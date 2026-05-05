BHXH phản hồi việc chưa hiển thị thời gian đóng bảo hiểm trên VssID
Bà Nguyễn Thị Thu Trang (Hà Nội) được biết công ty của bà đã nộp BHXH cho người lao động đến tháng 01/2026, tuy nhiên, khi bà tra cứu trên VssID thì không thấy hiển thị thông tin đóng BHXH đến thời gian này.
Bà Trang đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý trường hợp của bà.
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:
Theo dữ liệu do cơ quan BHXH thành phố Hà Nội quản lý, tại thời điểm tháng 01/2026, mã số BHXH của bà Trang tham gia tại Công ty TNHH MTV DV…, hiện tại công ty đã nộp tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đến hết tháng 3/2026.
Đề nghị bà truy cập lại vào ứng dụng VssID để cập nhật thông tin mới nhất.
Báo Chính Phủ