Từ cơn sốt bất thường đến chẩn đoán ung thư máu

Theo chia sẻ trên trang web của Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ), Lori Bremner được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) vào mùa thu năm 1977, chỉ khoảng một tuần sau sinh nhật lần thứ 20.

Những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện trong một chuyến cắm trại trên núi cùng bạn học đại học. Khi đó, Lori đột nhiên cảm thấy lạnh run dữ dội, cơ thể không ngừng co giật vì rét dù đã trở về khuôn viên trường, nơi có nhiệt độ ấm áp.

Lori Bremner

Nhận thấy tình trạng của bạn cùng phòng ngày càng nghiêm trọng, người bạn quyết định đưa Lori đến trung tâm y tế của trường. Tại đây, cô gái trẻ lên cơn sốt cao, rơi vào trạng thái mê sảng rồi ngã quỵ ngay trước cửa cơ sở y tế.

Sau khi kiểm tra các chỉ số máu, nhân viên y tế lập tức chuyển Lori đến bệnh viện gần nhất. Kết quả sinh thiết tủy xương sau đó xác nhận cô mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML), một dạng ung thư máu tiến triển nhanh, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất các tế bào máu bình thường trong tủy xương.

Ở thời điểm cuối thập niên 1970, việc điều trị căn bệnh này còn gặp rất nhiều khó khăn. Các phương pháp điều trị chưa có nhiều lựa chọn, trong khi tiên lượng đối với bệnh nhân AML đặc biệt kém.

Hóa trị quá khắc nghiệt, nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận

Ngay sau khi được chẩn đoán, Lori được chuyển bằng xe cứu thương đến một bệnh viện lớn hơn để điều trị. Các bác sĩ chỉ định hóa trị liều cao với mục tiêu tiêu diệt tế bào ung thư và đưa bệnh nhân vào trạng thái lui bệnh.

Thời điểm đó, phương pháp điều trị chủ yếu dựa vào việc sử dụng hóa trị với liều lượng cao nhất mà cơ thể người bệnh có thể chịu đựng. Các bác sĩ hy vọng thuốc sẽ tiêu diệt được tế bào ung thư trước khi gây ra những tổn thương quá nghiêm trọng cho bệnh nhân.

Với Lori, đợt hóa trị ban đầu đạt kết quả khá nhanh, giúp bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, giai đoạn hóa trị duy trì sau đó nhằm ngăn bệnh tái phát lại gây ra những tác dụng phụ quá sức chịu đựng.

Không thể tiếp tục phác đồ, cô gái trẻ đề nghị các bác sĩ tìm một phương pháp điều trị khác. Thế nhưng, bệnh viện cuối cùng không thể đưa ra lựa chọn thay thế và yêu cầu cô rời khỏi cơ sở điều trị.

Không chấp nhận từ bỏ hy vọng, Lori bắt đầu tự tìm kiếm những bệnh viện có thể tiếp nhận mình. Trong bối cảnh internet và điện thoại di động chưa xuất hiện, việc tìm kiếm thông tin y tế vào cuối những năm 1970 không hề dễ dàng.

Cô phải đến thư viện y khoa của một trường đại học gần đó, tự nghiên cứu thông tin về các bệnh viện và thử nghiệm lâm sàng, sau đó gọi điện đến từng cơ sở để hỏi về khả năng tiếp nhận điều trị.

Phần lớn bệnh viện mà Lori liên hệ đều từ chối, bởi họ không muốn áp dụng phương pháp khác ngoài phác đồ hóa trị cô đã từ chối. Một số nơi cho biết cô không đủ điều kiện tham gia thử nghiệm lâm sàng vì đã từng được điều trị tại cơ sở khác.

Giữa những cánh cửa đóng lại, Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas là nơi duy nhất đồng ý tiếp nhận Lori và cho phép cô tham gia một thử nghiệm lâm sàng về phương pháp điều trị miễn dịch ở giai đoạn sơ khai.

Dù biết đây vẫn là phương pháp thử nghiệm, cô gái 20 tuổi quyết định nắm lấy cơ hội cuối cùng. Nhìn lại hành trình điều trị, Lori cho biết đến nay bà vẫn không thể xác định chính xác liệu kết quả lâu dài đến từ đợt hóa trị ban đầu hay phương pháp miễn dịch thử nghiệm tại MD Anderson.

Bà thậm chí không còn nhớ tên loại thuốc từng được sử dụng. Tuy nhiên, Lori nhớ rằng mình không gặp tác dụng phụ nào từ phương pháp điều trị miễn dịch và đặc biệt, căn bệnh chưa từng tái phát.

Sau gần 49 năm kể từ ngày được chẩn đoán, Lori vẫn sống khỏe mạnh. Bà cho rằng những nghiên cứu và nỗ lực điều trị của MD Anderson có thể chính là lý do giúp mình có được cuộc sống ngày hôm nay.

Trong bài chia sẻ, Lori cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho bà vào thời điểm những cơ sở y tế khác không còn lựa chọn nào để giúp đỡ. Bà thậm chí cho rằng mình có thể là một trong những bệnh nhân sống lâu nhất sau khi mắc loại ung thư máu này.

Từ cô gái không dám nghĩ đến tương lai đến người bà hạnh phúc ở tuổi 68

Khi mới được chẩn đoán mắc AML, Lori từng không dám nghĩ quá xa về tương lai. Điều cô mong mỏi nhất khi ấy chỉ đơn giản là có thể sống đến sinh nhật tiếp theo. Nỗi sợ bệnh tật lớn đến mức cô từng thay đổi chuyên ngành đại học, lựa chọn một lĩnh vực mình yêu thích hơn vì không nghĩ rằng bản thân sẽ còn cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Những dự định như kết hôn, sinh con hay đi du lịch Italy cũng từng là điều Lori không dám tưởng tượng. Mỗi khi nghĩ đến những viễn cảnh ấy, cô lại nhanh chóng gạt đi vì sợ phải đối diện với khả năng chúng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Thế nhưng, gần nửa thế kỷ sau, cuộc sống của Lori đã vượt xa những gì cô gái năm 20 tuổi từng dám mơ ước.

Ở tuổi 68, bà đã tốt nghiệp đại học hai lần, có gia đình và trở thành một người bà hạnh phúc. Sau khi nghỉ hưu một phần, Lori còn có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới. Đầu năm 2026, bà trở thành diễn giả khách mời trên các chuyến du thuyền của Crystal Cruises, chia sẻ với hành khách về những kiến thức địa chất và thế giới động vật tại các điểm đến.

Lori cũng nhắc đến nhà khoa học James P. Allison, người giành giải Nobel Y học năm 2018 nhờ những nghiên cứu mang tính đột phá về liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư.

Với bà, việc được chứng kiến những tiến bộ của y học sau gần 5 thập kỷ mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu năm 1977, cô gái 20 tuổi chỉ mong có thể sống thêm một năm, thì hiện tại, bà đã có gần 49 năm để tận hưởng cuộc sống, đi đến những vùng đất xa xôi và chứng kiến nhiều thế hệ trong gia đình trưởng thành.

Nguồn: UT MD Anderson