Hai người đàn ông đang được nhắc đến là bác Lý và bác Chu. Họ đều ngoài 50 tuổi, đều sống tại Trung Quốc và vốn cùng nổi tiếng trong khu phố vì lối sống lành mạnh.

Sáng hôm ấy, bác Chu chạy bộ qua cổng nhà bác Lý đúng lúc bác Lý đang uống trà ngoài sân. Bác Chu tếu táo hỏi: "Bác Lý ơi, ngày nào cũng ôm cái ấm trà đặc thế kia không sợ mất ngủ à?" . Bác Lý vừa cười vừa đáp: "Trà nó có nhiều chất, chống cả ung thư. Chứ không như nước lọc chỉ thêm chất lỏng mà chả có chất, còn nhạt mồm nhạt miệng". Hai người đàn ông này, một chăm uống nước lọc còn một người chăm uống trà. Vậy thói quen nào tốt hơn cho sức khỏe?

Uống trà tốt hơn hay uống nước lọc tốt hơn là tranh cãi quen thuộc của nhiều người (Ảnh minh họa)

Cuộc tranh luận "ngầm" nhiều năm của họ chỉ thực sự kết thúc khi gần đây cả hai cùng đi khám sức khỏe do khó chịu trong người. Bác Chu có chỉ số axit uric cao, trong khi bác Lý bị trào ngược dạ dày thực quản và chớm loãng xương.

Bác sĩ cho biết uống trà tốt nhưng cách uống của bác Lý đã sai. Mỗi ngày bác uống ít nhất 2 ấm trà lớn, gần như uống thay nước lọc. Đặc biệt, muốn tận dụng chất oxy hoá tốt cho sức khỏe nên bác pha rất đặc, uống ngay khi còn nóng bốc khói. Những điều này gây phản tác dụng và dẫn tới các vấn đề sức khoẻ.

Còn về phần bác Chu, bác bị axit uric cao hoàn toàn không liên quan tới nước lọc. Thói quen uống nước của bác ngược lại còn được bác sĩ khen. Bác luôn uống khoảng 2 lít nước lọc, thích để nguội vừa rồi đựng vào bình giữ nhiệt, mang theo uống rải rác cả ngày.

Lần đi khám bệnh chỉ ra thói quen dùng trà thay nước lọc của bác Lý đã sai (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sai lầm của bác là cho rằng "chăm uống nước lọc sẽ phòng bách bệnh". Thế nên bác vô tư ăn mặn, thích các món nội tạng và hải sản. Bác sĩ điều trị khẳng định nước lọc chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thể thay thế chế độ ăn uống khoa học. Nhưng nếu không có nước lọc giúp đào thải độc tố, các chỉ số của bác Chu có lẽ còn tệ hơn thế.

Ai mạnh khỏe hơn giữa người chăm uống nước lọc và chăm uống trà?

Thông qua câu chuyện về bác Lý và bác Chu, có lẽ nhiều người đã tự tìm ra câu trả lời.

Thực tế, cả nước lọc và trà đều mang lại những giá trị sức khỏe tuyệt vời nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp. Nước lọc là "vùng an toàn" tuyệt đối, giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ thận đào thải độc tố mà không gây bất cứ gánh nặng nào cho nội tạng. Trong khi đó, trà xanh hay trà ô long lại được ví như "thần dược" trẻ hóa nhờ hàm lượng polyphenol và catechin dồi dào, giúp giảm 10 - 20% nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Nước lọc phải là đồ uống cính, kết hợp uống trà thêm một cách hợp lý sẽ tốt hơn cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Vấn đề không nằm ở việc thức uống nào tốt hơn, mà nằm ở thói quen sử dụng của mỗi người. Nếu nước lọc là nền tảng bền vững thì trà chính là món quà bổ sung tinh túy. Còn nếu nhất định phải chọn ra ai khỏe mạnh hơn giữa người chăm uống nước lọc và người chăm uống trà thì nước lọc sẽ thắng thế. Do quá chăm uống trà cũng là một sai lầm và trà không thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Tốt nhất là kết hợp hợp lý giữa cả hai loại.

Ngoài ra, cần lưu ý uống quá nhiều nước lọc trong thời gian ngắn, uống vô tội vạ trong thời gian dài cũng có thể gây hại cho thận, tim mạch. Một số trường hợp còn gây ngộ độc nước nguy hiểm.

Cảnh báo 5 sai lầm phổ biến khi uống trà

Như đã nói, trà có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Nhưng đó là nếu bạn uống đúng cách. Từ trường hợp của bác Lý, vị bác sĩ điều trị cảnh báo 5 sai lầm cần tránh hoặc bỏ ngay sau đây:

1. Uống quá nhiều trà trong ngày, uống thay nước lọc

Nhiều người có thói quen uống rất nhiều trà, dùng trà thay hoàn toàn nước lọc. Điều này khiến cơ thể nạp quá nhiều caffeine, dẫn đến tình trạng mất ngủ kinh niên và căng thẳng thần kinh. Việc lạm dụng trà còn khiến cơ thể đào thải canxi qua đường tiểu nhanh hơn, đây chính là lý do khiến bác Lý bị loãng xương dù vẫn ăn uống đầy đủ.

2. Uống trà quá đặc

Trà càng đặc, nồng độ tannin và caffeine càng cao. Tannin nồng độ cao sẽ gây ức chế khả năng hấp thụ sắt, dẫn đến thiếu máu. Đặc biệt, trà đặc kích thích dạ dày tiết axit quá mức và làm giãn cơ thắt thực quản, dẫn đến chứng trào ngược dạ dày thực quản "hành hạ" bác Lý suốt đêm ngày.

3. Uống trà quá nóng

Trà tốt nhưng không phải uống càng nhiều, càng nóng hay càng đặc thì càng tốt (Ảnh minh họa)

Thói quen vừa rót trà sôi ra đã nhâm nhi ngay cực kỳ nguy hiểm. Nhiệt độ quá cao sẽ làm bỏng và tổn thương niêm mạc thực quản. Nếu kết hợp với dịch vị dạ dày trào ngược, nguy cơ biến chứng thành những bệnh lý ác tính vùng họng và thực quản sẽ tăng gấp nhiều lần. Thực phẩm nóng trên 65 độ C cũng đã bị WHO liệt vào nhóm gây ung thư.

4. Uống trà khi bụng đang đói

Người xưa có câu "không uống trà khi đói" để tránh tình trạng "say trà". Các hoạt chất trong trà khi gặp dạ dày rỗng sẽ gây cào xé niêm mạc, dẫn đến cảm giác buồn nôn, chóng mặt và làm trầm trọng thêm các ổ viêm loét sẵn có.

5. Uống trà ngay sau bữa ăn hoặc trước khi ngủ

Uống trà sau khi ăn sẽ làm kết tủa protein và ngăn cản hấp thụ sắt từ thức ăn. Trong khi đó, uống trà vào buổi tối là "kẻ thù" số 1 của giấc ngủ, khiến nhịp sinh học bị đảo lộn, gây mệt mỏi kéo dài cho ngày hôm sau.

Nguồn và ảnh: SH, Hgvm