ, động viên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành Đường sắt đang trực tiếp làm nhiệm vụ trong ngày cuối cùng của năm.



Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, công tác bán vé tàu Tết đã được đơn vị triển khai từ rất sớm với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân mua vé. Tính đến thời điểm này, sản lượng hành khách đạt 70% so với trước dịch Covid-19, trung bình trong các ngày cao điểm Tết có khoảng hơn 6.000 hành khách đi và đến Ga Hà Nội.

Đoàn kiểm tra tại Ga Hà Nội.

Phấn khởi vì thấy cơ sở vật chất tại ga được cải thiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành Đường sắt tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chặt chẽ công tác chạy tàu; đầu tư đổi mới hơn nữa cơ sở vật chất, hạ tầng. Bên cạnh việc đi lại thuận tiện, việc bảo đảm an toàn là tối quan trọng, bao gồm cả an toàn chạy tàu, an toàn phương tiện và an toàn cả cho những người phục vụ.



"Ngành Đường sắt phải quan tâm đồng bộ các khâu từ phục vụ vận tải, bảo trì cầu đường, đến thông tin tín hiệu, toa xe, đầu máy. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực đường sắt trong thời gian tới", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.