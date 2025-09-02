Bí mật đằng sau những cảnh quay “đẹp rụng rời" trong lễ diễu binh A80: Thiết bị tiền tỷ, không hề đơn giản

Sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho những thước phim ấn tượng, đặc biệt là các cú máy của nhà quay phim Lê Bảo Hân.

Lê Bảo Hân là một đạo diễn hình ảnh kiêm quay phim nổi tiếng trong giới làm phim. Anh có nhiều kinh nghiệm trong việc quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo và đặc biệt là chuyên gia trong việc sử dụng steadicam – thiết bị hỗ trợ tạo ra những cảnh quay ổn định và mượt mà.

Anh Hân tiết lộ được giao nhiệm vụ quay các cảnh chuyển động tại khu vực lễ đài chính bằng thiết bị steadicam, trong khi các phần còn lại được thực hiện bởi ê kíp của VTV và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC).

Bộ thiết bị trị giá hàng tỉ đồng

Để hoàn thành nhiệm vụ, anh Hân mang trên người bộ steadicam nặng hơn 20 kg, trị giá hàng tỉ đồng. Trong lúc truyền hình trực tiếp, đôi khi khán giả có thể thấy anh xuất hiện trên xe scooter điện, mặc áo giáp trợ lực và điều khiển steadicam bằng cả hai tay.

Steadicam là một hệ thống ổn định hình ảnh được sử dụng để ghi lại các cảnh quay chuyển động (tracking shots) bằng máy quay phim. Nó cô lập chuyển động của người quay phim và làm cho cảnh quay trông mượt mà và được kiểm soát, ghi lại hành động mà không bị rung lắc. Steadicam kết hợp sự ổn định của chân máy với sự linh hoạt của xe đẩy và tính linh hoạt của máy quay cầm tay. Steadicam là một bộ ổn định hình ảnh, do đó nó hấp thụ các va chạm và rung lắc, ngay cả khi máy quay bị xô đẩy hoặc di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng, cảnh quay vẫn sẽ mượt mà.

Thông thường, các đạo diễn và nhà quay phim sử dụng chúng để ghi lại:

Cảnh quay theo dõi: Theo chân nhân vật khi họ di chuyển qua một cảnh hoặc di chuyển qua không gian để cho khán giả tham quan mọi thứ xung quanh họ.

Góc nhìn: Phản ánh tâm trí của nhân vật và xem thế giới diễn ra như thế nào theo quan điểm và trạng thái tinh thần của họ.

Cảnh quay ở nơi không gian hạn chế: Quay cận cảnh một chuỗi hành động diễn ra nhanh hoặc ở địa điểm không có đủ chỗ cho xe đẩy lớn, chẳng hạn như cầu thang hẹp.

Ảnh: Lê Bảo Hân

Và còn nhiều hơn thế…

Đặc biệt, để có những cảnh quay mãn nhãn như vậy, anh Lê Bảo Hân và đội ngũ đã sử dụng Trinity.

Việt Nam cũng đã bắt kịp thế giới khi đã có Trinity – một sản phẩm lai giữa Steadicam truyền thống và gimbal. Trinity là hệ thống ổn định hình ảnh lai đầu tiên kết hợp công nghệ ổn định hình ảnh cơ học cổ điển với công nghệ ổn định hình ảnh điện tử chủ động tiên tiến, được cung cấp thông qua công nghệ gimbal ARM 32-bit. Sự kết hợp này tạo ra năm trục điều khiển và cho phép các chuyển động mượt mà, đa dạng và được kiểm soát chính xác, mang lại trải nghiệm quay phim không giới hạn và sự tự do sáng tạo hoàn toàn.

Trinity sử dụng một hệ thống gimbal điện tử 5 trục, khác với hệ thống Steadicam truyền thống chỉ có 3 trục cơ học.

Trinity mang đến những góc quay mới cho người điều khiển và những lựa chọn kể chuyện mới cho đạo diễn và nhà quay phim. Máy quay có thể chuyển từ chế độ thấp sang chế độ cao trong khi quay nhờ đảo ngược trục; cũng có thể sử dụng trục nghiêng được điều khiển bằng cần điều khiển, được ổn định hoàn toàn để nhìn lên hoặc xuống trong quá trình chuyển động này, nhờ đó góc thấp có thể chuyển đổi mượt mà thành góc quay qua vai.

Bằng cách giữ trục ở góc 45 độ và xoay sang trái hoặc phải, máy quay thậm chí có thể quan sát quanh các góc, dù ở chế độ thấp hay cao. Tính năng ổn định bổ sung ở trục cuộn cho phép sử dụng ống kính tele. Những cảnh quay, góc quay và chuyển động mới lạ có thể đạt được khi Trinity được sử dụng ở chế độ ổn định hoàn toàn. Đối với những tình huống đòi hỏi phong cách vận hành truyền thống hơn, Trinity có thể được chuyển sang chế độ khóa trong đó trục nghiêng được kết nối trực tiếp với trụ theo cách truyền thống.

Ảnh: Lê Bảo Hân

Trinity được nhiều người lựa chọn là vì sở hữu c ác tính năng đặc biệt.

Chuyển đổi góc quay mượt mà : Một trong những khả năng độc đáo nhất của Trinity là cho phép người quay phim chuyển đổi mượt mà từ góc máy thấp (low mode) lên góc máy cao (high mode) hoặc ngược lại trong cùng một cú máy. Điều này giúp tạo ra những cảnh quay liền mạch và ấn tượng mà các hệ thống khác không thể thực hiện được.

Chụp ảnh từ các góc không thể : Với khả năng xoay và nghiêng linh hoạt, Trinity cho phép người vận hành di chuyển máy quay quanh các chướng ngại vật hoặc "nhìn" quanh các góc một cách dễ dàng, mở ra những khả năng sáng tạo mới.

Tích hợp hệ thống : Trinity được thiết kế để hoạt động hiệu quả với các dòng máy quay cũng như các phụ kiện khác, bao gồm hệ thống điều khiển ống kính không dây và các đường truyền video.

Quản lý điện năng thông minh : Hệ thống pin và quản lý điện năng được cải tiến, giúp cung cấp nguồn điện ổn định cho máy quay và các thiết bị phụ trợ, đồng thời hiển thị thông số trên màn hình giúp người vận hành dễ dàng theo dõi.