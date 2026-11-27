Trời trở lạnh, bát canh rau cải cúc nấu thịt băm hay đĩa rau cải cúc nhúng lẩu nóng hổi lại xuất hiện trong mâm cơm của nhiều gia đình. Loại rau có mùi thơm đặc trưng này không chỉ ngon, dễ ăn mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Rau cải cúc, còn gọi là rau tần ô, thường vào mùa thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm loại rau này có hương vị thơm ngon, thích hợp chế biến thành nhiều món ăn.

Bác sĩ Lưu Phức Huyên, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Trung Sơn (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết rau cải cúc có 4 lợi ích đáng chú ý nhờ những thành phần dinh dưỡng dưới đây.

4 lý do vì sao nên ăn rau cải cúc vào mùa đông (Ảnh: LC)

1. Ít calo, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Rau cải cúc là lựa chọn phù hợp với những người muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Theo United Daily News , 100g rau cải cúc chỉ cung cấp khoảng 16 calo, thấp hơn nhiều loại rau thông thường. Loại rau này còn chứa chất xơ, giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ hoạt động của đường tiêu hóa.

Bác sĩ Lưu Phức Huyên cho biết cải cúc còn chứa axit chlorogenic, một hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn.

Tuy nhiên, ăn rau cải cúc không đồng nghĩa sẽ giảm cân. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tổng lượng thức ăn, cách chế biến và mức độ vận động hằng ngày.

2. Cung cấp chất chống oxy hóa, tốt cho mắt

Cải cúc chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid cùng các loại vitamin. Những chất này giúp cơ thể hạn chế tác động của các gốc tự do, vốn có thể gây tổn thương tế bào khi tích tụ quá mức.

Đặc biệt, rau cải cúc chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A, có vai trò quan trọng đối với thị lực và hoạt động của hệ miễn dịch.

Vì beta-carotene tan trong chất béo, chế biến cải cúc với một lượng dầu ăn vừa phải có thể giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

3. Bổ sung kali, hỗ trợ hoạt động cơ bắp và giảm huyết áp

Rau cải cúc xào (Ảnh: iCook)

Một lợi ích khác của rau cải cúc là cung cấp kali, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch.

Theo United Daily News , trong 100g rau cải cúc có hơn 300mg kali. Khoáng chất này tham gia điều hòa cân bằng dịch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và duy trì hoạt động co cơ bình thường.

Bác sĩ Lưu Phức Huyên cho biết việc bổ sung đủ kali có thể góp phần hạn chế chuột rút do thiếu hụt khoáng chất. Tuy nhiên, chuột rút còn do nhiều nguyên nhân khác và ăn cải cúc không phải biện pháp phòng ngừa tuyệt đối.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần chú ý lượng rau cải cúc tiêu thụ. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ kali máu cao. Người bệnh nên ăn theo hướng dẫn của bác sĩ, tùy tình trạng chức năng thận và kết quả xét nghiệm.

4. Bổ sung vitamin K, có lợi cho xương

Rau cải cúc còn là nguồn cung cấp vitamin K, dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương. Theo các tài liệu y khoa, vitamin K tham gia hoạt hóa những protein liên quan đến cấu trúc xương. Thiếu hụt dưỡng chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa xương, làm tăng nguy cơ xương yếu.

Một số nghiên cứu cũng tìm hiểu mối liên hệ giữa vitamin K và khả năng ghi nhớ ở người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn rau cải cúc có thể cải thiện trí nhớ hoặc ngăn ngừa sa sút trí tuệ.

Ăn rau cải cúc thế nào để giữ được nhiều dinh dưỡng?

Rau cải cúc thường được dùng làm rau ăn lẩu (Ảnh: Shutterstock)

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lưu Di Lý, Bệnh viện Đài An (Đài Loan, Trung Quốc), lá cải cúc khá mềm, dễ héo nên tốt nhất ăn trong vòng 1-2 ngày sau khi mua.

Trước khi chế biến, cần nhặt bỏ lá hỏng, tách các nhánh rau và rửa kỹ dưới vòi nước chảy để loại bỏ đất cát.

Khi nấu canh, nhúng lẩu hoặc xào, không nên đun quá lâu vì rau dễ chuyển màu, mất độ ngon và hao hụt một số vitamin nhạy cảm với nhiệt.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS), United Daily News