Rộ tin VinFast làm mô tô điện phân khối lớn, động cơ ngang ngửa Honda CB1000

Ảnh dựng xe điện phân khối lớn của VinFast.

Theo một số thông tin xuất hiện trên MXH ngày 19/1, thương hiệu xe Việt VinFast đang có kế hoạch ra mắt tới 4 mẫu mô tô điện trong năm 2026. Điểm đáng chú ý nhất của dòng sản phẩm này nằm ở hệ thống truyền động.

Xe dự kiến được trang bị động cơ điện có công suất lên tới 50.000W. Với thông số này, mẫu mô tô điện của VinFast sẽ sở hữu sức mạnh tương đương với những dòng xe phân khối lớn như: Honda CB1000, Kawasaki Z1000, sử dụng động cơ đốt trong có dung tích xi-lanh từ 600cc đến 1.000cc.

Mặc dù sở hữu mức công suất ấn tượng, nhà sản xuất dự kiến sẽ giới hạn vận tốc tối đa của xe ở ngưỡng 130km/h. Quyết định này nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho người điều khiển trong quá trình vận hành thực tế. Thông số tốc độ này cũng tương đồng với đặc tính kỹ thuật của nhiều mẫu mô tô điện khác hiện có trên thị trường thế giới.

Hình ảnh về kế hoạch ra mắt 4 mẫu xe điện phân khối lớn mới của VinFast.

Về khía cạnh thiết kế, diện mạo chính thức của các dòng mô tô điện thương hiệu VinFast hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định hãng xe Việt có khả năng sẽ lựa chọn phong cách naked-bike tương tự dòng Kawasaki Z1000 nổi tiếng để tối ưu hóa trải nghiệm lái.

Ở phong cách này, xe thường có ghi-đông dạng ngang được đặt cao để tạo tư thế ngồi thoải mái. Khối pin dung lượng lớn nhiều khả năng sẽ được bố trí tại vị trí đặt động cơ trên các dòng mô tô truyền thống.

Dựa trên các hình ảnh về ngoại hình được tiết lộ, mẫu xe này có thể được trang bị hệ thống giảm xóc phía trước dạng hành trình ngược. Đi kèm với đó là hệ thống phanh đĩa đôi ở bánh trước nhằm gia tăng lực hãm và sự ổn định. Những trang bị này được đánh giá là cần thiết để duy trì sự cân bằng cho một mẫu xe có công suất tương đương dòng 1.000cc.

Vì là lần đầu tiếp cận phân khúc mô tô phân khối lớn, VinFast được dự báo sẽ đối mặt với thách thức trong việc tối ưu hóa trải nghiệm lái để thuyết phục nhóm khách hàng đặc thù. Thực tế, sức hấp dẫn của một mẫu mô tô phân khối lớn không dừng lại ở thông số động cơ hay dung lượng pin mà nằm ở giá trị cảm xúc cốt lõi.

Đó là sự ổn định khi đè xe ở tốc độ cao, cảm giác phấn khích trong những pha tăng ga thoát cua và sự hòa quyện giữa kỹ thuật vận hành với nhịp đập tốc độ. Những yếu tố này đòi hỏi sự kết hợp tinh vi giữa trọng tâm xe, hình học lái và hệ thống giảm xóc – những bài toán đòi hỏi bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất xe hai bánh hiệu năng cao.

Lợi thế lớn nhất của VinFast ở sân chơi này sẽ là hạ tầng. Doanh nghiệp này hiện đang nắm giữ mạng lưới trạm sạc phủ khắp toàn quốc với cổng sạc chuẩn CCS2. Việc sở hữu hệ thống trạm sạc độc quyền và tính năng sạc nhanh sẽ là yếu tố then chốt giúp dòng mô tô điện dễ tiếp cận hơn với người dùng Việt Nam.

Honda trưng bày mẫu mô tô điện WN7 tại Việt Nam tại một sự kiện ở Hà Nội cách đây ít ngày.

Sự xuất hiện của VinFast trong phân khúc mô tô điện (nếu các hình ảnh rò rỉ là chính xác) sẽ tạo nên sự cạnh tranh trực diện với các đối thủ khác. Hiện tại, Honda cũng đã trưng bày mẫu mô tô điện WN7 mạnh tương đương xe xăng 600cc với công suất 18.000W tại Việt Nam.

Trong khi đó, thương hiệu nội địa Nuen Moto cũng đang bắt đầu mở bán mẫu N1-S với mức giá từ 170 triệu đồng. Sự tham gia của các hãng xe lớn hứa hẹn sẽ thúc đẩy thị trường xe mô tô điện phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.