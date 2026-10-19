Maybank: Lãi suất cho vay có thể đã đạt đỉnh, Việt Nam có thể giảm chi phí vay nước ngoài

Mới đây, các lãnh đạo cấp cao đã bày tỏ quan ngại về áp lực tài chính đối với doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu hệ thống tài chính xây dựng các biện pháp giảm lãi suất cho vay.

Theo đó, tại cuộc họp ngày 16/10, Thứ trưởng cùng các ngân hàng đã cam kết giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên từ 150-200 điểm cơ bản, tương đương 1,5-2 điểm phần trăm.

Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 9608/NHNN, yêu cầu các ngân hàng không chạy đua lãi suất huy động, giảm ít nhất 50 điểm cơ bản đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm lãi suất cho vay từ 150-200 điểm cơ bản đối với lĩnh vực sản xuất và các nhóm ưu tiên.

Chủ tịch BIDV, Vietcombank và Agribank cũng thông báo sẽ giảm lãi suất cho vay 200 điểm cơ bản đối với các khoản vay từ nay đến cuối năm 2026 nhằm hỗ trợ lĩnh vực sản xuất và các nhóm ưu tiên.

Maybank: Lãi suất cho vay có thể đã đạt đỉnh

Theo nhận định của Chứng khoán Maybank, việc các cơ quan quản lý và ngân hàng thương mại nhà nước lớn cam kết giảm lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Chính phủ có thể là tín hiệu cho thấy lãi suất cho vay đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, để mặt bằng lãi suất giảm bền vững và trên diện rộng, yếu tố quyết định vẫn là cải thiện nguồn cung tiền và giảm chi phí vốn của toàn hệ thống.

Trong ngắn hạn, bộ phận phân tích Maybank cho rằng mức độ giảm được dự báo sẽ không đồng đều giữa các ngành, khi phần lớn hỗ trợ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Các ngân hàng sẽ phải tiếp tục cắt giảm và tối ưu hóa chi phí hoạt động để có thể triển khai các gói vay ưu đãi cho những nhóm khách hàng mục tiêu.

Maybank lưu ý các điều kiện cụ thể để tiếp cận những gói vay này hiện chưa được công bố. Về dài hạn, công ty chứng khoán đánh giá lãi suất cho vay chỉ có thể giảm trên diện rộng và duy trì bền vững ở mức hợp lý, khoảng 7-10%, nếu chi phí vốn đầu vào cũng giảm đáng kể.

Maybank cho rằng đến nay mới chủ yếu ghi nhận các chỉ đạo, quyết tâm và cam kết giảm lãi suất cho vay từ cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng, trong khi những biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề nguồn vốn vẫn chưa được thể hiện rõ.

Trong bối cảnh lãi suất vay trên toàn cầu được dự báo duy trì ở mức cao trong thời gian dài, Maybank cho rằng Việt Nam vẫn có thể giảm chi phí vay nước ngoài một cách căn cơ thông qua việc nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư (Investment Grade).

Theo thống kê của Maybank từ các trường hợp nâng hạng trước đây, nếu đạt được mục tiêu này, chi phí vay vốn ở nước ngoài có thể giảm khoảng 150-250 điểm cơ bản.

Từ đó, Maybank kỳ vọng Chính phủ sẽ đưa việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia vào nhóm ưu tiên hàng đầu và đẩy nhanh tiến trình ngay trong năm 2027.