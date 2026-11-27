Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa nhiều axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Một quả trứng gà cỡ lớn cung cấp khoảng 6-7g protein, vitamin B12, vitamin D, choline và nhiều dưỡng chất khác.

Sau khi được tiêu hóa, protein phân giải thành các axit amin để cơ thể sử dụng. Quá trình chuyển hóa protein cũng tạo ra các chất thải chứa nitơ, trong đó có ure. Thận có nhiệm vụ lọc và đào thải ure qua nước tiểu.

Khi bạn tiêu thụ quá nhiều protein, lượng chất thải chuyển hóa tăng lên, khiến lưu lượng máu qua thận và mức lọc cầu thận có thể tăng.

Ở người khỏe mạnh, thận có khả năng thích nghi với sự thay đổi này. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn, ăn quá nhiều protein có thể góp phần thúc đẩy tổn thương chức năng thận.

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Cần lưu ý, không phải tất cả phần của quả trứng đều tác động giống nhau đến sức khỏe thận, theo Health Digest.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết lòng trắng trứng được xem là một trong những nguồn protein chất lượng cao phù hợp nhất với người mắc bệnh thận mạn tính.

Khác với lòng đỏ, lòng trắng chứa rất ít phốt pho - khoáng chất mà thận phải đào thải ra ngoài cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, phốt pho có thể tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ loãng xương, tổn thương mạch máu và các biến chứng tim mạch.

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Renal Care đã theo dõi những bệnh nhân đang lọc máu và phát hiện rằng việc thay thế một khẩu phần thịt mỗi ngày bằng lòng trắng trứng tiệt trùng trong vòng 6 tuần giúp cải thiện nồng độ phốt pho trong máu, đồng thời tăng nhẹ lượng protein trong cơ thể. Kết quả cho thấy người bệnh vẫn có thể bổ sung đủ đạm mà không làm tăng gánh nặng cho thận.

Dù lòng trắng được đánh giá cao đối với sức khỏe thận, điều đó không có nghĩa lòng đỏ là phần "có hại". Trên thực tế, phần lớn vitamin và khoáng chất trong quả trứng lại tập trung ở lòng đỏ. Lòng đỏ cung cấp vitamin D, vitamin A, vitamin B12, choline cùng các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với não bộ, mắt và hệ miễn dịch. Vì vậy, người khỏe mạnh không nhất thiết chỉ ăn lòng trắng.

Người mắc bệnh thận nên ăn trứng thế nào?

Ở người mắc bệnh thận mạn, việc kiểm soát lượng protein trong khẩu phần có ý nghĩa quan trọng.

Người trưởng thành mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3-5 nên duy trì lượng protein khoảng 0,8g/kg cân nặng mỗi ngày. Người có nguy cơ bệnh tiến triển nên tránh tiêu thụ quá nhiều protein.

Ngoài protein, người bệnh thận cần chú ý đến lượng phốt pho trong trứng. Lòng đỏ chứa nhiều phốt pho hơn lòng trắng. Do đó, một số bệnh nhân có thể được khuyến nghị ưu tiên lòng trắng trứng tùy theo kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, không phải tất cả người bệnh thận đều phải kiêng lòng đỏ.

Trong khi đó, theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, hiện không có cơ sở để kết luận ăn trứng thường xuyên với khẩu phần hợp lý sẽ gây suy thận ở người có chức năng thận bình thường.

Điều cần quan tâm là tổng lượng protein tiêu thụ mỗi ngày. Nếu chế độ ăn đã có nhiều thịt, cá, sữa và các thực phẩm bổ sung protein, việc ăn thêm trứng có thể khiến tổng lượng đạm vượt nhu cầu của cơ thể. Vì vậy, người khỏe mạnh không cần loại bỏ trứng khỏi thực đơn chỉ vì lo ngại thận phải làm việc nhiều hơn. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân đối, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng.

Ăn trứng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ảnh minh họa.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của trứng mà không tiêu thụ quá nhiều protein, cần lưu ý:

- Ăn trứng với khẩu phần phù hợp, tính cả lượng đạm từ thịt, cá, sữa và các thực phẩm khác.

- Ưu tiên trứng luộc, hấp thay vì các món chiên nhiều dầu mỡ.

- Kết hợp trứng với rau xanh, ngũ cốc và các nguồn protein thực vật.

- Người mắc bệnh thận mạn nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng protein phù hợp.

- Không tự ý chuyển sang chế độ ăn quá ít đạm vì có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, mất cơ và suy giảm sức khỏe.

Ngoài ra, trứng cũng là thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách. Trong đó, vi khuẩn Salmonella là tác nhân được nhắc đến nhiều nhất, có thể tồn tại trên vỏ trứng hoặc trong lòng trứng trước khi được nấu chín hoàn toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên nấu chín hoàn toàn trứng trước khi ăn, tránh sử dụng trứng sống hoặc các món có chứa trứng chưa được tiệt trùng như sốt mayonnaise tự làm, kem tươi thủ công hay một số loại bánh có nhân trứng sống.