Bếp - trái tim của ngôi nhà

31-08-2025 - 13:47 PM | Bất động sản

Căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian kết nối, chia sẻ của cả gia đình. Một căn bếp gọn, đẹp sẽ giúp việc nấu ăn trở thành niềm vui.

Tối ưu không gian lưu trữ

Tủ bếp kịch trần giúp tận dụng tối đa diện tích. Ngăn kéo đa năng, sử dụng khay chia thông minh để sắp xếp dao, muỗng, gia vị gọn gàng. Giá treo nồi, chảo hoặc kệ gia vị giúp tiết kiệm diện tích mặt bếp.

Chọn thiết kế hiện đại, tối giản

Gam màu sáng hoặc trung tính, thiết kế tối giản, tập trung vào sự tiện dụng. Mặt bếp bằng đá thạch anh hoặc granite.

Bếp - trái tim của ngôi nhà- Ảnh 1.

Bố trí ánh sáng hợp lý

Đèn âm trần và đèn LED dưới tủ. Ưu tiên cửa sổ hoặc giếng trời để căn bếp thoáng khí, giảm mùi và vi khuẩn.

Trang thiết bị thông minh

Dùng bếp từ đa vùng, máy hút mùi âm tủ, thiết bị nhỏ gọn đa chức năng (nồi chiên không dầu, lò vi sóng, máy rửa chén…).

Giữ gìn thói quen gọn gàng

Rửa và cất ngay sau khi nấu. Chỉ giữ lại những dụng cụ cần thiết, loại bỏ đồ ít dùng. Dành vài phút mỗi ngày để lau chùi

Theo Vy Thư

Người lao động

