Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc mạnh, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 12 đồng loạt tăng hơn 47% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 11.

Tính chung cả năm 2025, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,7 triệu tấn bông các loại, trị giá hơn 2,8 tỷ USD. Nhờ giá nhập khẩu giảm mà sản lượng tăng hơn 13% về lượng nhưng giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 12 tháng, Mỹ ghi dấu là thị trường cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 46%, đạt 778 nghìn tấn, đạt 1,3 tỷ USD, tăng mạnh 134% về lượng và tăng 100% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 12, mức tăng lên tới hơn 200%. Nhập khẩu tăng mạnh nhờ giá bình quân giảm 14% so với cùng kỳ.

Sự tăng tốc trong nhập khẩu bông Mỹ của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu bông Mỹ sang Trung Quốc giảm mạnh, theo dữ liệu từ Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSEG). Xuất khẩu bông của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh 90% trong sáu tháng đầu năm 2025, trong khi đó, xuất khẩu sang các nước châu Á khác như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam lại tăng lên, với lượng hàng xuất khẩu gần gấp ba lần.

Hiện tượng này phản ánh sự dịch chuyển trong sản xuất dệt may do thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc gây ra. Ngành may mặc đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Nam và Đông Nam Á trong nhiều năm qua, do chi phí lao động thấp hơn. Dự kiến, trong năm tài chính 2025/26, xuất khẩu bông của Mỹ có thể đạt khoảng 12 triệu kiện, tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định.

Đặc biệt, bông nhập khẩu từ Mỹ không chỉ đáp ứng về chất lượng sợi ổn định, độ trắng và độ bền cao, mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Brazil đứng thứ 2 với 450 nghìn tấn, tương đương 780 triệu USD, giảm cả về lượng lẫn kim ngạch. Nhập khẩu từ thị trường Úc vẫn tiếp tục giảm 2 con số cả về lượng lẫn kim ngạch.

Với sản lượng tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm, Việt Nam hiện là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ ba thế giới, đồng thời là nước xuất khẩu xơ sợi đứng thứ sáu và xuất khẩu hàng dệt may đứng thứ ba toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành dệt may Việt Nam thời gian qua đang là động lực trực tiếp khiến nhu cầu nhập khẩu bông nguyên liệu gia tăng nhanh chóng. Trong cả năm 2025, xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt kim ngạch gần 40 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ, phục hồi sau giai đoạn suy giảm trước đó.

Các doanh nghiệp sợi của Việt Nam, đặc biệt là nhóm sản xuất phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, EU và Nhật Bản, đang đẩy mạnh mở rộng công suất. Nhiều nhà máy tại Bình Dương, Đồng Nai, Nam Định và Thái Bình hoạt động với công suất cao để đáp ứng đơn hàng tăng mạnh.

Theo đánh giá của chuyên gia quốc tế, lợi thế lớn nhất của Việt Nam không phải là chi phí hay quy mô mà là sự chắc chắn về thương mại. Việt Nam nằm trong một mạng lưới dày đặc các hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương, mang lại quyền tiếp cận ưu đãi đến các thị trường chiếm hơn một nửa GDP toàn cầu. Đồng thời, Việt Nam còn đầu tư mạnh vào sản xuất sợi tổng hợp, các nhà máy dệt, nhuộm và hoàn thiện sản phẩm. Phần lớn khoản đầu tư này được thúc đẩy bởi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các cường quốc sản xuất Đông Á. Những điều này đã giúp Việt Nam thu hút lượng lớn đơn hàng so với đối thủ lớn nhất là Bangladesh.