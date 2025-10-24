BFGoodrich KO3 2025: Miền Bắc Thái Lan chưa bao giờ hấp dẫn hơn thế

Với chủ đề "Xa hơn bản đồ, gần hơn bản lĩnh", hành trình đã chứng minh hiệu suất vượt trội, độ bám đường và độ bền bỉ của KO3 qua hơn 650km và 4.000 khúc cua.

Năm nay, sự kiện thường niên trải nghiệm lái xe độc quyền của BFGoodrich diễn ra với hình thức BFGoodrich KO3 Caravan, quy tụ những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ô tô, xe địa hình đến từ 7 quốc gia: Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Với chủ đề "Xa hơn bản đồ, gần hơn bản lĩnh" ("Beyond the Map"), hành trình mang đến cơ hội để người tham gia vượt lên giới hạn bản thân và trải nghiệm sức mạnh thực thụ của BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 trong chuyến phiêu lưu bốn ngày, chinh phục hơn 650km đa địa hình trên cung đường Chiang Mai - Mae Hong Son - Chiang Mai.

Được hỗ trợ bởi Cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Doanh nghiệp Du lịch Mae Hong Son và Phòng Thương mại Mae Hong Son, hành trình caravan diễn ra trong một tháng, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10, với tổng cộng 9 đoàn xe tham gia. Mỗi đoàn caravan đều có cơ hội chinh phục cùng một cung đường đầy thử thách, với đa dạng địa hình từ đường nhựa, bê tông đến sỏi đá, bùn đất và đèo dốc hiểm trở; tiến đến độ cao từ 400m tới 1.900m so với mực nước biển và vượt qua 4.088 khúc cua gắt.

Hành trình BFGoodrich KO3 Caravan 2025 đưa người tham gia đến những cung đường tắt mới, những lối mòn bí ẩn chưa từng được công bố - nối liền Chiang Mai và Mae Hong Son.

Ngày 1, đoàn xuất phát từ Mae Wang, chinh phục cung đường dài nhất, gần 300km qua đỉnh Inthanon và Khun Yuam đến Mae Hong Son, gồm 95% đường nhựa, 5% đường địa hình, và tỷ lệ 80% đoạn cua, 20% đoạn thẳng.

Ngày 2, hành trình tiếp tục từ Nai Soi đến Pang Ung, đi qua làng người Karen cổ dài, di chuyển khoảng 100km, trong đó 65% là đường địa hình và 35% là đường nhựa.

Ngày 3, cung đường từ Ban Rak Thai đến Pai đưa người tham dự băng qua Ban Huai Hai và Muang Rae Pai, với độ dài hơn 150km, gồm 70% đường địa hình.

Cuối cùng, trong ngày 4, đoàn di chuyển từ Pai trở lại Chiang Mai, dừng chân tại Khu bảo tồn voi Patara, hoàn thành quãng đường 200km với 30% đường địa hình và 70% đường nhựa, khép lại hành trình đầy thử thách với rất nhiều ký ức khó quên cho tất cả khách mời.

Mỗi khúc cua, mỗi con dốc trong Caravan BFGoodrich KO3 năm nay đều là một cơ hội để khách mời cảm nhận trọn vẹn tinh thần chinh phục của hành trình.

Cùng với sự tham gia của các đại diện đến từ nhiều quốc gia, Việt Nam tự hào góp mặt trong hành trình BFGoodrich KO3 Caravan, với ba đại diện đặc biệt mang trong mình tinh thần phiêu lưu, khát khao chinh phục và niềm đam mê bất tận với địa hình.

Anh Bùi Hữu Việt, Phó chủ tịch Câu lạc bộ xe bán tải Việt Nam chia sẻ: "Tôi từng tham gia hành trình BFGoodrich KO3 Caravan từ Lào sang Việt Nam năm trước, nhưng cung đường miền Bắc Thái Lan lần này thực sự khác hẳn. Địa hình ở Chiang Mai, Mae Hong Son vừa hùng vĩ vừa thách thức, đổi liên tục giữa cao tốc, đèo dốc, rồi những đoạn địa hình xuyên rừng, đá hộc, đất lầy, phải nói là thử thách hơn rất nhiều. Có những đoạn dốc trơn hay bùn sâu, nhờ khóa vi sai và độ bám tốt của KO3 mà xe vẫn leo ổn, không bị trượt hay mất lái. Cảm giác ‘đã’, đúng nghĩa chinh phục địa hình. Năm nay tôi thấy chương trình được thiết kế với màu sắc khác biệt khá rõ với nhiều thử thách địa hình hơn, giúp cho khách mời có thêm nhiều trải nghiệm mới, hiểu thêm về sự kết hợp giữa các tính năng đi địa hình của xe và lốp. Bản thân tôi rất ấn tượng khi tham gia chương trình với cách thiết kế các cung đường tới khâu tổ chức và an toàn, mọi thứ đều rất bài bản."

