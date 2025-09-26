Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng liên quan đến việc không chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật

26-09-2025 - 10:08 AM | Sống

BHXH Việt Nam đã phải lên tiếng trước những thông tin khiến người dân hoang mang, lo lắng

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát đi cảnh báo tin giả liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế. Theo đó, hiện đang xuất hiện thông tin cho rằng: “Từ năm 2026, BHYT sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật”. Thông tin này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng liên quan đến việc không chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật- Ảnh 1.

Thông tin giả mạo về BHYT được đăng tải trên Facebook là sai sự thật. Ảnh: Bảo hiểm xã hội VN

Trước thông tin trên, BHXH Việt Nam khẳng định, đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật. Luật BHXH năm 2014 vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, theo hướng tiếp tục mở rộng và đảm bảo thêm nhiều quyền lợi BHYT cho người tham gia, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đưa ra khuyến cáo:

- Người dân cần cảnh giác trước các thông tin sai lệch này và không chia sẻ tin giả.

- Để tìm hiểu các thông tin về chính sách BHYT, luôn tra cứu thông tin từ kênh chính thống của BHXH Việt Nam hoặc liên hệ cơ quan BHXH nơi gần nhất.

Hiện BHXH Việt Nam có các kênh thông tin chính thống sau:

- Cổng Thông tin điện tử: https://baohiemxahoi.gov.vn

- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/baohi...

- Zalo OA: https://zalo.me/bhxhvietnam

- Youtube: https://www.youtube.com/@Baohi...

- Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 9068

Thực tế chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT

- Người tham gia được chi trả từ 80%-100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo quyền lợi, mức hưởng của thẻ BHYT.

- Nhóm yếu thế (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số…) luôn được Nhà nước bảo đảm hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.

- Quỹ BHYT chi trả hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật (với nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, MRI, CT, PET-CT,...) và thanh toán 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm (trong đó có nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiểm nghèo chi phí cao).

Từ năm 2020 đến tháng 8/2025 đã có 41.188 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả từ 500 triệu đến trên 2 tỷ đồng chi phí KCB với tổng chi hơn 33.000 tỷ đồng. Có trường hợp điển hình - 1 bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Long được thanh toán chi phí KCB lên đến gần 28 tỷ đồng (bệnh chính là: thiếu yếu tố VIII di truyền; viêm họng cấp; vết thương hở của các phần không đặc hiệu và khác của bụng,…).

Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam

Cụ ông 66 tuổi ở Hải Phòng đi rút 250 triệu tiền tiết kiệm để làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm: Công an xã phải vào cuộc gấp

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Làn sóng F2 “hiếm có, khó tìm” của tỷ phú Việt: Người SN 2001 vào top giàu nhất sàn chứng khoán, người kế thừa ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí quan trọng ở hệ sinh thái tỷ đô

Làn sóng F2 “hiếm có, khó tìm” của tỷ phú Việt: Người SN 2001 vào top giàu nhất sàn chứng khoán, người kế thừa ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí quan trọng ở hệ sinh thái tỷ đô Nổi bật

Bất ngờ ý nghĩa tên gọi bão Bualoi

Bất ngờ ý nghĩa tên gọi bão Bualoi Nổi bật

'Đại phẫu' từ mầm non đến đại học

'Đại phẫu' từ mầm non đến đại học

10:06 , 26/09/2025
Gửi tiết kiệm 550 triệu, đến ngày nhận lãi thì chết sững: Tiền bốc hơi còn âm 18 triệu, ngân hàng thẳng thừng “mời chị về nói chuyện với chồng”

Gửi tiết kiệm 550 triệu, đến ngày nhận lãi thì chết sững: Tiền bốc hơi còn âm 18 triệu, ngân hàng thẳng thừng “mời chị về nói chuyện với chồng”

10:01 , 26/09/2025
So giờ tan học khắp thế giới: Có nơi mới 2h chiều, học sinh đã rời trường đi chơi, có nơi "cày" tới tối mịt

So giờ tan học khắp thế giới: Có nơi mới 2h chiều, học sinh đã rời trường đi chơi, có nơi "cày" tới tối mịt

09:50 , 26/09/2025
Bác sĩ tiết lộ loại hạt là "vua thải độc từ tự nhiên" cho gan, người Việt nghe xong đều bất ngờ vì... QUÁ QUEN, QUÁ RẺ

Bác sĩ tiết lộ loại hạt là "vua thải độc từ tự nhiên" cho gan, người Việt nghe xong đều bất ngờ vì... QUÁ QUEN, QUÁ RẺ

09:45 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên