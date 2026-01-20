Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng đến người dùng 8 dòng iPhone sau

20-01-2026 - 08:08 AM | Thị trường

Người dùng 8 dòng iPhone có trong danh sách sau đây nên lưu ý thông báo quan trọng.

Giới chuyên gia an ninh mạng đã phát đi cảnh báo tới người dùng iPhone, trong bối cảnh một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đã bị tin tặc khai thác trên diện rộng. Dù Apple đã phát hành bản vá từ tháng 12/2025, vẫn còn người dùng chưa cập nhật thiết bị, khiến nguy cơ bị tấn công gia tăng.

Theo các phân tích bảo mật, lỗ hổng lần này có mức độ nguy hiểm cao và đang bị lợi dụng trong thực tế. Khác với nhiều đợt trước, Apple không cung cấp bản vá riêng cho các phiên bản iOS cũ mà yêu cầu người dùng nâng cấp trực tiếp lên iOS 26.2 để xử lý triệt để vấn đề.

Các chuyên gia cảnh báo việc chậm trễ trong bối cảnh lỗ hổng đã được công bố đồng nghĩa với việc đặt dữ liệu cá nhân vào tình trạng rủi ro cao. (Ảnh minh hoạ: Future)

Người dùng iPhone có thể tự kiểm tra thiết bị bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu hệ thống hiển thị yêu cầu nâng cấp lên iOS 26.2, thiết bị thuộc nhóm cần cập nhật ngay để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ Apple, các mẫu iPhone có khả năng nâng cấp lên iOS 26 bao gồm: iPhone 16e; iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max; iPhone 15 series; iPhone 14 series; iPhone 13 series; iPhone 12 series; iPhone 11 series; cùng iPhone SE từ thế hệ thứ hai trở đi.

Ông James Maude, đại diện công ty an ninh mạng BeyondTrust, cho biết người dùng cần nhanh chóng cập nhật toàn bộ các thiết bị Apple bị ảnh hưởng, bởi các lỗ hổng này nhiều khả năng sẽ sớm bị các nhóm tội phạm mạng khai thác đồng loạt.

Cùng quan điểm, ông Darren Guccione, CEO của Keeper Security, nhấn mạnh giai đoạn nguy hiểm nhất chính là thời điểm người dùng chậm cập nhật sau khi bản vá đã được phát hành. Khi thông tin kỹ thuật về lỗ hổng được công bố, tin tặc có thêm cơ sở để tìm cách tấn công các thiết bị chưa được vá lỗi, và không có biện pháp bảo mật nào đủ khả năng thay thế việc cập nhật hệ điều hành.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc nâng cấp lên iOS 26.2 được đánh giá không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
iPhone

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rộ tin VinFast làm mô tô điện phân khối lớn, động cơ ngang ngửa Honda CB1000

Rộ tin VinFast làm mô tô điện phân khối lớn, động cơ ngang ngửa Honda CB1000 Nổi bật

Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc mạnh, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm

Xuất khẩu sang Trung Quốc trượt dốc mạnh, Mỹ ồ ạt đưa một mặt hàng vào Việt Nam, nước ta tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm Nổi bật

Rùng mình: Phát hiện cơ sở giò chả ở phố cổ Hà Nội dùng chất cấm, tuồn ra thị trường 300 tấn suốt 3 năm

Rùng mình: Phát hiện cơ sở giò chả ở phố cổ Hà Nội dùng chất cấm, tuồn ra thị trường 300 tấn suốt 3 năm

07:48 , 20/01/2026
Sau Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam đón thêm đối thủ gạo mới: Xuất khẩu vừa tăng hơn 50%, từ Á đến Âu đang đua nhau mua hàng

Sau Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam đón thêm đối thủ gạo mới: Xuất khẩu vừa tăng hơn 50%, từ Á đến Âu đang đua nhau mua hàng

07:23 , 20/01/2026
Tịch thu toàn bộ vàng, phạt tiền đến 400 triệu đồng nếu có hành vi sau từ ngày 9/2

Tịch thu toàn bộ vàng, phạt tiền đến 400 triệu đồng nếu có hành vi sau từ ngày 9/2

06:38 , 20/01/2026
Các 'đại gia' Trung Đông không thể giúp giải cơn khát dầu Nga - quốc gia này quay sang tìm kiếm nguồn cung từ Venezuela

Các 'đại gia' Trung Đông không thể giúp giải cơn khát dầu Nga - quốc gia này quay sang tìm kiếm nguồn cung từ Venezuela

05:16 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên