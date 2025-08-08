Khách chuyển khoản 120 triệu đồng mua 4 chiếc iPhone, nhân viên nhận đủ tiền nhưng vừa tiễn khách đã lập tức báo công an

Tháng 7/2025, nhân viên tại cửa hàng điện thoại di động báo cáo với công an huyện Hằng Sơn (Hồ Nam, Trung Quốc) về một trường hợp khách hàng đáng ngờ.

Cụ thể, người phụ nữ họ Ân đã đến mua 4 chiếc iPhone 16 Pro Max với giá hơn 32.000 NDT (120 triệu đồng). Người phụ nữ này không quan tâm đến cụ thể sản phẩm nào, không hỏi về các thông tin về sản phẩm hay nghe tư vấn của nhân viên như những vị khách thông thường. Bà chỉ yêu cầu mua điện thoại bất kỳ cho đủ số tiền 30.000 NDT rồi gọi người đến vận chuyển đi.

Ảnh minh hoạ

Trong quá trình mua hàng, bà Ân liên tục nhận được những cuộc điện thoại thúc giục. Sau khi nhân viên xác nhận đã thanh toán thành công, người phụ nữ này tiếp tục đến các cửa hàng lân cận để mua sắm.

Nhận thấy hành vi bất thường, nhân viên cửa hàng đã liên lạc với công an địa phương để yêu cầu điều tra. Lực lượng chức năng phát hiện bà Ân đã gửi 4 chiếc điện thoại bằng taxi đến một địa điểm khác nên đã liên lạc với người phụ nữ này yêu cầu hợp tác điều tra.

Bà Ân cho biết một người quen qua mạng xã hội mời bà gọi tham gia công việc làm nhiệm vụ nhận tiền. Bà bị dụ dỗ tải một ứng dụng, phải giao dịch chuyển tiền nhiều lần trong ngày để nhận được mức hoa hồng hấp dẫn. Thấy rút được nhiều tiền từ công việc này, bà Ân làm theo mọi hướng dẫn từ người quen trên.

Ảnh minh hoạ

Sau nhiều giao dịch thành công, đối phương yêu cầu người phụ nữ này thực hiện thêm một số công việc khác để “khắc phục lỗi vận hành cho chính bà Ân gây ra”, nếu không sẽ bị trừ tiền trong thẻ. Do hạn mức giao dịch trong tài khoản ngân hàng của bà Ân đã đạt đến giới hạn, người quen này giao nhiệm vụ cho bà Ân tự bỏ khoảng 30.000 NDT (109 triệu đồng) mua điện thoại gửi đến địa điểm chỉ định để được hoàn tiền và nhận hoa hồng.

Người phụ nữ không nghi ngờ mà làm theo mọi chỉ định của đối phương. May mắn, nhân viên tại cửa hàng điện thoại đã kịp thời báo công an để ngăn chặn giao dịch này. Lực lượng chức năng Trung Quốc cảnh báo các công việc liên quan đến cho mượn, thuê tài khoản ngân hàng nhận hoa hồng, mua hàng để nhận hoàn tiền… đều có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên người dân cần thận trọng để tránh bị dụ dỗ.