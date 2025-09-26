Không tập luyện hà khắc, không bí quyết thần kỳ, bác sĩ Mỹ 96 tuổi hé lộ "công thức TRƯỜNG THỌ" giúp sức khỏe dẻo dai, trí óc minh mẫn

Kỷ luật từ bàn ăn và triết lý sống an nhiên

Bí quyết để giữ gìn sức khỏe bền bỉ suốt gần một thế kỷ của Eliasoph bắt đầu từ gia đình. Cha ông – bác sĩ Benjamin Eliasoph, một nhà tiên phong trong lĩnh vực y tế với phát minh lều oxy năm 1921 – đã rèn cho con trai thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ thuở nhỏ. Từ năm 6 tuổi, ông gần như gắn bó với chế độ ăn ít chất béo, giàu protein từ thịt nạc và gà tây, kết hợp rau củ như đậu xanh, khoai lang.

Bác sĩ nhãn khoa Ira Eliasoph

Thậm chí với món ngọt, ông cũng tự kỷ luật nghiêm ngặt: chỉ hai đến ba thìa kem, không hơn. Kỷ luật ấy theo ông suốt cuộc đời và trở thành nền tảng cho sức khỏe ổn định. Điều thú vị là những gì ông thực hành từ thế kỷ trước lại tương đồng với khuyến nghị dinh dưỡng hiện đại. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet khẳng định việc giảm chất béo bão hòa và tăng rau quả có thể giảm tới 30% nguy cơ bệnh tim mạch – căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi.

Không chỉ ăn uống, Eliasoph còn có một triết lý sống đặc biệt về quản lý căng thẳng. “Trường hợp khẩn cấp thực sự duy nhất là khi nhà bạn cháy. Còn lại, mọi chuyện đều có thể đợi đến ngày hôm sau,” ông thường nói. Quan điểm ấy giúp ông giữ sự điềm tĩnh không chỉ trong cuộc sống thường nhật mà cả trong phòng mổ – nơi sự tập trung và bình tĩnh quyết định sinh mệnh bệnh nhân.

Một đời cống hiến rực rỡ và tinh thần trẻ trung

Sự nghiệp y khoa của Eliasoph trải dài suốt 70 năm, đánh dấu bằng nhiều cột mốc đáng nhớ. Sau khi hoàn thành chương trình phẫu thuật tổng quát, ông gia nhập Hải quân Mỹ, phục vụ trên các tàu vận tải với vai trò sĩ quan y tế. Ông từng tham gia những nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp, đối diện nguy hiểm để bảo toàn sinh mạng người khác.

Trở về, ông tiếp tục con đường chuyên môn, hoàn thành chương trình sau đại học về Nhãn khoa tại Đại học New York, rồi nội trú phẫu thuật tại Mount Sinai. Eliasoph nhanh chóng trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu, đảm nhiệm vị trí trưởng khoa tại nhiều bệnh viện lớn ở New York. Ông còn là giáo sư lâm sàng, thành viên các hiệp hội chuyên ngành, đồng thời để lại dấu ấn với hàng loạt công trình nghiên cứu được bình duyệt, nhiều trong số đó vẫn được trích dẫn cho đến ngày nay.

Bác sĩ Ira Eliasoph và chú mèo Bandit

Không dừng ở lý thuyết, ông Eliasoph còn sáng tạo nhiều dụng cụ phẫu thuật, cải tiến kỹ thuật để hỗ trợ các đồng nghiệp trẻ. Tinh thần “không ngừng thử thách” ấy xuất phát từ tuổi thơ, khi ông say mê các hoạt động trại hè: bơi, cưỡi ngựa, chèo thuyền. Ông từng chia sẻ rằng việc chọn nhãn khoa chính là sự kết hợp giữa niềm đam mê và khả năng, giúp ông duy trì năng lượng và sự tận tâm suốt hàng chục năm hành nghề.

Ngày nay, ở tuổi gần 100, ông vẫn duy trì thói quen bổ sung vitamin – đặc biệt là vitamin C, vitamin B12 và axit folic. “Với tôi, vitamin C là thiết yếu,” ông nhấn mạnh, nhắc đến căn bệnh scurvy (thiếu vitamin C) từng cướp đi sinh mạng của nhiều thủy thủ xưa kia. Bổ sung vi chất đều đặn, theo khoa học hiện đại, giúp duy trì chức năng não bộ, ngăn ngừa suy giảm nhận thức – điều ông minh chứng rõ ràng khi vẫn minh mẫn, độc lập trong cuộc sống hàng ngày.

Niềm vui của Eliasoph không chỉ đến từ nghề nghiệp hay dinh dưỡng. Ông coi gia đình là nền tảng trường thọ: thường xuyên trò chuyện cùng các con, cháu, duy trì lịch gặp gỡ bạn bè ở câu lạc bộ bãi biển. Sau một ca đại phẫu năm 2015, ông còn nhận nuôi chú mèo Bandit – người bạn nhỏ mang lại cho ông sự an ủi tinh thần. “Chú mèo này thật tuyệt vời, chẳng cần bác sĩ tâm lý làm gì,” ông mỉm cười.

Công thức trường thọ: giản dị mà bền bỉ

Nhìn lại hành trình gần một thế kỷ, “công thức trường thọ” của bác sĩ Ira Eliasoph hóa ra không nằm ở những bí quyết xa vời, mà chính là sự kỷ luật và giản dị trong từng thói quen. Đó là:

Ăn uống cân bằng, hạn chế chất béo bão hòa, tăng cường rau củ.

Quản lý căng thẳng bằng sự điềm tĩnh và lối sống tối giản.

Duy trì vận động, hoạt động trí tuệ và xã hội không ngừng.

Bổ sung vi chất cần thiết đúng cách.

Gìn giữ mối liên kết gia đình, bạn bè và nuôi dưỡng tinh thần tích cực.

Trong thời đại y học hiện đại, câu chuyện của ông vẫn gợi nhiều suy ngẫm: sống khỏe mạnh, lâu dài không chỉ dựa vào thuốc men hay công nghệ, mà phần lớn đến từ cách ta kỷ luật với bản thân và biết tận hưởng niềm vui giản dị.