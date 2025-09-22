Bị ung thư nhưng vẫn sống đến 100 tuổi, nữ bác sĩ Nhật Bản tiết lộ bí quyết bất ngờ giúp TRƯỜNG THỌ

Ở tuổi 100, trong khi nhiều người đã an hưởng tuổi già bên con cháu, bác sĩ Teru Kasamatsu (tỉnh Wakayama, Nhật Bản) vẫn khoác áo blouse trắng, nhẹ nhàng mỉm cười và cẩn thận lật từng trang bệnh án cho bệnh nhân. Điều đặc biệt: bà từng mắc ung thư, từng làm việc đến kiệt sức, nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và chưa có ý định nghỉ hưu.

Câu chuyện sống lâu và lạc quan của nữ bác sĩ trở thành nguồn cảm hứng cho không chỉ giới y khoa, mà còn cho bất kỳ ai đang đi tìm bí quyết trường thọ trong một thế giới nhiều áp lực.

Nữ bác sĩ trăm tuổi và gần 80 năm gắn bó với nghề

Sinh năm 1925 trong một gia đình có 5 anh chị em, Kasamatsu chọn nghề y từ thời chiến tranh. Cha bà khuyên con gái phải học hành để có thể tự lập, giữa lúc hàng ngàn phụ nữ Nhật mất đi chỗ dựa khi chồng ngã xuống chiến trường.

Năm 1948, bà chính thức trở thành bác sĩ. Hai năm sau, bà kết hôn với bác sĩ Shigeru – một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, cùng chồng tiếp quản Bệnh viện Kasamatsu, vốn được thành lập từ năm 1909.

Bác sĩ Teru Kasamatsu vẫn khỏe mạnh và minh mẫn

Gần 80 năm hành nghề, bà đã trải qua những ngày làm việc khốc liệt: khám tới 120 bệnh nhân/ngày, thức trắng đêm để hỗ trợ phẫu thuật cấp cứu, vừa làm bác sĩ, vừa kiêm luôn việc kế toán, thậm chí học nấu ăn để lo bữa cho bệnh nhân nội trú.

“Điều tốt nhất cần làm là lắng nghe điều bệnh nhân muốn nói,” bà chia sẻ, như một phương châm nghề nghiệp suốt đời.

Ngày nay, dù đã bước sang tuổi 100, bà vẫn khám bệnh ngoại trú 3 ngày/tuần. Con trai thứ hai – bác sĩ Satoshi (68 tuổi) – hiện là giám đốc bệnh viện, còn con dâu Hitomi là trưởng phòng điều dưỡng. Họ đều tin tưởng tuyệt đối vào chuyên môn và tinh thần của bà.

Bí quyết sống lâu: “Ăn nhiều rau, giữ trí óc bận rộn và nuôi dưỡng đam mê”

Điều khiến nhiều người bất ngờ: Kasamatsu từng mắc ung thư và phải nhập viện điều trị. Nhưng sau khi vượt qua bạo bệnh, bà không rút lui khỏi công việc mà tiếp tục cống hiến. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà thẳng thắn: “Hãy ăn nhiều rau – rau bina, bông cải xanh, bắp cải, đậu bắp. Rau giúp giữ đường huyết ở mức thấp, rất có lợi cho sức khỏe.”

Chế độ ăn lành mạnh của người Nhật

Dinh dưỡng là nền tảng, nhưng chỉ một phần của công thức. Bà còn duy trì nhiều thói quen lành mạnh để nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần:

Tập luyện trí não hằng ngày: mỗi ngày, bà dành 1-2 giờ giải trò chơi số học, tin rằng đó là cách hiệu quả để ngăn ngừa sa sút trí tuệ và bệnh mất trí nhớ ở người cao tuổi.

Học hỏi không ngừng: ở tuổi 100, bà vẫn đọc tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức chuyên môn.

Nuôi dưỡng đam mê: năm 70 tuổi, bà bắt đầu học piano, rồi say mê đàn hát những bản nhạc như Moon River hay Für Elise. Bà không chỉ học cho vui, mà còn biểu diễn cùng các bạn trẻ trong những buổi hòa nhạc, mang lại niềm hứng khởi tuổi già.

Theo các chuyên gia tâm lý, chính sự kết hợp giữa dinh dưỡng khoa học – hoạt động trí óc – niềm vui tinh thần đã tạo thành “lá chắn” bảo vệ bà trước bệnh tật và tuổi tác.

Trường thọ không chỉ là sống lâu, mà là sống có ý nghĩa

Chồng bà – bác sĩ Shigeru – qua đời năm 2012 ở tuổi 91. Hiện Kasamatsu sống một mình trong ngôi nhà cạnh bệnh viện, được cộng đồng xung quanh hỗ trợ. Dù vậy, bà vẫn tự đi lại không cần gậy, vẫn tươi cười trò chuyện cùng bệnh nhân.

“Tôi hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu,” bà nói. Câu trả lời giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh tinh thần hiếm có.

Nhật Bản vốn nổi tiếng với tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, nhưng trường hợp của Kasamatsu vẫn là ngoại lệ đặc biệt. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong hơn 340.000 bác sĩ hành nghề, chỉ có 86 người từ 98 tuổi trở lên.

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới

Điều bà để lại không chỉ là một cuộc đời dài lâu, mà còn là minh chứng rằng trường thọ không phải chỉ tính bằng số tuổi, mà nằm ở cách mỗi người duy trì sự kết nối với công việc, cộng đồng và đam mê.

Trong xã hội hiện đại, khi nhiều người trẻ dễ kiệt sức vì nhịp sống vội vã, câu chuyện của nữ bác sĩ Nhật là lời nhắc nhở: sống lâu không đến từ việc chống lại thời gian, mà từ việc sống thật trọn vẹn từng ngày – ăn lành mạnh, vận động trí não, giữ niềm vui và nuôi dưỡng tình yêu với nghề, với cuộc sống.

Trong nhịp sống hối hả của dân văn phòng Việt Nam hôm nay, nhiều người đang bị cuốn vào guồng xoay công việc, deadline và áp lực thành tích. Không ít bạn trẻ chỉ mới 25 – 30 tuổi đã than phiền về mất ngủ, đau đầu, stress và kiệt sức.

Câu chuyện của nữ bác sĩ Nhật là lời nhắc nhở:

Ăn uống đơn giản nhưng khoa học: rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, ít đường – đây là nền tảng của sức khỏe bền vững.

Đừng quên rèn luyện trí óc và tinh thần: có thể là đọc sách, giải ô chữ, học thêm một kỹ năng mới hay chơi nhạc cụ – bất cứ điều gì giúp não bộ hứng khởi.

Giữ niềm vui cá nhân: một thú chơi, một đam mê, một sở thích sáng tạo sẽ giúp bạn “trẻ” hơn tuổi thật và thoát khỏi sự đơn điệu của công việc.

Gắn bó với cộng đồng: duy trì kết nối với đồng nghiệp, gia đình, bạn bè. Sự đồng hành và sẻ chia chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất.

Ở Việt Nam, nơi tỷ lệ bệnh lý tim mạch, tiểu đường và stress nghề nghiệp ngày càng tăng, việc học cách “sống chậm, sống khỏe, sống vui” từ tấm gương Kasamatsu chính là cách mỗi người trẻ tự trao cho mình cơ hội trường thọ – không chỉ sống lâu, mà còn sống thật sự đáng giá.