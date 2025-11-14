Bị ép hít đất 500 cái để nhận lương, nhân viên sát hại CEO

Theo People, vào tháng 10/2019, Tushar Atre, CEO công nghệ 50 tuổi, bị sát hại dã man tại biệt thự sang trọng ven biển trị giá 5,4 triệu USD ở California, Mỹ. Ông bị bắt cóc, đâm nhiều nhát rồi bắn chết, thi thể sau đó bị vứt giữa rừng hoang.

Ngay sau vụ việc, cảnh sát quận Santa Cruz lập tức bắt giữ 4 nghi phạm, gồm Joshua Camps (23 tuổi), Kutis Charters (22 tuổi), Stephen Lindsay (22 tuổi) và Kaleb Charters (19 tuổi). Hai nghi phạm Kurtis Charters và Stephen Lindsay đã bị kết án giết người cấp độ một, còn vụ xét xử Kaleb vẫn diễn ra cho tới hiện tại, theo KRON 4.

Trong phiên xử Kaleb diễn ra tháng này, anh ta khai rằng mình chỉ làm việc cho Tushar Atre trong đúng 10 ngày của tháng 8/2019. Anh và Lindsay bị ép làm việc liên tục từ lúc trời mờ sáng đến khi tối mịt trong suốt quá trình làm việc, với mức lương 200 USD mỗi ngày.

Stephen Lindsay (trái) và Kaleb Charters. (Nguồn: Santa Cruz County Sheriff's Office)

Sau hơn một tuần làm việc cật lực không được nghỉ ngơi, Kaleb và Lindsay đã bị ép thực hiện từ 300 đến 500 cái hít đất chỉ để nhận khoảng lương ít ỏi 1.400 USD. Kaleb khẳng định tại tòa rằng đó là nghi thức hạ nhục nhân viên để Atre thỏa mãn cái tôi của mình.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Atre nghi ngờ Kaleb và Lindsay lấy cắp chìa khóa xe tải. Atre sỉ nhục và quát mắng họ "gây lãng phí thời gian", liên tục nhấn mạnh rằng từng giây từng phút của ông đều rất quý, trị giá hàng nghìn đô la.

Sau vụ việc, Atre không chỉ tuyên bố không trả lương mà còn yêu cầu hai người thực hiện 500 cái hít đất như một hình thức kỷ luật. Chính phản ứng gay gắt này của Atre đã dẫn tới quyết định cực đoan của các thủ phạm.

Bất mãn và oán giận, họ đã ra tay với Atre, với sự giúp sức của anh trai cùng người bạn thân của Kaleb. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Atre từng cố gắng để chạy trốn khi bị trói cả hai tay, nhưng không thành. Một trong các thủ phạm bắn vào gáy ông, sau đó cả nhóm hợp sức vứt xác ở một khu rừng hoang.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh nhóm thủ phạm khi ra tay. (Nguồn: Santa Cruz County Sheriff's Office)

Trợ lý lâu năm của Atre, Sam Borghese, thừa nhận rằng dù là bạn thân của nạn nhân, nhưng tính cách nóng nảy, cực đoan của ông đã tạo ra môi trường làm việc độc hại và căng thẳng cho các nhân viên. Ông thường thẳng tay trừ lương hoặc đưa ra các quy định vô lý như hít đất, hay bất cứ yêu cầu nào để sỉ nhục nhân viên.

Vụ án này sau đó đã thổi bùng tranh luận trên mạng xã hội. Phần lớn cho rằng họ không đồng ý với hành động bắt cóc và giết người, rằng nhóm thủ phạm đã vi phạm quy tắc đạo đức trầm trọng.