Nam sinh xuất sắc đột ngột mất tích, 10 năm sau được tìm thấy: Nhận 1 tờ giấy chi chít chữ, cha mẹ gục xuống khóc nức nở

Nam sinh từng là niềm tự hào của gia đình

Nam sinh Vương Cương sinh ra tại một làng quê nhỏ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Bố cậu là Vương Đại Hồng, một giáo viên cấp hai tại trường tư thục và mẹ làm nghề làm nông. Từ nhỏ, Cương được cha định hướng học hành nghiêm khắc, trở thành học sinh xuất sắc và là niềm hy vọng của gia đình để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Khi được nhận vào trường cấp ba trọng điểm với thành tích xuất sắc, ông Vương tin rằng con trai sẽ thi đỗ đại học danh giá, mở ra tương lai tươi sáng.

Tuy nhiên, áp lực học tập và việc thiếu vắng sự quan tâm từ gia đình khiến Vương Cương dần lệch khỏi kỳ vọng của cha mẹ. Ở năm cuối cấp, giáo viên chủ nhiệm báo với gia đình rằng nam sinh này học tập chểnh mảng, thường xuyên trốn khỏi ký túc xá để chơi game. Ông Vương tức giận đến trường để khiển trách con trai trước mặt bạn bè.

Người bố giáo viên của Vương Cương

Vương Cương nhận lỗi và hứa sẽ cố gắng tập trung học. Cuối cùng, nam sinh đỗ vào Đại học Công nghệ Vũ Hán, trở thành một trong những sinh viên đại học hiếm hoi của làng.

Trong mắt người khác, ông Vương đã nuôi dạy một cậu con trai xuất sắc. Vương Cương theo học chuyên ngành Kỹ thuật hóa học đầy triển vọng, sau khi tốt nghiệp sẽ không lo về việc làm, gia đình có cơ hội thoát nghèo. Dù vậy, ông Vương vẫn chưa hài lòng vì cho rằng ngôi trường này không đủ danh tiếng và muốn con thi lại. Bất chấp áp lực từ cha, Vương Cương quyết định nhập học để tránh học lại thêm một năm.

Lối rẽ sai lầm và sự mất tích bí ẩn

Sau khi vào đại học, Vương Cương ít về nhà, dần nghiện game khi thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Đến năm thứ hai, cố vấn học tập liên lạc với ông Vương để thông báo Vương Cương thường xuyên bỏ học và trượt một số môn, có nguy cơ không tốt nghiệp. Dù bị cha mắng nặng lời, nam sinh vẫn không thay đổi. Kết quả cậu không thể tốt nghiệp đúng hạn, thu dọn hành lý về nhà nhưng gần như không trò chuyện với cha mẹ.

Một thời gian sau, Vương Cương xin ra ngoài làm việc và hứa sẽ quay lại trường để thi tốt nghiệp. Ông Vương đồng ý, đưa con trai một ít tiền sinh hoạt phí và tiễn cậu lên tàu đến Vũ Hán. Tuy nhiên, sau đó nam sinh này hoàn toàn mất liên lạc. Một năm sau, ông Vương đến trường tìm hiểu thì phát hiện con trai không tới làm bài thi tốt nghiệp. Gia đình Vương rơi vào tuyệt vọng vì không biết con mình đang ở đâu.

Ảnh minh hoạ

Thực tế, Vương Cương dùng số tiền cha đưa để sống trong một quán Internet ở Vũ Hán, kiếm sống bằng cách chơi game và điều hành nhiều tài khoản cùng lúc. Với kỹ năng chơi game xuất sắc, cậu được nhiều người hâm mộ trên mạng. Thậm chí có người đến tận nơi xem Vương Cương chơi và quay video. Tuy nhiên, cuộc sống bấp bênh trong quán net khiến sức khỏe cậu ngày càng suy kiệt. Vương Cương ngủ trên ghế sô pha cũ, chỉ kiếm đủ tiền để ăn, không thể thuê nhà.

Trong 9 năm, thanh niên này gần như không rời quán Internet. Dù nhiều lần ho kéo dài và được chủ quán khuyên đi khám, cậu bỏ qua vì mải mê với 20 tài khoản game đang điều hành. Ngồi trước máy tính hàng giờ liền mỗi ngày, hít thở không khí bí bách và chịu bức xạ từ màn hình, sức khỏe Vương Cương ngày càng tệ.

Đến một ngày, cậu ngã quỵ và bất tỉnh ngay tại quán net. Chủ quán gọi cảnh sát và Vương Cương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, đau đớn. Nhờ thông tin từ cảnh sát, bệnh viện liên lạc được với gia đình Cương.

Vương Cương gầy gò, yếu ớt trên giường bệnh

Sau 10 năm không gặp, ông Vương Đại Hồng và vợ vội vã đến bệnh viện trong đêm. Khi nhìn thấy con trai, họ sốc nặng vì Vương Cương gầy gò, da dẻ sần sùi, thể chất suy yếu. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán thanh niên này mắc viêm màng não do lao cùng nhiều bệnh nghiêm trọng khác. Nhận giấy kết quả xét nghiệm ghi chi chít các loại bệnh của con, cha mẹ Vương Cương gục xuống khóc nức nở.

Lúc này Vương Cương tiết lộ lý do bỏ nhà ra đi vì sợ áp lực từ cha và cảm thấy xấu hổ vì không đáp ứng được kỳ vọng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa thành công, Vương Cương tự ti, cho rằng mình là kẻ thất bại. Cậu trốn vào thế giới ảo, nơi được ngưỡng mộ và công nhận để chạy trốn thực tại.

Chỉ sau một tuần nhập viện, Vương Cương qua đời. Hai tài khoản ngân hàng của Vương Cương có không quá 700 NDT (2,5 triệu đồng). Gia đình Vương rơi vào đau khổ tột cùng sau sự ra đi của con trai. Cha cậu vẫn luôn khẳng định những trò chơi trực tuyến đã huỷ hoại con mình, còn người mẹ khóc lóc thảm thiết mỗi khi nhắc đến Vương Cương.