Bệnh viện TNH sắp phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (MCK: TNH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Bệnh viện TNH dự kiến phát hành hơn 21,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho công ty.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 216 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2024 trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Bệnh viện TNH.

Ảnh minh họa

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bệnh viện TNH sẽ tăng từ hơn 1.441,8 tỷ đồng lên hơn 1.658 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch HĐQT của Bệnh viện TNH vừa có báo cáo về việc chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu TNH bằng hình thức thỏa thuận.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian 18/7 đến 5/8/2025. Hoàn tất giao dịch, ông Hoàng Tuyên đã giảm sở hữu từ 9,6 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 6,67% xuống 4,6 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3,2% vốn điều lệ TNH và không còn là cổ đông lớn của Bệnh viện TNH.

Bệnh viện TNH vừa công bố tình hình kinh doanh ảm đạm khi báo lỗ sau thuế hơn 20 tỷ đồng trong quý II/2025, giảm mạnh so với khoản lãi hơn 38 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ, TNH mang về doanh thu thuần 122 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng vọt đã khiến lợi nhuận gộp bốc hơi 80% so với cùng kỳ chỉ còn 10,6 tỷ đồng.

Giá vốn tăng cùng áp lực chi phí đã khiến TNH báo lỗ. Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết, trong quý có nhiều ngày lễ và ảnh hưởng của thời tiết bất lợi dài ngày làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của TNH.

Bên cạnh đó, Bệnh viện TNH Việt Yên mới đi vào hoạt động chưa có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, lượng bệnh nhân chưa ổn định, ảnh hưởng đến doanh thu.

Bên cạnh đó, quý II/2025, công ty phát sinh thêm chi phí hoàn thiện triển khai đề án điện tử tại Bệnh viện TNH Phổ Yên và Bệnh viện TNH Việt Yên, đầu tư thêm ứng dụng công nghệ AI chẩn đoán hình ảnh…

Lũy kế nửa đầu năm, Bệnh viện TNH ghi nhận doanh thu 216,3 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 3%. Sau khi trừ các chi phí, bệnh viện báo lỗ hơn 55,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 53 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TNH ở mức 2.735 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 42 tỷ đồng, giảm 23%.

Chi phí xây dựng dở dang chiếm 403 tỷ đồng, tăng 40%. Trong đó, chủ yếu là chi phí dự án đầu tư xây dựng bệnh viện TNH Lạng Sơn với 332 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 3 với 61 tỷ đồng và phát sinh 10 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Tổng nợ phải trả của Bệnh viện TNH ở mức 942 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 893 tỷ đồng, tăng 36%.