Haxaco đảo chiều lợi nhuận trong quý III/2026, nợ phải trả tăng gấp đôi

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với kết quả kinh doanh ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, Haxaco mang về doanh thu thuần gần 1.391,8 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 126,4 tỷ đồng, tăng 112%, biên lợi nhuận gộp trong quý đạt khoảng 9%, tăng đáng kể so với mức 5% cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh nghiệp thu về gần 683,4 triệu đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 5 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng mạnh từ gần 9,2 tỷ đồng lên gần 28 tỷ đồng.

Cùng chiều, chi phí bán hàng tăng 23% so với cùng kỳ, lên mức gần 72,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 46,4 tỷ đồng, tăng 27%.

Ngoài ra, Haxaco ghi nhận gần 27,5 tỷ đồng khoản thu nhập khác, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Haxaco báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 3,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng gần 25,8 tỷ đồng.

Nguồn: HAX

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Haxaco mang về doanh thu thuần hơn 4.048 tỷ đồng, tăng 29% so với 9 tháng đầu năm 2025. Về cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh xe vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi với hơn 3.612,1 tỷ đồng; dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng hơn 426,3 tỷ đồng.

Haxaco cho biết, mức tăng doanh thu chủ yếu đến từ việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, trong đó CTCP Tập đoàn Tương Lai Việt trở thành công ty con của Haxaco từ tháng 3/2026 và được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Tập đoàn kể từ thời điểm nắm quyền kiểm soát.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Haxaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 40,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Mặc dù có lãi nhưng dòng tiền kinh doanh của Haxaco lại âm hơn 460,2 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026, sâu hơn đáng kể so với mức âm 116 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chuyển đảo chiều, chuyển từ lỗ hơn 27,4 tỷ đồng sang lãi gần 22,2 tỷ đồng; lợi ích của cổ đông không kiểm soát gần 18,6 tỷ đồng, giảm 34%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Haxaco tăng 51% so với đầu năm, lên mức hơn 3.748 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 56% tổng tài sản là hàng tồn kho với hơn 2.117 tỷ đồng.

Phần lớn hàng tồn kho của Haxaco là hàng hóa ở mức gần 1.477,9 tỷ đồng, tăng 75,3% so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hàng tồn kho bất động sản hơn 542,2 tỷ đồng.

Bên cạnh hàng tồn kho, tiền và các khoản tương đương tiền của Haxaco ở mức hơn 200 tỷ đồng, tăng 114% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn gần 485,9 tỷ đồng, tăng 37%; tài sản cố định tăng từ 364,6 tỷ đồng lên hơn 450 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 2.293,3 tỷ đồng, tăng 107% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.640 tỷ đồng, chiếm 71% tổng nợ và tăng 72% so với đầu năm.

Dư nợ này cũng phần nào lý giải khoản chi phí lãi vay gần 61,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026 của Haxaco, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.