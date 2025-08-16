Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị cậu ruột từ chối cho vay 3,6 triệu đóng học phí, cả làng giúp gom trong một đêm: 20 năm sau, chàng trai quay về khiến ai cũng khóc

16-08-2025 - 18:10 PM | Sống

18 tuổi, tôi đã học được nhiều bài học mà trường lớp không dạy.

* Dưới đây là tâm sự của một người đàn ông tên Lý Kiến Quân (Trung Quốc).

Năm 1996, tôi thi đỗ đại học. Ở ngôi làng nhỏ hẻo lánh của tỉnh Hà Nam khi ấy, việc một người đỗ đại học là chuyện hiếm như sao rơi. Ba mẹ tôi mừng đến phát khóc, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp mừng rỡ, gia đình tôi đã phải đối diện với một áp lực khác. Tờ giấy báo nhập học đặt trước mặt tôi, nhưng khoản học phí 1000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) lại giống như một bức tường sừng sững không thể vượt qua.

Gia đình tôi làm nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thu nhập chẳng đủ lo cái ăn. Nhà còn nợ tiền phân bón, tiền giống. Suy đi tính lại, cha mẹ tôi bảo: "Hay là sang nhà cậu con vay. Cậu làm ăn buôn bán, chắc có thể giúp".

Tôi ôm hy vọng ấy, tìm đến nhà cậu ruột. Cậu nhìn tôi, nghe tôi nói xong thì thở dài: "Không phải cậu không muốn giúp, nhưng giờ cửa hàng cũng đang xoay vốn, cậu không đủ tiền". Tôi biết đó là cách từ chối khéo, bởi người làng đều biết cậu sống dư dả.

Bị cậu ruột từ chối cho vay 3,6 triệu đóng học phí, cả làng giúp gom trong một đêm: 20 năm sau, chàng trai quay về khiến ai cũng khóc- Ảnh 1.

Tôi về nhà, buồn đến mức không ăn nổi bữa tối. Nhưng tối hôm đó, trong lúc cả nhà tôi chìm trong nỗi lo, tiếng gõ cửa gấp gáp bỗng vang lên. Trưởng thôn đứng trước cửa, gọi tôi theo ra sân đình. Theo chân trưởng thôn, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mà đến giờ vẫn không thể nào quên. Dưới ánh đèn vàng mờ, từng người hàng xóm bước đến trước mặt tôi, họ rút trong túi ra mấy tờ tiền nhàu, có người gói trong giấy báo, có người buộc bằng sợi dây thừng nhỏ.

Bác thợ nề trước giờ đám trẻ trong làng vẫn sợ vì khuôn mặt có phần "dữ tợn" lẳng lặng đưa cho tôi 10 tệ, nói: "Cháu cứ cầm đi học, bác không biết chữ, nhưng bác muốn làng này có người biết chữ". Bác vừa đi, một bà cụ lưng còng dúi vào tay tôi 5 tệ, run run bảo: "Bà chẳng có gì, chỉ mong sau này cháu thành người". Cứ thế, từ những khoản nhỏ xíu, cả làng gom được trọn 1000 tệ cho tôi chỉ trong một đêm.

Ngày lên đường nhập học, cả làng tiễn tôi ở đầu con đường đất đỏ. Tôi vừa cảm động vừa thấy nặng lòng, bởi trong túi mình là niềm hy vọng của biết bao người. Tôi tự nhủ: "Sau này nhất định quay về, trả lại từng chút ân tình này".

20 năm sau, tôi trở thành kỹ sư rồi giữ vị trí quản lý ở một công ty lớn. Cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tôi quyết định thực hiện lời hứa năm xưa. Tôi trở về làng, bỏ tiền xây lại ngôi trường cấp hai đã cũ kỹ, tường bong tróc, bàn ghế xiêu vẹo. Tôi lập quỹ học bổng cho con em nghèo và giúp sửa lại trạm y tế, mua thêm thiết bị chữa bệnh.

