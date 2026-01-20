BEST Express ra mắt mảng vận tải hàng hóa BEST Cargo

BEST Express Việt Nam công bố đưa vào vận hành BEST Cargo – mảng dịch vụ vận tải hàng hóa mới, đồng thời khai trương bưu cục nhượng quyền chuyên doanh đầu tiên kết hợp chuyển phát nhanh và vận chuyển hàng nặng, cồng kềnh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cấp mô hình hoạt động từ dịch vụ chuyển phát đơn lẻ sang nền tảng logistics tích hợp.

Theo BEST Express Việt Nam, sự ra đời của BEST Cargo xuất phát từ thực tế doanh số trực tuyến các nhóm hàng cồng kềnh như thiết bị gia dụng, nội thất và máy móc dân dụng đang tăng nhanh, trong khi thị trường vẫn thiếu các giải pháp vận chuyển chuyên biệt, đặc biệt tại khu vực tỉnh, huyện.

Dịch vụ mới hướng đến việc đáp ứng nhu cầu giao – nhận hàng nặng cho các sàn thương mại điện tử cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn gặp nhiều hạn chế khi tự tổ chức vận tải.

BEST Cargo được thiết kế để xử lý các đơn hàng có trọng lượng lên tới 150kg, hỗ trợ giao tận nơi trên phạm vi toàn quốc. Việc tích hợp vận chuyển hàng tiêu dùng thông thường và hàng hóa cồng kềnh trong cùng một hệ sinh thái logistics được kỳ vọng giúp các nhà bán hàng mở rộng danh mục sản phẩm, giảm chi phí vận hành và hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng.

Về mặt vận hành, BEST Cargo được xây dựng trên nền tảng hạ tầng sẵn có của BEST Express, bao gồm mạng lưới bưu cục, trung tâm phân loại và hệ thống số hóa đã hoạt động nhiều năm tại Việt Nam. Mô hình kết hợp “chuyển phát nhanh + vận tải hàng hóa” cho phép doanh nghiệp tối ưu hiệu quả quy mô, rút ngắn thời gian xử lý và kiểm soát tốt hơn chất lượng dịch vụ, đặc biệt với nhóm hàng dễ trầy xước hoặc hư hỏng.

Chia sẻ về chiến lược này, ông Gavin Lu, Tổng Giám đốc BEST Express Việt Nam cho biết việc ra mắt BEST Cargo không đơn thuần là mở rộng dịch vụ, mà là bước hoàn thiện cấu trúc nền tảng logistics của doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo ông, khi khách hàng có thể sử dụng trọn gói từ chuyển phát hàng tiêu dùng đến vận tải lô hàng lớn trên cùng một hệ thống, hiệu quả kinh doanh và khả năng mở rộng thị trường sẽ được cải thiện rõ rệt.

Từ mô hình bưu cục nhượng quyền BEST Cargo đầu tiên, BEST Express Việt Nam cho biết sẽ từng bước nhân rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian tới. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào hạ tầng logistics và năng lực vận hành, hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế số đang tăng trưởng nhanh.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express hiện sở hữu mạng lưới phủ tới 99% lãnh thổ với 40 trung tâm phân loại, tổng diện tích hơn 100.000 m². Doanh nghiệp cho biết hệ thống hiện có khả năng xử lý khoảng 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày, phục vụ hơn 30.000 shop online, với tỷ lệ hỏng hàng ở mức thấp.