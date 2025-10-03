Bí mật buổi sáng 17 bước của tỷ phú công nghệ Mỹ: Lời giải cho giấc mơ TRƯỜNG THỌ?

Thức dậy lúc 4h30 và hành trình “hack” cơ thể

Không bao giờ nhấn nút “ngủ nướng”, Bryan Johnson thức dậy chính xác lúc 4h30 sáng mỗi ngày. Việc đầu tiên là bước lên một chiếc cân chuyên dụng, đo từ cân nặng, mỡ, cơ, xương cho đến lượng nước trong cơ thể. Những con số này trở thành dữ liệu đầu vào để ông điều chỉnh chế độ sinh hoạt trong ngày.

Tỷ phú công nghệ Mỹ Bryan Johnson

Khi nhiều người mới pha cà phê, Johnson đã bắt đầu chuỗi liệu pháp tối ưu cơ thể: dùng huyết thanh cá nhân hóa, đội mũ ánh sáng đỏ kích thích tuần hoàn, tiếp xúc với đèn chiếu cường độ cao mô phỏng ánh sáng bình minh để “đặt lại” nhịp sinh học. Ông thậm chí còn đo cả nhiệt độ bên trong tai để theo dõi trạng thái cơ thể.

Sau đó, ông uống một ly nước khoáng tinh khiết đi kèm tổ hợp vi chất được cân đo cẩn thận – hỗn hợp vitamin, chất chống oxy hóa, và thảo dược adaptogen như sâm Ấn Độ (ashwagandha) hay rễ vàng (rhodiola) giúp cơ thể tăng sức chống chịu với căng thẳng.

Bữa sáng luôn là “phiên bản lành mạnh nhất” của thực đơn: quả mọng, protein, collagen và dầu ô liu – tất cả đều được tính toán tỉ mỉ. Không chỉ kiểm soát thực phẩm, ông còn gắn cảm biến trong nhà để đảm bảo chất lượng không khí tinh khiết tuyệt đối, hạn chế tối đa tác nhân gây hại vô hình.

Đỉnh cao của buổi sáng là buổi tập thể chất được thiết kế riêng, đảm bảo hệ tim mạch và cơ bắp vận hành tối ưu. Ngay sau đó, Johnson luân phiên xông hơi nóng rồi ngâm mình trong nước đá. Liệu pháp sốc nhiệt này, theo ông, giúp kích hoạt cơ chế hormesis – phản ứng tự bảo vệ của cơ thể khi đối mặt với căng thẳng ở mức thấp, từ đó tăng cường sức chịu đựng.

Kết thúc chuỗi vận động, ông tiếp tục các liệu pháp chuyên sâu: chiếu đèn hồng ngoại, dùng sóng xung kích cho các khớp để tăng tuần hoàn máu và đẩy nhanh phục hồi. Đến giữa buổi sáng, bữa ăn thứ hai xuất hiện – hoàn toàn từ thực vật, chủ yếu là rau củ và các loại đậu.

Đặc biệt, Johnson dành 90 phút trong buồng tăng áp (HBOT) để hít thở oxy tinh khiết, với niềm tin đây là liệu pháp giúp cải thiện sức khỏe não bộ và hệ vi sinh đường ruột.

Đúng 11h30 trưa, ông dùng bữa cuối cùng trong ngày. Sau đó, cơ thể bước vào trạng thái nhịn ăn cho đến sáng hôm sau – một hình thức “nhịn gián đoạn” nhưng được áp dụng ở mức độ cực đoan.

Giấc mơ “trường sinh” và hoài nghi từ giới khoa học

Bryan Johnson – nhà sáng lập công ty Braintree, được biết đến nhiều qua dự án Project Blueprint – đã chi hàng triệu USD để duy trì quy trình sống này. Ông tự nhận mình là một “hacker sinh học” (biohacker), biến cơ thể thành “phòng thí nghiệm sống” để thử nghiệm những phương pháp chống lão hóa khắc nghiệt nhất.

Bryan Johnson thay đổi qua từng năm

Tuy nhiên, không ít chuyên gia y tế hoài nghi. Họ cho rằng những yếu tố quan trọng nhất để sống thọ và khỏe mạnh thực ra rất giản dị: ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh. Những bước cầu kỳ, tốn kém như liệu pháp oxy buồng tăng áp hay hàng chục loại vi chất bổ sung, theo họ, chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục về hiệu quả.

Dù vậy, câu chuyện về tỷ phú Bryan Johnson vẫn thu hút sự chú ý toàn cầu – như một biểu tượng cho khát vọng bất diệt của con người: chống lại thời gian và tìm kiếm bí quyết trường sinh bất lão.

Trong khi quy trình buổi sáng của Bryan Johnson nghe giống như một phòng thí nghiệm di động với đủ loại máy móc và liệu pháp đắt tiền, các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn lợi ích về sức khỏe đến từ những thói quen đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và giữ tinh thần thoải mái đã được chứng minh là “bộ tứ vàng” giúp cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Điều đó có nghĩa, bạn không cần chi hàng triệu USD như Johnson vẫn có thể đạt được phần lớn lợi ích – chỉ cần duy trì một lối sống điều độ và bền bỉ.