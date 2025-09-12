Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người trường thọ thường 1 chỗ phải nhỏ, 2 chỗ cần to

12-09-2025 - 09:45 AM | Sống

Không ít người nghĩ rằng “gầy mới sống lâu”, nhưng các nghiên cứu khoa học mới nhất lại cho thấy bí quyết để kéo dài tuổi thọ nằm ở 3 đặc điểm hình thể rõ ràng: một bộ phận cần thon gọn, hai chỗ khác càng to càng tốt.

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch châu Âu (EHJ) , tháng 8/2025 , nội tạng tích mỡ càng nhiều thì tim mạch càng nhanh lão hóa. Trong đó, vòng eo cần nhỏ , còn vòng mông và vòng đùi càng to càng có lợi .

Kết quả phân tích trên 21.000 người tham gia cho thấy:

- Mỡ bụng mỗi tăng thêm 1 lít sẽ khiến tim mạch lão hóa nhanh thêm 0,66 năm.

- Mỡ/cơ bắp ở đùi và mông mỗi tăng thêm 1kg có thể giúp phụ nữ làm chậm lão hóa tim mạch tới 0,5 năm.

- Điều này đồng nghĩa với việc: eo to = nguy hiểm , còn mông và đùi đầy đặn = có lợi cho sức khỏe .

Một nghiên cứu khác công bố trên Tạp chí Y học Anh (BMJ, 2020) với dữ liệu hơn 2,53 triệu người cũng chứng minh:

- Vòng eo tăng 10cm → nguy cơ tử vong tăng 11%.

- Vòng đùi tăng 5cm → nguy cơ tử vong giảm 18%.

- Vòng mông tăng 10cm → nguy cơ tử vong giảm 10%.

Rõ ràng, “dáng người trường thọ” chính là eo nhỏ - mông to - đùi to .

Người trường thọ thường 1 chỗ phải nhỏ, 2 chỗ cần to- Ảnh 1.

Làm sao để có được “dáng trường thọ”?

Nhiều người lo ngại “hình thể do gen quyết định”, nhưng khoa học chỉ ra rằng thói quen sống hoàn toàn có thể thay đổi tỉ lệ mỡ và cơ . Muốn eo nhỏ, mông - đùi nở nang, chỉ cần tập trung vào 3 nguyên tắc:

1. Tập luyện đều đặn Các bài cardio, plank, HIIT giúp giảm mỡ bụng; squat, lunge và nâng tạ lại tăng cơ vùng mông - đùi. Tập đúng, đều đặn sẽ tạo ra đường cong “khỏe từ trong ra ngoài”.

2. Ăn uống khoa học Nguyên tắc “3 nên - 3 không”: Nên ăn nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein sạch; Nên bổ sung dầu thực vật thay cho mỡ động vật; Nên uống đủ nước; Không lạm dụng đồ chiên rán, không ăn quá mặn, không uống nhiều đồ ngọt.

3. Duy trì lối sống lành mạnh: Kiên trì ít nhất 3-6 tháng mới thấy hiệu quả rõ rệt; Ngủ đủ 7-8 giờ để hạn chế tích mỡ bụng; Giảm căng thẳng bằng yoga, thể thao, sở thích cá nhân; Tránh ngồi lâu, cứ mỗi giờ làm việc hãy đứng dậy vận động vài phút.

Một vòng eo nhỏ, đôi chân rắn chắc và vòng mông săn khỏe không chỉ là “chuẩn đẹp” theo thời trang, mà còn là chuẩn vàng cho sức khỏe và tuổi thọ . Thay vì chạy theo dáng gầy mảnh mai thiếu sức sống, đã đến lúc mỗi người hướng tới “dáng người trường thọ” để vừa đẹp vừa sống khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ

1 loại rau mọc dại ở Việt Nam, người Trung Quốc gọi là “rau trường thọ”: Là “kho” omega 3, lợi không kém thuốc bổ

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
trường thọ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sở hữu “báu vật” quý hiếm bậc nhất thế giới, đang bị đe dọa tuyệt chủng

Việt Nam sở hữu “báu vật” quý hiếm bậc nhất thế giới, đang bị đe dọa tuyệt chủng Nổi bật

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 7 chủ tài khoản thất nghiệp nhưng rút hơn 111 tỷ đồng/người: Công an vào cuộc đánh sập đường dây rửa tiền hơn 1.864 tỷ đồng

Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 7 chủ tài khoản thất nghiệp nhưng rút hơn 111 tỷ đồng/người: Công an vào cuộc đánh sập đường dây rửa tiền hơn 1.864 tỷ đồng Nổi bật

Clip đọc tên tân sinh viên ĐH Bách Khoa gây "bão", loạt cư dân mạng khen: Hấp dẫn hơn cả chọn top 5 Hoa hậu!

Clip đọc tên tân sinh viên ĐH Bách Khoa gây "bão", loạt cư dân mạng khen: Hấp dẫn hơn cả chọn top 5 Hoa hậu!

09:33 , 12/09/2025
Khoa học chứng minh: Đừng tốn tiền vô ích, hãy làm cách MIỄN PHÍ này, trí não con phát triển vùn vụt

Khoa học chứng minh: Đừng tốn tiền vô ích, hãy làm cách MIỄN PHÍ này, trí não con phát triển vùn vụt

09:27 , 12/09/2025
3 điều tưởng nhỏ nhưng có thể phá hỏng sự nghiệp ngay từ ngày đầu tiên đi làm

3 điều tưởng nhỏ nhưng có thể phá hỏng sự nghiệp ngay từ ngày đầu tiên đi làm

08:50 , 12/09/2025
7 bất thường trên móng tay lộ ngay người “giấu” khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

7 bất thường trên móng tay lộ ngay người “giấu” khối u trong cơ thể, kiểm tra xem bạn có không!

08:11 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên