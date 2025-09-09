Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, SMC quyết tâm thu hết nợ khó đòi từ Novaland

Ngày 8/9, CTCP Đầu tư thương mại SMC vừa giải trình về khả năng tiếp tục hoạt động theo ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2025.

Cụ thể, trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2025, SMC phát sinh khoản lỗ hơn 102 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 của Công ty gần 242 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm 129 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 972 tỷ đồng.

Những yếu tố này làm nảy sinh sự hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

Giải trình về vấn đề này, SMC cho biết các khoản nợ ngắn hạn tại ngày 30/6/2025 là 3.621 tỷ đồng. SMC tin tưởng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp và cá nhân bằng việc gia hạn thời gian trả nợ.

Bên cạnh đó, SMC quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng, nhất là từ nhóm khách hàng thuộc nhóm Novaland trong năm 2025. Mục tiêu là giải quyết xong trong năm 2025; duy trì ổn định các khoản vay ngân hàng với chi phí tối ưu nhằm đảm bảo nguồn vốn và hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Tìm kiểm nguồn vốn dài hạn bù đắp cho tài sản ngắn hạn (phải thu khó đòi) bị khách hàng chiểm dụng.

Công ty cũng áp dụng các biện pháp để kiểm soát chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa tài sản lưu động.

Vào ngày 20/12/2024, SMC và Novagroup cùng các công ty thành viên đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4 năm 2025, SMC và nhóm Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản. Theo đó, SMC đã ghi nhận tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang với giá trị 279 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị 156 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với nhóm Novaland.

Theo báo cáo kiểm toán, nợ của nhóm Novaland tại SMC (gồm Công ty TNHH Delta - Valley Bình thuận, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH The Forest City) đã giảm gần 287 tỷ đồng, trong đó, nợ của Đà Lạt Valley giảm hơn 157 tỷ đồng và The Forest City giảm hơn 126,5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.798 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lỗ gộp gần 3 tỷ đồng và lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 102 tỷ đồng.