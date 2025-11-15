Bị đau bụng, người đàn ông 29 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư, bác sĩ nói: “Ngày nào cũng làm 1 việc sai lầm”

Một người đàn ông họ Trần, 29 tuổi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đến bệnh viện vì đau bụng kéo dài. Người này chỉ nghĩ mình có thể bị viêm dạ dày, thế nhưng kết quả cho thấy anh mắc ung thư tuyến tụy. Tuyến tụy nằm ở vùng bụng phía sau dạ dày, có chức năng hỗ trợ tiêu hoá, tạo ra các enzyme tiêu hóa và hormone như insulin quan trọng để cân bằng lượng đường trong máu.

Bác sĩ Đỗ Tuyết Phong, trưởng khoa phẫu thuật gan mật và tuyến tụy tại Bệnh viện Thái Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) cho biết: “Chúng tôi nhận thấy một khối u lớn trong tuyến tụy của anh Trần nên đã tiếp tục thực hiện xét nghiệm bệnh lý và phát hiện tế bào ung thư trong các mẫu mô của bệnh nhân, dẫn đến chẩn đoán ung thư tuyến tụy.

Tôi khá bất ngờ trước kết quả xét nghiệm vì ung thư tuyến tụy thường xuất hiện ở người cao tuổi. Trong 3 năm qua, chúng tôi mới điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân ung thư tuyến tuỵ dưới 40 tuổi”.

Không những vậy, khối u trong tuyến tụy của anh Trần có đường kính 8cm, là khối u ác tính nguy hiểm. Bệnh nhân này cho biết bản thân vốn khoẻ mạnh, ít khi ốm nên kết quả chẩn đoán giống như “sét đánh ngang tai”.

Sau khi tìm hiểu về tiền sử bệnh lý của anh Trần, bác sĩ Đỗ Tuyết Phong phát hiện gia đình bệnh nhân này không có ai mắc ung thư, bản thân anh cũng không hút thuốc hay uống rượu. Thế nhưng người đàn ông này lại mắc một sai lầm, đó là ngày nào cũng ăn quá nhiều, quá no. Dù không quá cao, anh Trần nặng tới 88kg.

“Tuyến tụy tiết ra dịch tụy chứa nhiều loại enzyme tiêu hóa, có khả năng phân giải protein, chất béo và carbohydrate. Tuy nhiên, ăn quá no (đặc biệt là bữa ăn giàu chất béo, protein) có thể kích thích tuyến tụy tiết dịch tụy quá mức, gây tăng áp lực đột ngột trong ống tụy. Điều này có thể làm vỡ các nang tụy nhỏ hoặc tổn thương mô tụy, dẫn đến viêm tuỵ cấp. Viêm tụy mãn tính kéo dài tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy”, bác sĩ Đỗ Tuyết Phong giải thích.

Theo vị bác sĩ này, với những người đã bị sỏi mật, giun đũa đường mật, viêm túi mật, sỏi tụy hoặc các yếu tố khác gây tắc nghẽn ống mật, việc ăn quá nhiều có thể dễ dàng gây viêm tụy. Viêm mãn tính kéo dài có thể kích thích thoái hóa mô và cuối cùng có thể dẫn đến ung thư tụy.

Bác sĩ Đỗ Tuyết Phong cho biết ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu rất khó phát hiện bởi các triệu chứng có thể bị nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa thông thường. Khi bệnh nhân đi khám vì đau bụng dữ dội, bệnh đã ở giai đoạn nặng. Các triệu chứng bao gồm: vàng da, đau bụng, mệt mỏi, da ngứa, đầy hơi chướng bụng, buồn nôn và nôn mửa, chán ăn, đau và sưng ở cánh tay hoặc chân có thể do cục máu đông gây ra…

Nguyên nhân dẫn đến ung thư tuyến tụy có thể do béo phì, thói quen hút thuốc, bệnh tiểu đường tuýp 2, viêm tuỵ, tiền sử gia đình,... Bác sĩ Đỗ Tuyết Phong cũng nói thêm, nguy cơ ung thư tuyến tuỵ cao hơn ở bệnh nhân tiểu đường sau 50 tuổi. Bác sĩ này khuyên mọi người nên tập thói quen lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau và trái cây tươi, giảm lượng thực phẩm nhiều đường và nhiều chất béo. Bên cạnh đó, cần chú ý duy trì cân nặng khoẻ mạnh bằng cách tập thể dục thường xuyên, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh mãn tính nguy hiểm.