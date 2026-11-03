Vì sao thẻ SIM luôn bị cắt chéo một góc?

Một góc cắt, một chiều duy nhất

Thẻ SIM có dạng hình chữ nhật. Nếu không có dấu hiệu nhận biết, người dùng có thể đặt thẻ theo 8 cách khác nhau (4 hướng xoay, mỗi hướng 2 mặt). Góc vát giải quyết vấn đề này: mục đích chính của góc cắt là giúp người dùng đặt thẻ đúng chiều vào khay SIM, tránh lắp sai gây hư hỏng thẻ hoặc tiếp điểm của máy.

Khay SIM trên điện thoại được thiết kế với phần lõm tương ứng. Thẻ chỉ vừa khay theo một cách duy nhất nhờ góc vát, và bản thân khay cũng chỉ lắp vào máy được theo một chiều. Nguyên lý này giống chìa khóa với ổ khóa, được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế đầu nối điện tử. Các bằng sáng chế về khe cắm thẻ mô tả rõ cơ chế: khi thẻ bị đưa vào sai chiều, góc không vát của thẻ sẽ chạm vào bộ phận chặn bên trong, khiến thẻ không thể đẩy sâu thêm.

Phần lõm trên khay SIM khớp với góc vát, chặn thẻ khi đưa vào sai chiều

Vì sao lắp đúng chiều lại quan trọng

Bên dưới lớp tiếp điểm vàng là một con chip có bộ vi xử lý. SIM được thiết kế theo chuẩn ISO 7816, với cách bố trí tiếp điểm tuân theo ISO 7816-2. Theo chuẩn này, mỗi tiếp điểm đảm nhận một chức năng riêng: C1 cấp nguồn, C2 tín hiệu khởi động lại (reset), C3 xung nhịp, C5 nối đất, C6 điện áp lập trình, C7 truyền nhận dữ liệu, còn C4 và C8 được dự phòng.

SIM thường có 8 tiếp điểm, nhưng khi hoạt động cần ít nhất 5 tiếp điểm kết nối với máy là VCC, GND, RST, CLK và I/O. Đặc biệt, tiếp điểm C7 là kênh liên lạc duy nhất giữa thẻ SIM và thiết bị. Nếu thẻ bị đặt lệch, các chân chức năng không khớp với chân đọc trong máy, điện thoại sẽ không nhận SIM. Cố ép thẻ sai chiều còn có thể làm cong chân tiếp xúc hoặc kẹt khay.

Chip SIM có 8 tiếp điểm, mỗi tiếp điểm đảm nhận một chức năng riêng

Thu nhỏ bốn lần, góc vát vẫn ở lại

Lịch sử SIM bắt đầu từ năm 1991. Thẻ SIM đầu tiên do hãng sản xuất thẻ thông minh Giesecke+Devrient (Munich, Đức) chế tạo, lô 300 thẻ đầu tiên được bán cho nhà mạng Phần Lan Radiolinja. Thẻ khi đó có kích thước xấp xỉ thẻ tín dụng, từ đó có thể bẻ ra phần thẻ cắm nhỏ hơn tùy khe SIM của máy.

Các chuẩn kích thước sau đó lần lượt ra đời. SIM cỡ đầy đủ (1FF) ra mắt năm 1991 với kích thước 85,6 x 53,98 mm; mini-SIM (2FF) năm 1996 với 25 x 15 mm; micro-SIM (3FF) năm 2003 với 15 x 12 mm; nano-SIM (4FF) đầu năm 2012 với 12,3 x 8,8 mm, độ dày giảm từ 0,76 mm xuống 0,67 mm. Micro-SIM chỉ thực sự phổ biến khi xuất hiện trên iPhone 4 năm 2010, mẫu smartphone đầu tiên hỗ trợ cỡ thẻ này.

Điểm đáng chú ý là qua các lần thu nhỏ, tiếp điểm điện thường được giữ nguyên, nhờ đó thẻ lớn có thể cắt xuống cỡ nhỏ hơn. Phần nhựa bao quanh chip ngày càng ít đi, nhưng góc vát định hướng vẫn được giữ lại ở mọi kích cỡ. Nhiều nhà mạng hiện phát hành loại thẻ “3 trong 1”: thẻ ở cỡ 2FF, người dùng bấm tách phần 3FF hoặc 4FF khi cần, và mỗi cỡ đều có góc vát riêng.

Tại Việt Nam, SIM vật lý và eSIM vẫn song hành

Thời eSIM: góc vát dần vắng bóng

Với eSIM, câu chuyện góc vát không còn đặt ra. Ở các định dạng 1FF đến 4FF, chip SIM nằm trên thẻ rời được lắp và tháo qua khay; còn với eSIM, chip được hàn trực tiếp lên bo mạch bên trong thiết bị. Không cần lắp, cũng không cần định hướng.

Cột mốc lớn đến vào tháng 9/2022, khi Apple công bố toàn bộ các mẫu iPhone 14 bán tại Mỹ không có khay SIM, chỉ dùng eSIM; các thị trường ngoài Mỹ vẫn giữ khay SIM.

Tại Việt Nam, thẻ SIM vật lý vẫn được sử dụng phổ biến song song với eSIM. Số liệu tỷ lệ thuê bao eSIM trên tổng số thuê bao di động năm 2026: Chưa có thông tin xác nhận.

Dù tương lai có thể thuộc về eSIM, góc vát nhỏ trên thẻ SIM vẫn là ví dụ điển hình cho một thiết kế đơn giản mà hiệu quả: giúp hàng tỷ người lắp đúng một linh kiện tinh vi mà không cần đọc hướng dẫn.

Tham khảo: Quectel, Onrender