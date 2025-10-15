Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn

15-10-2025 - 12:28 PM | Xã hội

BHXH TP HCM không phát hành giấy mời và càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua số điện thoại...

Ngày 15-10, BHXH TP HCM đã phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả mạo giấy tờ cơ quan BHXH để lừa đảo người dân.

Theo đó, mới đây, một người dân tại phường Khánh Hội, TP HCM nhận được "Giấy mời"  đóng dấu và chữ ký của Phó Giám đốc BHXH cơ sở Xóm Chiếu. Trong đó ghi chính xác họ tên người tham gia BHYT, ngày tháng năm sinh, chỗ ở hiện tại, số CCCD…

BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn- Ảnh 1.

Giấy mời giả mạo BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Nội dung "Giấy mời" ghi: "Căn cứ Quyết định số 188/2025/NĐ - CP khoản 6 Điều 6 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước. Chi tiết mục hỗ trợ đóng BHYT từ Luật BHYT. Hỗ trợ 100% mực đóng BHYT đối với hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Phụ huynh hộ gia đình cần mang theo: BHYT và CCCD (nếu có); mã hồ sơ cổng thông tin điện từ Bộ Y tế cung cấp. Đề nghị người dân lên BHXH cơ sở Xóm Chiều để làm việc... Đề nghị hộ gia đình đến đúng giờ, không cử người đi thay để buổi làm việc đạt kết quả…"

Trước đó, BHXH cơ sở Hòa Hưng cũng phát hiện tình trạng này khi một người dân nghi ngờ và trình báo về thủ đoạn tương tự. Trên "Giấy mời" cũng có ký tên và đóng dấu của BHXH cơ sở Hòa Hưng và đề nghị hộ gia đình đến Trung tâm BHXH Hòa Hưng để làm việc…

BHXH TP HCM khẳng định giấy mời nêu trên là giả. BHXH TP HCM không phát hành giấy mời theo hình thức trên và càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua số điện thoại. Người dân có thể kiểm tra tính xác thực văn bản tại website https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn hoặc Tổng đài BHXH Việt Nam 1900 9068.

BHXH TP khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, người dân cần báo ngay cho BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc cơ quan Công an để xử lý kịp thời. Đồng thời luôn cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng.

Theo Mai Chi

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không? Nổi bật

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai Nổi bật

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

11:58 , 15/10/2025
Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"

Danh tính tài xế lái ô tô nổ 2 lốp vào đường ngược chiều ở Hà Nội, nồng độ cồn gấp hơn 3 lần "kịch khung"

11:10 , 15/10/2025
Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98

Công an TP HCM triển khai nhiều mũi trinh sát triệt phá chuyên án Ngân 98

10:50 , 15/10/2025
Dự báo thời tiết 15/10: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, nguy cơ tái diễn ngập úng

Dự báo thời tiết 15/10: Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, nguy cơ tái diễn ngập úng

09:59 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên