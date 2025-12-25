Bệnh viện lớn nhất TPHCM sau 10 năm xây dựng

Công trình﻿ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương có diện tích 16 ha với hơn 1.500 giường bệnh, trở thành bệnh viện lớn nhất TPHCM, vượt qua Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM (10 ha, 1.000 giường).

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công﻿. Gói thầu số 1 (thi công và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật) đã gần hoàn thiện. Gói thầu số 2 (hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm) đã hoàn tất phần xây dựng.

Hiện nay, công trường﻿ đang thi công các hạng mục phụ trợ như sân chính, công viên và các phần việc liên quan khác.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ hệ thống y tế thành phố, đặc biệt trong công tác đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu.

Sở Y tế TPHCM cho biết Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng TPHCM﻿, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.

Hội đồng tư vấn chuyên môn, quy tụ các chuyên gia đầu ngành của TPHCM đang đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

Hai tòa tháp của bệnh viện﻿ được trang bị bãi đáp trực thăng, nhằm nâng cao năng lực cấp cứu đường không, rút ngắn thời gian tiếp cận và xử lý bệnh nhân nặng từ các vùng xa.

Công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương có vốn đầu tư ban đầu khoảng 2.300 tỷ đồng, khởi công xây dựng﻿ từ năm 2014. Do nhiều yếu tố, dẫn tới công trình chậm tiến độ, đến nay chưa đưa vào sử dụng. Công trình này sau đó được điều chỉnh tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng.

Công trình chậm tiến độ, doanh nghiệp bị “trảm”

Năm 2014 công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khởi công xây dựng. Sau hơn 10 năm, công trình chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng với nhiều nguyên nhân khiến người dân địa phương bức xúc.

Giữa năm 2025 UBND tỉnh Bình Dương (cũ) có kết luận thanh tra tình hình thực hiện dự án này. Đây là dự án lớn, trọng điểm được chỉ đạo sâu sát để sớm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, dự án gặp nhiều trở ngại như dịch COVID-19, các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Thanh tra chỉ ra 5/5 dự án chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần (khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn, trạm xử lý nước thải cho các bệnh viện, hạ tầng kỹ thuật tổng thể, thiết bị y tế…). Đây đều là những dự án có cấu phần phức tạp, yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và tính đồng bộ.

Thanh tra chỉ ra rằng, dự án được chia thành 7 dự án thành phần nhưng lại thiếu phương án tổng thể để đánh giá phương án đầu tư phù hợp. Hệ quả là các dự án thành phần đều phải chờ đấu nối và kết nối các hạng mục, thiết bị khác nhau ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Mỗi dự án thành phần lại do một đơn vị tư vấn thiết kế khác nhau thực hiện dẫn tới phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian, khó đảm bảo tính đồng bộ và kết nối giữa các dự án thành phần, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, phải kéo dài thời gian thực hiện so với kế hoạch.

Trước đó do thi công chậm tiến độ, một đơn vị bị xử lý chấm dứt hợp đồng giữa chừng. Cụ thể, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án có giá trị hơn 349,689 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh - Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Việt Nam thực hiện từ năm 2020, thời gian thực hiện 240 ngày, nhưng chậm tiến độ (đạt hơn 30% khối lượng hợp đồng, khối lượng công việc còn lại chủ yếu là phần lắp đặt thiết bị). Sau nhiều lần đôn đốc, tháng 6/2024, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh.

Trước đó, vào năm 2017, Công ty CP Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Bình Dương có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Gói thầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán thuộc dự án, làm sai lệch kết quả đấu thầu. UBND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc cấm đơn vị này tham gia hoạt động tổ chức tư vấn lựa chọn nhà thầu trên địa bàn trong thời hạn 6 tháng.