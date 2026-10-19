Novaland phát thông báo quan trọng

Novaland (mã NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến này 23/11, thay vì ngày 26/10 như kế hoạch ban đầu. Thời gian đăng ký và nộp tiền cũng được kéo dài đến 26/11, thay vì ngày 29/10. Lý do Novaland đưa ra là để tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền mua theo quy định.

Novaland hiện đang thực hiện chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chể chuyển nhượng.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal phát hành.

Còn 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland "rót" vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý 4/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Phương án chào bán cổ phiếu này là 1 trong 3 kế hoạch tăng vốn đã được cổ đông Novaland thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản trong tháng 7 vừa qua.

Hai phương án còn lại gồm phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111,7 triệu chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Về lộ trình thực hiện, Novaland sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tiếp đến, công ty sẽ triển khai phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).