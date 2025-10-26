Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí ẩn 2 người nước ngoài không giấy tờ được người lạ thuê tài xế chở ra Hà Nội với giá 7 triệu đồng

26-10-2025 - 21:17 PM | Xã hội

Khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị), lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện ô tô chở 2 người nước ngoài không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân.

Trước đó, tối 24/10, tại Km33 Quốc lộ 9, Tổ tuần tra Trạm CSGT Đakrông dừng kiểm tra ô tô con BKS 73A-19x.xx, do tài xế Đ.N.H. (SN 1984, trú xã Lệ Thuỷ, Quảng Trị) điều khiển theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đi Cam Lộ.

Bí ẩn 2 người nước ngoài không giấy tờ được người lạ thuê tài xế chở ra Hà Nội với giá 7 triệu đồng- Ảnh 1.

Hai người nước ngoài không giấy tờ tuỳ thân.

Trên xe có 2 người đàn ông nước ngoài nhưng không xuất trình được hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân hay giấy phép nhập cảnh. Làm việc với cơ quan công an, tài xế H. khai được một người lạ thuê chở hai người này từ Lao Bảo ra Hà Nội với giá 7 triệu đồng.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Hướng Hiệp phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mục đích di chuyển của hai người nói trên.

Theo Hoàng Nam

Tiền Phong

bí ẩn

