Người trường thọ thường 1 chỗ phải nhỏ, 2 chỗ cần to

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch châu Âu (EHJ) , tháng 8/2025 , nội tạng tích mỡ càng nhiều thì tim mạch càng nhanh lão hóa. Trong đó, vòng eo cần nhỏ , còn vòng mông và vòng đùi càng to càng có lợi .

Kết quả phân tích trên 21.000 người tham gia cho thấy:

- Mỡ bụng mỗi tăng thêm 1 lít sẽ khiến tim mạch lão hóa nhanh thêm 0,66 năm.

- Mỡ/cơ bắp ở đùi và mông mỗi tăng thêm 1kg có thể giúp phụ nữ làm chậm lão hóa tim mạch tới 0,5 năm.

- Điều này đồng nghĩa với việc: eo to = nguy hiểm , còn mông và đùi đầy đặn = có lợi cho sức khỏe .

Một nghiên cứu khác công bố trên Tạp chí Y học Anh (BMJ, 2020) với dữ liệu hơn 2,53 triệu người cũng chứng minh:

- Vòng eo tăng 10cm → nguy cơ tử vong tăng 11%.

- Vòng đùi tăng 5cm → nguy cơ tử vong giảm 18%.

- Vòng mông tăng 10cm → nguy cơ tử vong giảm 10%.

Rõ ràng, “dáng người trường thọ” chính là eo nhỏ - mông to - đùi to .

Làm sao để có được “dáng trường thọ”?

Nhiều người lo ngại “hình thể do gen quyết định”, nhưng khoa học chỉ ra rằng thói quen sống hoàn toàn có thể thay đổi tỉ lệ mỡ và cơ . Muốn eo nhỏ, mông - đùi nở nang, chỉ cần tập trung vào 3 nguyên tắc:

1. Tập luyện đều đặn Các bài cardio, plank, HIIT giúp giảm mỡ bụng; squat, lunge và nâng tạ lại tăng cơ vùng mông - đùi. Tập đúng, đều đặn sẽ tạo ra đường cong “khỏe từ trong ra ngoài”.

2. Ăn uống khoa học Nguyên tắc “3 nên - 3 không”: Nên ăn nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein sạch; Nên bổ sung dầu thực vật thay cho mỡ động vật; Nên uống đủ nước; Không lạm dụng đồ chiên rán, không ăn quá mặn, không uống nhiều đồ ngọt.

3. Duy trì lối sống lành mạnh: Kiên trì ít nhất 3-6 tháng mới thấy hiệu quả rõ rệt; Ngủ đủ 7-8 giờ để hạn chế tích mỡ bụng; Giảm căng thẳng bằng yoga, thể thao, sở thích cá nhân; Tránh ngồi lâu, cứ mỗi giờ làm việc hãy đứng dậy vận động vài phút.

Một vòng eo nhỏ, đôi chân rắn chắc và vòng mông săn khỏe không chỉ là “chuẩn đẹp” theo thời trang, mà còn là chuẩn vàng cho sức khỏe và tuổi thọ . Thay vì chạy theo dáng gầy mảnh mai thiếu sức sống, đã đến lúc mỗi người hướng tới “dáng người trường thọ” để vừa đẹp vừa sống khỏe lâu dài.

