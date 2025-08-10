Được người lạ chuyển khoản gần 200 triệu đồng, cụ ông nhận đủ tiền rồi lặng lẽ đi rút sạch lại được công an tuyên dương

Cuối năm 2024, một cụ ông họ Lý ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bất ngờ đến đồn công an địa phương với một chiếc túi chứa đầy tiền mặt. Ông Lý cho biết có một người lạ đã chuyển 50.000 NDT (182 triệu đồng) cho mình, nhưng ông cảm thấy đây là hành động bất thường nên đã rút tiền mang đến cơ quan chức năng.

Ông Lý đến giao tiền cho công an

Thực tế, cụ ông Lý là một người thường xuyên tham gia công tác từ thiện. Cách thời điểm báo án vài ngày, ông Lý nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là thành viên tổ chức từ thiện đang điều hành chương trình xóa đói giảm nghèo. Người này giới thiệu về dự án người cao tuổi có thể tham gia dễ dàng, chỉ cần làm nhiệm vụ xong tiền thưởng sẽ được chuyển vào quỹ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lý cho rằng mục đích và cách làm của dự án rất thiết thực nên đồng ý tham gia.

Thế nhưng nhiệm vụ mà người của tổ chức từ thiện nói đến là “nhận tiền từ các đơn vị hảo tâm, sau đó chuyển vào quỹ chung của dự án”. Động thái này khiến ông Lý bối rối và bất an: “Đây chẳng phải là rửa tiền trá hình sao?”. Cụ ông bình tĩnh nhận lời của đối phương , quả nhiên có 50.000 NDT (182 triệu đồng) chuyển vào tài khoản của ông Lý. Lúc này cụ ông lập tức ra ngân hàng rút tiền, sau đó nộp cho công an địa phương.

Ảnh minh hoạ

Lực lượng chức năng Trung Quốc vào cuộc điều tra, phát hiện số tiền này không phải của nhà hảo tâm hay quỹ từ thiện mà là tiền của một nạn nhân tên Trương bị mất 600.000 NDT vì lừa đảo qua điện thoại trước đó. Nếu ông lão chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định, ông có thể vô tình trở thành đồng phạm trong một vụ rửa tiền. May mắn, sự cảnh giác của ông đã phá vỡ kế hoạch lừa đảo.

Qua xác minh, công an địa phương xác định nhóm lừa đảo nhắm vào những người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện như ông Lý. Chúng sử dụng chiêu thức chuyển tiền trước để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển lại vào tài khoản giả mạo, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền. Ông Lý được công an tuyên dương vì hành động tỉnh táo, không bị mắc bẫy lừa đảo, đồng thời cung cấp manh mối quan trọng để cơ quan chức năng truy tìm nhóm tội phạm.

Lực lượng chức năng Trung Quốc cảnh báo mọi người cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi liên quan đến chuyển tiền hộ, chuyển tiền không rõ nguồn gốc vì có thể trở thành đồng phạm cho tội phạm rửa tiền.