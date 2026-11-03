4 nhóm người không nên uống trà gừng

Những tác dụng của trà gừng đối với sức khỏe

Gừng là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt Nam, đồng thời là vị thuốc được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân chỉ ra những lợi ích của trà gừng đối với sức khỏe:

Làm ấm cơ thể

Trà gừng có nguyên liệu chính là gừng, tính nóng nên có tác dụng rất tốt trong việc làm ấm cơ thể. Trong những ngày gió lạnh, hoặc nhiễm mưa lạnh, chỉ cần một cốc trà gừng là có thể làm ấm cơ thể từ bên trong, giảm cảm giác mệt mỏi và phòng chống cảm lạnh.

Giảm cảm giác buồn nôn

Tính cay và nóng của trà gừng có tác dụng tốt trong việc làm giảm cảm giác buồn nôn. Nên đây là đồ uống được khuyên dùng đối với những người ốm nghén, buồn nôn hoặc bị say tàu xe.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu bị rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, bụng âm ỉ khó chịu thì có thể uống một cốc trà gừng để làm dịu ngay cảm giác này. Uống trà gừng hàng ngày cũng là cách để kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng trao đổi chất, chống đầy hơi, táo bón, trị tiêu chảy, hữu ích đối với người bị viêm tá tràng.

Làm dịu và thoải mái cho cơ thể, tránh chuột rút

Rất nhiều người bị tình trạng co cơ bắp khiến chân bị chuột rút vô cùng đau đớn khó chịu. Một cốc trà gừng sẽ có tác dụng làm cho cơ thể thoải mái, chống viêm, làm dịu tình trạng chuột rút.

Hỗ trợ chữa cảm lạnh

Với chứng cảm lạnh thông thường, trà gừng có tác dụng rất tốt để hỗ trợ điều trị. Trà gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, giãn mao mạch, nóng các đường hô hấp và giảm ngay tình trạng nghẹt mũi. Đây cũng là thức uống nên chuẩn bị sẵn cho người bị hen.

Giảm đau đầu

Trà gừng là thức uống rất hữu ích đối với những người bị chứng đau nửa đầu. Người bệnh này có thể duy trì uống thường xuyên để cải thiện tình trạng này.

Chống hôi miệng

Tình trạng hơi thở bốc mùi thường là do hệ thống tiêu hóa đang gặp trục trặc. Uống trà gừng giúp làm dịu dạ dày, chống đầy hơi và cải thiện đáng kể tình trạng hôi miệng.

Giảm đau

Trà gừng cũng là thức uống có nhiều lợi ích đối với những người bị viêm xương khớp. Tính ấm nóng của trà gừng có tác dụng làm dịu cơn đau nhức ở xương khớp gây ra. Thức uống này cũng rất hữu ích trong việc giảm đau với các trường hợp bị đau đầu, đau bụng kinh nguyệt.

Trà gừng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được

Tăng cường hệ miễn dịch

Trà gừng cũng có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, giảm căng thẳng, giảm những phản ứng của cơ thể đối với sự thay đổi của thời tiết, nhất là sổ mũi, nghẹt mũi.

Những người không nên uống trà gừng

Tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được trà gừng. Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Bác sĩ nội trú Phan Bích Hằng cho biết 3 nhóm người dưới đây không nên uống trà gừng:

- Người mắc bệnh lý viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản: Người thường xuyên bị ợ nóng, ợ chua, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc viêm loét dạ dày có thể cảm thấy nóng rát, khó chịu hơn sau khi uống nước gừng, nhất là khi pha đặc hoặc uống lúc đói. Những trường hợp này nên hạn chế, thử lượng nhỏ nếu muốn sử dụng và ngừng uống khi triệu chứng tăng lên.

- Người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu: Một số nghiên cứu cho thấy, nước gừng có thể ảnh hưởng đến quá trình kết tập tiểu cầu. Vì vậy, người đang dùng các thuốc chống đông như warfarin, rivaroxaban, apixaban, aspirin, clopidogrel hoặc các thuốc có ảnh hưởng đến đông máu cần trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng nước gừng với lượng lớn hoặc dùng chế phẩm gừng đậm đặc, kéo dài.

- Người có bệnh lý đường mật: Nước gừng có thể kích thích bài tiết mật. Người đang bị sỏi mật, đặc biệt khi có cơn đau quặn mật hoặc tắc nghẽn đường mật cần hạn chế sử dụng.

- Người chuẩn bị phẫu thuật: Do ảnh hưởng đến quá trình đông máu nên người chuẩn bị phẫu thuật cần thông báo với bác sĩ về thói quen uống nước gừng, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên.