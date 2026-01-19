Hai chiếc xe máy 'siêu phẩm' của Honda lăm le xô đổ kỷ lục đấu giá triệu đô

Trong nhiều thập kỷ, những chiếc mô tô Nhật Bản thường bị xem nhẹ trên các sàn đấu giá quốc tế so với các thương hiệu Âu - Mỹ. Phải đến năm 2009, một chiếc xe Nhật mới lần đầu tiên vượt mốc 100.000 USD.

Tuy nhiên, gió đã đổi chiều. Với vị thế là nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới từ năm 1959, Honda đang dần được giới sưu tầm nhìn nhận đúng với tầm vóc lịch sử của mình. Tại phiên đấu giá Mecum Las Vegas diễn ra vào ngày 31/1/2026 tới đây, hai ứng cử viên sáng giá của hãng xe Nhật Bản được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn, thậm chí phá vỡ kỷ lục 1,32 triệu USD của chiếc Cyclone V-twin trước đó.

Honda CB750 là mẫu xe mô tô huyền thoại, được xem là "siêu xe" (superbike) đầu tiên trên thế giới, ra mắt năm 1969, nổi bật với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng mạnh mẽ, tin cậy và phanh đĩa trước - những công nghệ tiên phong tại thời điểm đó, định hình lại thị trường xe máy toàn cầu, mở ra kỷ nguyên của xe Nhật và được yêu thích đến ngày nay qua nhiều phiên bản và độ chế độc đáo.

Nguyên mẫu Honda CB750: Khởi nguồn của kỷ nguyên Superbike

Ngôi sao sáng nhất của phiên đấu giá là chiếc nguyên mẫu Honda CB750 đời 1968. Đây không phải là một trong những chiếc xe "tiền sản xuất" (pre-production) từng được gửi đến Mỹ vào đầu năm 1969 để trưng bày, mà là một nguyên mẫu thực thụ, duy nhất còn tồn tại, được gửi từ Nhật Bản vào tháng 10/1968.

Sự ra đời của Honda CB750 được xem là cột mốc phân chia lịch sử ngành công nghiệp mô tô thế giới thành hai giai đoạn: trước và sau CB750. Nó là chiếc "siêu mô tô" (superbike) đầu tiên, chấm dứt thời kỳ của những cỗ máy đỏng đảnh, kém tin cậy và mở ra kỷ nguyên của hiệu suất cao đi kèm sự êm ái, bền bỉ.

Vic World, chuyên gia phục chế và nhà sưu tập Honda CB750 uy tín, chính là người đang sở hữu báu vật này. Với ý nghĩa lịch sử to lớn, việc chiếc xe này trở thành chiếc mô tô đắt giá nhất hành tinh là một kịch bản hoàn toàn có cơ sở.

CB750 tồn tại đến năm 2003, sau đó được tái sản xuất giới hạn vào năm 2007. Các mẫu đời mới hơn (như CB750 Hornet 2023-2026) chuyển sang phong cách naked bike hiện đại, trang bị công nghệ phun xăng điện tử, màn hình TFT, hệ thống treo Showa, và nhiều chế độ lái, duy trì danh tiếng về hiệu năng và công nghệ.

Bản sao Honda RC174: Kiệt tác kỹ thuật 6 xi-lanh

Ứng cử viên thứ hai, dù mang danh là "bản sao" (replica), nhưng lại có giá trị không hề kém cạnh. Đó là chiếc Honda RC174, một bản tái tạo hoàn hảo đến từng chi tiết của huyền thoại đua xe 6 xi-lanh từng giúp tay đua Mike Hailwood thống trị các giải Grand Prix thập niên 60.

Khác với các bản sao thông thường, đây là một trong 10 chiếc "mô hình tiếp nối được ủy quyền", được chế tạo bởi George Beale dưới sự cho phép và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ Honda.

Ngay cả Honda cũng đã từng mua lại một chiếc với giá 400.000 bảng Anh vào năm 2006 để trưng bày, minh chứng cho độ tinh xảo và tính xác thực tuyệt đối của nó. Mike Hailwood, tay đua huyền thoại, từng tuyên bố RC174 là chiếc xe tốt nhất ông từng lái, một cỗ máy mà ông có thể giành chiến thắng "dù bị trói một tay sau lưng".

Tiếng gầm của động cơ 6 xi-lanh ở vòng tua 17.000 vòng/phút được ví như bản hùng ca của kỹ thuật cơ khí, và cơ hội sở hữu nó chưa bao giờ rẻ. Mecum ước tính giá trị của chiếc xe này dao động từ 500.000 đến 750.000 USD, nhưng con số thực tế có thể chạm ngưỡng 1 triệu USD.

Đến năm 1967, Honda đã phát triển một chiếc xe đua 50cc xi-lanh đôi (RC115 và RC116), một chiếc xe đua 125cc năm xi-lanh (RC148 và RC149), một chiếc xe đua 250cc sáu xi-lanh (RC166), và vào năm 1967, họ đã tung ra một chiếc mô tô RC174 297cc sáu xi-lanh thống trị hạng 350cc với bảy chiến thắng từ tám lần xuất phát - trận thua duy nhất là khi tay đua dẫn đầu Mike Hailwood đã giành được danh hiệu và chọn không đua hạng 350cc để ông có thể tập trung vào hạng 500 nơi ông đang tổ chức một trận chiến hoành tráng với Giacomo Agostini trên chiếc MV Agusta của nhà máy.

Sự thay đổi trong thị hiếu sưu tầm

Sự kiện đấu giá sắp tới không chỉ là cuộc chơi của những con số, mà còn phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy của giới sưu tầm. Tác giả bài viết đã đưa ra một so sánh đầy trăn trở với dòng xe Curtiss V-twin của Mỹ.

Dù Glenn Curtiss là người tiên phong với những kỷ lục tốc độ từ đầu thế kỷ 20, nhưng các mẫu xe của ông vẫn chưa nhận được mức giá tương xứng trên sàn đấu giá. Ngược lại, Honda, với tư cách là gã khổng lồ đã định hình lại bộ mặt giao thông hai bánh toàn cầu, đang ngày càng khẳng định vị thế.

Ngày 31/1/2026 sẽ là thời điểm của sự thật. Nếu hai chiếc xe này phá vỡ các kỷ lục, đó sẽ là lời khẳng định đanh thép rằng những cỗ máy đến từ Nhật Bản đã chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại của giới sưu tầm xe cổ, sánh ngang với những Vincent hay Harley-Davidson đắt giá nhất lịch sử.

Đức Khương