Khả năng vận hành của dòng lốp KO3 được kiểm chứng qua chuyến hành trình chuyến phiêu lưu 4 ngày, chinh phục hơn 650 km đường đa địa hình và hơn 4.000 khúc cua gắt.

Anh Trần Phát, tay đua nổi tiếng từng tham dự nhiều giải đua địa hình lớn cho biết: "Ngày đầu tiên, bốc thăm trúng chiếc SUV thay vì bán tải, mình cũng hơi lo. Nhưng khi bước vào những đoạn dốc đá, suối, bùn lầy, KO3 vẫn cân rất tốt, bám chắc, đi tới đâu tự tin tới đó, cảm giác rất đã. Mỗi ngày kết thúc lại háo hức chờ hôm sau để đón nhận bất ngờ. Dù sáng nào ban tổ chức cũng phổ biến lịch trình, nhưng đường đi luôn mở ra nhiều thử thách mới, từ đường đèo quanh co tới địa hình xuyên rừng. Những điểm đến đều khiến đoàn ấn tượng: Ban Rak Thai yên bình, Pang Mu mộc mạc và thân thiện, còn Pai lại hoang sơ, hứng khởi. Hơn thế, mình còn có thêm nhiều người bạn từ các quốc gia khác, trải nghiệm thực sự vừa thử thách vừa đầy năng lượng và đáng nhớ."

Anh Lê Quang Nhựt, nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực du lịch, đồng thời là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng đam mê xe địa hình Việt Nam chia sẻ: "Hành trình cùng BFGoodrich không chỉ là chuyến địa hình chinh phục những cung đường hoang sơ của miền Bắc Thái Lan, mà còn mở ra những trải nghiệm văn hoá sống động, từ những bản làng bình yên, những con đèo uốn lượn, đến những cuộc gặp gỡ chân thành với người dân địa phương đều đáng giá."

Bên cạnh hành trình phiêu lưu, BFGoodrich KO3 Caravan 2025 còn mang đến những trải nghiệm đậm tính văn hoá trong xuyên suốt chuyến đi.

Hành trình caravan kéo dài bốn ngày mang đến những thử thách địa hình đầy kịch tính, đồng thời là phép thử thực tế cho dòng lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 - minh chứng cho hiệu suất vượt trội trên ba phương diện: sự bền bỉ, độ bám và tuổi thọ. Được phát triển với công thức hợp chất cao su đa địa hình mới, lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3 đảm bảo độ bền bỉ và tuổi thọ cao, đáp ứng linh hoạt cả trên đường trường và đường địa hình. Hơn nữa, hệ thống rãnh gai phụ tự khóa 3D có độ sâu tối đa giúp gia tăng khả năng bám đường bùn và đường ướt, đồng thời các khối gai được thiết kế lồng vào nhau để tối đa hóa khả năng xử lý và độ bám đường trên những bề mặt đường khắc nghiệt. Bên cạnh đó, công nghệ CoreGard nâng cao sự cứng cáp, bảo vệ hông lốp khỏi đá sắc và va chạm.

Công nghệ CoreGard giúp hông lốp KO3 vận hành mạnh mẽ với sự thừa hưởng di sản từ giải đua danh tiếng Baja Champion.

Với tiêu chí an toàn đặt lên hàng đầu, đoàn caravan được hộ tống bởi xe Cứu hộ Y tế, trang bị đầy đủ dụng cụ sơ cứu, thiết bị sửa chữa cơ bản và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên trách; cùng với xe ứng cứu nhanh, gồm hai nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp và một nhân viên y tế, luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống sức khỏe hoặc sự cố trên đường đi.