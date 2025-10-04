Bị bắt vì trốn thuế, Hoàng Hường có thể đối diện mức án cao nhất?

Liên quan đến vụ việc doanh nhân Hoàng Thị Hường (SN 1987, quê Phú Thọ) bị bắt về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, luật sư đã có những phân tích dưới góc độ pháp lý.

Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng được quy định cụ thể tại Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) như sau:

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

+ Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán;

+ Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

+ Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán;

+ Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán 2015;

+ Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

- Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: Vì vụ lợi; Có tổ chức;

Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

- Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Bị can Hoàng Thị Hường - Ảnh: VTV

Phân tích cụ thể trên Vietnamnet, luật sư Nguyễn Hào Hiệp – Công ty Luật TNHH Hiệp Thành cho rằng, số tiền gian lận của Hoàng Hường vượt rất xa khung tối đa, nên nếu chứng minh được lỗi cố ý, đối tượng có thể đối mặt với mức án cao nhất 7 năm tù giam. Tuy nhiên, mức án thực tế sẽ phụ thuộc vào: hành vi cụ thể, mức độ hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả và các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ.

Theo luật sư Hiệp, ngoài trách nhiệm hình sự, Hoàng Hường còn phải chịu xử lý về thuế và tài chính. Cơ quan chức năng sẽ truy thu toàn bộ thuế GTGT (5 – 10%), thuế TNDN (20%) và thuế TNCN (nếu có).

Luật sư cũng nhấn mạnh, dù cá nhân bị truy thu tiền để ngoài sổ sách nhưng vẫn không được miễn trách nhiệm hình sự. Bởi truy thu thuế và xử phạt hành chính không thay thế trách nhiệm hình sự nếu hành vi đã bị khởi tố.

Hoàng Hường khai gì?

Như đã đưa tin, tối ngày 3/10, Thời sự VTV cho biết cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường (SN 1987, quê Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Hoàng Hường sở hữu nhiều fanpage, kênh TikTok có hàng triệu người theo dõi

Hoàng Hường bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, bị can Hường thừa nhận dù lý do thế nào thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm vào việc này. Tuy nhiên, Hoàng Hường vẫn nguỵ biện do năng lực yếu kém, không nhìn nhận ra những điều làm chưa tốt trong vận hành mà chỉ tập trung vào bán hàng, quảng cáo.

“Năng lực của tôi chỉ tập trung vào bán hàng, KOLs, cũng như tập trung vào quảng bá sản phẩm, còn lại việc vận hành tôi giao cho 1 ekip khác. Các bạn là những người vận hành hoàn toàn ở đằng sau”, Hoàng Hường khai tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT nhận định mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này nguỵ biện cho hành vi của mình.