Ngày khánh thành trường, tôi mời tất cả người trong làng đến dự. Khi tôi bước lên sân khấu, dưới hàng ghế đầu là những gương mặt quen thuộc, có người tóc đã bạc trắng, có người phải chống gậy mới đến được. Tôi nhìn xuống, thấy bác thợ nề ngày nào giờ đã gần 80, bà cụ lưng còng năm xưa nay phải ngồi xe lăn. Tôi nghẹn giọng nói: "Hồi đó, mọi người đã chung tay để một đứa trẻ nghèo được đi học. Hôm nay, đứa trẻ ấy đã quay về, để tất cả con cháu trong làng đều có cơ hội học hành tốt hơn".

Bị cậu ruột từ chối cho vay 3,6 triệu đóng học phí, cả làng giúp gom trong một đêm: 20 năm sau, chàng trai quay về khiến ai cũng khóc- Ảnh 2.

Nhiều người bật khóc. Có người nắm tay tôi run run: "Chúng tôi chỉ nghĩ giúp cháu đi học, ai ngờ lại được nhận ơn lớn thế này". Tôi lắc đầu: "Đây không phải ơn đâu ạ. Đây là món nợ cháu mang 20 năm, hôm nay mới trả được một phần".

Giáo dục đã thay đổi tôi, nhưng điều làm tôi trưởng thành thật sự là tình người mà tôi nhận được từ chính nơi nghèo nhất, lam lũ nhất. Tôi hiểu rằng, khi bạn được nâng lên từ bàn tay của người khác, trách nhiệm của bạn là quay lại nâng đỡ người khác. Bởi một người được học không chỉ thay đổi số phận của chính mình, mà có thể mở ra tương lai mới cho cả một cộng đồng.

Nam sinh xuất sắc đột ngột qua đời ở tuổi 24, người cha kiểm tra 5 thẻ ATM con để lại rồi gục xuống bật khóc

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Local brand Việt vươn tầm quốc tế phát cảnh báo: Chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, nhiều nạn nhân đã lên tiếng

Local brand Việt vươn tầm quốc tế phát cảnh báo: Chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, nhiều nạn nhân đã lên tiếng Nổi bật

Đột quỵ hay "để mắt" tới người có thói quen này vào buổi sáng: Nghiên cứu hơn 82.000 người đã chứng minh

Đột quỵ hay "để mắt" tới người có thói quen này vào buổi sáng: Nghiên cứu hơn 82.000 người đã chứng minh Nổi bật

Làm xa lương 17 triệu có hơn làm gần lương 10 triệu? Cô gái lên mạng hỏi, nhận kết quả không như mong đợi

Làm xa lương 17 triệu có hơn làm gần lương 10 triệu? Cô gái lên mạng hỏi, nhận kết quả không như mong đợi

18:05 , 16/08/2025
Loại nước giặt này cực độc, nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày mà không hề hay biết!

Loại nước giặt này cực độc, nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày mà không hề hay biết!

16:47 , 16/08/2025
Nghi vẫn danh hoạ 87 tuổi nổi tiếng Trung Quốc bị vợ 37 tuổi cuỗm sạch 7.000 tỷ: Drama nóng nhất hiện tại

Nghi vẫn danh hoạ 87 tuổi nổi tiếng Trung Quốc bị vợ 37 tuổi cuỗm sạch 7.000 tỷ: Drama nóng nhất hiện tại

16:35 , 16/08/2025
Vào mùa thu, nên ăn nhiều hơn 3 loại rau "vàng" này: Dễ nấu mà tươi ngon, đúng mùa, lại còn bổ dưỡng

Vào mùa thu, nên ăn nhiều hơn 3 loại rau "vàng" này: Dễ nấu mà tươi ngon, đúng mùa, lại còn bổ dưỡng

16:14 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên