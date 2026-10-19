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Công ty của nữ Chủ tịch sinh năm 1999 được dự báo lãi hơn 1.100 tỷ đồng năm 2026

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Công ty của nữ Chủ tịch sinh năm 1999 được dự báo lãi hơn 1.100 tỷ đồng năm 2026

Với vị thế là một trong những nhà thầu EPC lớn trong lĩnh vực xây lắp điện, Mirae Asset kỳ vọng PC1 có thể gia tăng giá trị hợp đồng trúng thầu và lượng công việc chưa thực hiện.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) cho rằng Tập đoàn PC1 (mã: PC1) đang sở hữu nhiều trụ cột kinh doanh và kỳ vọng hoạt động có thể phục hồi rõ hơn từ năm 2027. CTCP Tập đoàn PC1 hiện do bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2026. 

Hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư lưới truyền tải

Một trong những động lực được Mirae Asset nhấn mạnh là nhu cầu đầu tư lớn vào hệ thống truyền tải điện.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng vốn đầu tư cho lưới truyền tải trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt khoảng 18,1 tỷ USD. Hệ thống điện được dự kiến xây mới gần 12.944 km đường dây 500 kV và hơn 15.300 km đường dây 220 kV, đồng thời nâng cấp hàng nghìn km đường dây hiện hữu.

Với vị thế là một trong những nhà thầu EPC lớn trong lĩnh vực xây lắp điện, Mirae Asset kỳ vọng PC1 có thể gia tăng giá trị hợp đồng trúng thầu và lượng công việc chưa thực hiện. Backlog hiện tại của doanh nghiệp được ước tính vào khoảng 4.000 tỷ đồng.

Song song, PC1 tiếp tục mở rộng công suất phát điện. Nhà máy thủy điện Thượng Hà công suất 13 MW đã đi vào vận hành, trong khi Bảo Lạc A với công suất 30 MW dự kiến phát điện từ tháng 11/2026, sản lượng thiết kế khoảng 116,6 triệu kWh mỗi năm. Mirae Asset kỳ vọng hai dự án này sẽ bắt đầu đóng góp rõ nét hơn vào lợi nhuận PC1 từ năm 2027.

Khu công nghiệp cũng được đánh giá là một động lực trung hạn. KCN Nomura 2 đã ký biên bản ghi nhớ với khách hàng Nhật Bản cho khoảng 25 ha đất. Dự án này cùng danh mục khu công nghiệp do Western Pacific phát triển có thể bổ sung lợi nhuận cho PC1, tùy thuộc tiến độ ký hợp đồng và bàn giao đất.

Khai khoáng duy trì biên lợi nhuận cao

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu khai khoáng của PC1 đạt khoảng 562 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của mảng này đạt khoảng 44,7%.

Mirae Asset kỳ vọng giá niken dao động quanh mức 15.500 USD/tấn, trong khi sản lượng quặng tinh của PC1 có thể đạt khoảng 50.000 tấn trong năm 2026. Qua đó, khai khoáng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn.

Trên cơ sở các giả định hiện tại, Mirae Asset dự báo doanh thu thuần năm 2026 của PC1 đạt 11.187 tỷ đồng, giảm 14,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 1.109 tỷ đồng, giảm 18,2%.

Dự báo này dựa trên giả định tổng doanh thu từ xây lắp và sản xuất công nghiệp đạt khoảng 6.280 tỷ đồng, giảm 23,1%; biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 20,9% và tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu tăng lên 5,3%.

Theo Mirae Asset, dù kết quả năm 2026 có thể giảm so với nền cao trước đó, triển vọng hoạt động từ năm 2027 được kỳ vọng cải thiện nhờ nhu cầu đầu tư mở rộng lưới điện truyền tải, cơ cấu nguồn thu đa dạng và khả năng gia tăng backlog khi tiến độ đầu tư hệ thống điện được đẩy nhanh.

Công ty chứng khoán cũng lưu ý một số rủi ro gồm tiến độ triển khai và giải ngân vốn tại các dự án điện, biến động giá niken, cùng khả năng những thay đổi nhân sự cấp cao làm chậm quá trình phê duyệt hợp đồng hoặc giải ngân vốn.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, PC1 ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 478 tỷ đồng, tăng 54,2%.

Doanh thu suy giảm chủ yếu do mảng xây lắp và sản xuất công nghiệp giảm lần lượt 24,7% và 51,7%. Ngược lại, lợi nhuận được hỗ trợ bởi đóng góp tích cực từ phát điện, khai khoáng, dự án Tháp Vàng và khoản lãi khoảng 120 tỷ đồng từ thoái vốn tại CT2.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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