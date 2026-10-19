Bệnh viện TNH muốn phát hành 220 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để cơ cấu nợ

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã: TNH, sàn HoSE) vừa công bố nội dung các tờ trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026 sẽ diễn ra sáng 6/11/2026 bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.

Theo đó, TNH trình cổ đông kế hoạch phát hành 2.200 trái phiếu riêng lẻ. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó dự kiến huy động tối đa 220 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất danh nghĩa 10%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 hoặc Quý I/2027. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu 2 khoản nợ của TNH tại MB như sau:

Nguồn: TNH

Về phương án chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi là tại ngày đáo hạn trái phiếu. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi lượng trái phiếu trên là 22 triệu đơn vị.

Về tỷ lệ chuyển đổi, số lượng cổ phiếu phổ thông được nhận khi chuyển đổi 01 Trái phiếu được xác định bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi.

Tiếp đến, TNH trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 02 người thành 01 người, là cá nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Lý do thay đổi nhằm thuận tiện cho việc quản lý, điều hành Công ty trong thời gian tới. Đồng thời, để đảm bảo đồng bộ giữa các quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Với việc điều chỉnh này, công ty cũng sẽ điều chỉnh quy định điều lệ công ty.