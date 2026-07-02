Bí ẩn lòng đất: Vì sao sinh vật khổng lồ dài 2 mét lại mắc kẹt trong ống thoát nước?

Cái lạnh kỷ lục của mùa đông không chỉ là nỗi ám ảnh của con người mà còn đang đẩy các loài sinh vật hoang dã vào những thảm kịch sinh tồn chưa từng có.

Câu chuyện giải cứu nghẹt thở một con lợn biển dài hơn 2 mét bị mắc kẹt sâu trong hệ thống thoát nước đô thị tại bang Florida, Mỹ mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về sự xung đột giữa hạ tầng thành phố và không gian sinh tồn của tự nhiên.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đầu tháng 2 năm 2026, khi các nhân viên khảo sát của một công ty đo đạc tiến hành kiểm tra định kỳ mạng lưới đường ống nước mưa tại khu vực bãi biển Melbourne, Florida. Tiếng kêu đứt quãng, nhỏ rít như tiếng chuột phát ra từ sâu bên dưới nắp cống bảo dưỡng đã dẫn họ đến một phát hiện bàng hoàng: một con lợn biển khổng lồ nặng tới 186 kg đang bị kẹt cứng trong một cấu trúc hộp lắng cặn bằng bê tông cạn nước.

Phát hiện một con lợn biển nặng gần 2 tạ bị mắc kẹt trong hộp lắng cặn của hệ thống thoát nước mưa tại Florida trong tình trạng cạn nước và không thể quay đầu.

Theo các chuyên gia từ Đội cứu hộ kỹ thuật động vật thuộc Đại học Florida, con lợn biển - sau này được đặt tên là Melby - đã lầm lũi chui vào từ cửa xả của đường ống thoát nước để tìm kiếm hơi ấm. Do đường kính lòng ống quá hẹp và không có không gian để xoay xở, sinh vật tội nghiệp này chỉ có thể tiến thẳng về phía trước theo một chiều duy nhất, để rồi cuối cùng bị mắc kẹt hoàn toàn tại một "ngõ cụt" bê tông không lối thoát.

Để hiểu được lý do tại sao một sinh vật biển to lớn lại liều lĩnh dấn thân vào mê cung ngầm của đô thị, cần phải nhìn vào đặc tính sinh học đặc thù của loài này. Dù sở hữu thân hình tròn trịa, mập mạp, phần lớn thể tích cơ thể của lợn biển lại là hệ tiêu hóa khổng lồ dùng để xử lý các loại cỏ biển có hàm lượng calo thấp.

Lớp mỡ giữ ấm dưới da của chúng cực kỳ mỏng, trong khi tốc độ chuyển hóa năng lượng lại thuộc nhóm thấp nhất trong thế giới động vật có vú. Khi nhiệt độ nước giảm xuống dưới 20°C, chúng sẽ đối mặt với "Hội chứng sốc lạnh" - một trạng thái nguy hiểm khiến hệ miễn dịch suy sụp, gây lở loét da, viêm phổi và tổn thương cơ tim nghiêm trọng.

Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt và hội chứng sốc lạnh ở lợn biển (loài có lớp mỡ mỏng và hệ tiêu hóa lớn cần nguồn nhiệt để sinh tồn). Con vật đã bị thu hút bởi dòng nước ấm xả ra từ cửa ống thoát nước.

Thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy, tính đến cuối tháng 3, toàn bang Florida đã ghi nhận 39 ca tử vong ở lợn biển do sốc lạnh, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình cùng kỳ nhiều năm.

Trong cơn tuyệt vọng để duy trì thân nhiệt, các dòng nước xả từ hệ thống thoát nước đô thị - vốn có nhiệt độ nhỉnh hơn một chút so với nước sông hồ tự nhiên - đã trở thành thứ nam châm ma quái thu hút loài vật này.

Sự cố của Melby không phải là duy nhất. Dữ liệu từ Ủy ban Bảo tồn Động vật hoang dã và Cá Florida (FWC) giai đoạn 2005 - 2025 cho thấy có tới 37 trường hợp lợn biển bị mắc kẹt trong các cống hộp hoặc đường ống đô thị, bên cạnh 36 trường hợp khác đã tử vong mà xác chỉ được tìm thấy sau những trận mưa lớn.

Đỉnh điểm là vào năm 2015, một đợt không khí lạnh dữ dội đã khiến 19 con lợn biển xếp hàng nối đuôi nhau chui sâu vào một đường ống nước mưa tại bãi biển Satellite, tạo nên một chiến dịch giải cứu quy mô lớn kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ.

ự suy giảm các suối nước nóng tự nhiên do con người khai thác quá mức khiến hải nhi phải phụ thuộc vào dòng nước xả nhân tạo (nhà máy điện, ống thải đô thị), dẫn đến những chiếc "bẫy tử thần" như đường ống ngầm.

Thực trạng này đã phơi bày một cuộc khủng hoảng sinh thái sâu sắc hơn: sự suy kiệt của các nguồn nước ấm tự nhiên. Các suối nước nóng - nơi trú ẩn mùa đông truyền thống của lợn biển với nhiệt độ ổn định 22°C - hiện đang bị con người khai thác cạn kiệt cho mục đích nông nghiệp và đô thị hóa. Sự biến mất của các dòng suối tự nhiên buộc lợn biển phải dựa vào dòng nước thải công nghiệp từ các nhà máy điện hoặc các hệ thống thoát nước thành phố.

Chiến dịch giải cứu Melby là một nỗ lực chạy đua với thời gian của các lực lượng cứu hỏa, đội cứu hộ học đường và các doanh nghiệp tư nhân. Sau nhiều giờ chờ đợi phê duyệt pháp lý để phá vỡ cấu trúc hạ tầng đường bộ, các thiết bị hạng nặng đã đào bới lớp nhựa đường, cẩu nắp bê tông để đưa con vật lên theo phương thẳng đứng. Đêm hôm đó, Melby được chuyển tới cơ sở y tế của Thế giới Đại dương Orlando trong tình trạng kiệt sức và mang nhiều vết thương cọ xát.

Sau hai tháng điều trị tích cực, Melby đã tăng trưởng lên mức 234 kg, phục hồi hoàn toàn các chỉ số sinh hóa và chính thức được thả về với tự nhiên tại công viên Ballard dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân. Dẫu vậy, cái kết có hậu của Melby không thể khỏa lấp đi một thực tế rằng, hàng trăm cá thể lợn biển khác vẫn đang phải đánh cược mạng sống của mình mỗi khi mùa đông tràn về, lao vào những "bẫy tử thần" bằng bê tông chỉ để đổi lấy vài độ C ấm áp nhằm duy trì sự sống.