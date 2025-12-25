Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh viện lớn nhất TPHCM sau 10 năm xây dựng

25-12-2025 - 17:58 PM | Bất động sản

Với diện tích 16 ha, quy mô hơn 1.500 giường, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vượt qua kỷ lục của Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (10 ha, 1.000 giường) trở thành bệnh viện lớn nhất TPHCM. Công trình này được định hướng phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu.

Công trình﻿ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương có diện tích 16 ha với hơn 1.500 giường bệnh, trở thành bệnh viện lớn nhất TPHCM, vượt qua Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM (10 ha, 1.000 giường).

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công﻿. Gói thầu số 1 (thi công và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật) đã gần hoàn thiện. Gói thầu số 2 (hệ thống khí y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm) đã hoàn tất phần xây dựng.

Hiện nay, công trường﻿ đang thi công các hạng mục phụ trợ như sân chính, công viên và các phần việc liên quan khác.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ hệ thống y tế thành phố, đặc biệt trong công tác đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu.

Sở Y tế TPHCM cho biết Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được xác định là cơ sở trọng điểm của cụm y tế vùng TPHCM﻿, đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn của khu vực.

Hội đồng tư vấn chuyên môn, quy tụ các chuyên gia đầu ngành của TPHCM đang đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

Hai tòa tháp của bệnh viện﻿ được trang bị bãi đáp trực thăng, nhằm nâng cao năng lực cấp cứu đường không, rút ngắn thời gian tiếp cận và xử lý bệnh nhân nặng từ các vùng xa.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũng tập trung đầu tư cho các chuyên khoa mũi nhọn, hình thành hệ thống chuyên môn vững mạnh, đáp ứng vai trò bệnh viện đa khoa chuyên sâu, hiện đại.

Công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương có vốn đầu tư ban đầu khoảng 2.300 tỷ đồng, khởi công xây dựng﻿ từ năm 2014. Do nhiều yếu tố, dẫn tới công trình chậm tiến độ, đến nay chưa đưa vào sử dụng. Công trình này sau đó được điều chỉnh tăng vốn lên 4.500 tỷ đồng.

Mới đây, lãnh đạo UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 3/2026.

Công trình chậm tiến độ, doanh nghiệp bị “trảm”

Năm 2014 công trình Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khởi công xây dựng. Sau hơn 10 năm, công trình chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng với nhiều nguyên nhân khiến người dân địa phương bức xúc.

Giữa năm 2025 UBND tỉnh Bình Dương (cũ) có kết luận thanh tra tình hình thực hiện dự án này. Đây là dự án lớn, trọng điểm được chỉ đạo sâu sát để sớm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, dự án gặp nhiều trở ngại như dịch COVID-19, các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Thanh tra chỉ ra 5/5 dự án chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần (khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn, trạm xử lý nước thải cho các bệnh viện, hạ tầng kỹ thuật tổng thể, thiết bị y tế…). Đây đều là những dự án có cấu phần phức tạp, yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và tính đồng bộ.

Thanh tra chỉ ra rằng, dự án được chia thành 7 dự án thành phần nhưng lại thiếu phương án tổng thể để đánh giá phương án đầu tư phù hợp. Hệ quả là các dự án thành phần đều phải chờ đấu nối và kết nối các hạng mục, thiết bị khác nhau ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Mỗi dự án thành phần lại do một đơn vị tư vấn thiết kế khác nhau thực hiện dẫn tới phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian, khó đảm bảo tính đồng bộ và kết nối giữa các dự án thành phần, ảnh hưởng đến tiến độ dự án, phải kéo dài thời gian thực hiện so với kế hoạch.

Trước đó do thi công chậm tiến độ, một đơn vị bị xử lý chấm dứt hợp đồng giữa chừng. Cụ thể, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án có giá trị hơn 349,689 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh - Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Việt Nam thực hiện từ năm 2020, thời gian thực hiện 240 ngày, nhưng chậm tiến độ (đạt hơn 30% khối lượng hợp đồng, khối lượng công việc còn lại chủ yếu là phần lắp đặt thiết bị). Sau nhiều lần đôn đốc, tháng 6/2024, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh.

Trước đó, vào năm 2017, Công ty CP Tư vấn - Xây dựng tổng hợp Bình Dương có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Gói thầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán thuộc dự án, làm sai lệch kết quả đấu thầu. UBND tỉnh Bình Dương cũ đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc cấm đơn vị này tham gia hoạt động tổ chức tư vấn lựa chọn nhà thầu trên địa bàn trong thời hạn 6 tháng.

Theo Hương Chi

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MIK Group xin rút lui khỏi siêu dự án "kỳ tích sông Hồng", ai là người được hưởng lợi?

MIK Group xin rút lui khỏi siêu dự án "kỳ tích sông Hồng", ai là người được hưởng lợi? Nổi bật

Tại sao Vingroup, MIK Group, Đèo Cả đột ngột rút khỏi loạt siêu dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay?

Tại sao Vingroup, MIK Group, Đèo Cả đột ngột rút khỏi loạt siêu dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay? Nổi bật

Gia Lai: Dự án 1.780 tỉ đồng phát sinh nợ xấu, bị đề xuất chấm dứt

Gia Lai: Dự án 1.780 tỉ đồng phát sinh nợ xấu, bị đề xuất chấm dứt

17:45 , 25/12/2025
Thị trường bất động sản có gần 3.300 dự án, tổng mức đầu tư 7,4 triệu tỷ đồng

Thị trường bất động sản có gần 3.300 dự án, tổng mức đầu tư 7,4 triệu tỷ đồng

16:38 , 25/12/2025
Casa Villa – sinh lời và tài sản truyền đời bên bờ biển Vũng Tàu

Casa Villa – sinh lời và tài sản truyền đời bên bờ biển Vũng Tàu

15:30 , 25/12/2025
Nóng: MIK Group bất ngờ rút khỏi Liên danh siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Nóng: MIK Group bất ngờ rút khỏi Liên danh siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

14:55 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên