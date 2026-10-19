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Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố, doanh nghiệp công bố thông tin quan trọng

| | Thị trường chứng khoán

Ông Đặng Phan Tường bị khởi tố, doanh nghiệp công bố thông tin quan trọng

HĐQT trình cổ đông xem xét miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (EEMC, mã: TBD) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra vào sáng 7/11 tới tại Hà Nội nhằm mục đích miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Tổng công ty đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) về việc đã tiến hành khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường, thành viên HĐQT EEMC. Theo quy định Luật Doanh nghiệp, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đối tượng không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó, HĐQT trình cổ đông xem xét miễn nhiệm ông Đặng Phan Tường, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT chậm nhất trước 15h00 ngày 06/11/2026.

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2026, EEMC ghi nhận doanh thu thuần 1.111 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp co hẹp còn gần 171 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, công ty báo lãi sau thuế hơn 66 tỷ đồng, giảm 25% so với nửa đầu năm 2025.

Thông tin thêm, ông Đặng Phan Tường là thành viên HĐQT EEMC. Trước đó, ông có nhiều năm công tác tại ngành điện và từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT trong 9 năm, từ ngày 1/9/2011 đến ngày 1/9/2020, trước khi nghỉ chế độ trước tuổi.

EVNNPT là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có nhiệm vụ đầu tư phát triển và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện trên phạm vi cả nước.

Đến cuối năm 2025, EVNNPT quản lý hơn 33.400 km đường dây truyền tải điện, trong đó có khoảng 12.335 km đường dây 500 kV và hơn 21.070 km đường dây 220 kV. Doanh nghiệp đồng thời quản lý 222 trạm biến áp và có hơn 6.900 cán bộ, kỹ sư, công nhân.

Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 48 bị can về 5 nhóm tội danh gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ. Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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