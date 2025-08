Bí mật hậu trường của các CEO nổi tiếng: Thức dậy từ 3h29 phút, ăn đồ ngọt và làm tài xế xe công nghệ

Không chỉ là những bộ vest lịch lãm hay các phòng họp xa hoa, các CEO hàng đầu thế giới còn có những thói quen kỳ lạ – đôi khi cực đoan – để duy trì hiệu suất, tìm cảm hứng và giữ mình gắn bó với thực tế. Những thói quen này phản ánh góc nhìn rất riêng về kỷ luật, sự kết nối và vai trò của người lãnh đạo trong thời đại mới.

Bánh donut buổi sáng và 4.000 calo mỗi ngày

Elon Musk

Trong khi một tài khoản trên nền tảng X (trước đây là Twitter) từng tuyên bố rằng “đường là chất độc”, tỷ phú Elon Musk lại công khai phản bác. “Tôi ăn donut mỗi sáng và vẫn còn sống”, ông viết, như một lời tuyên ngôn cho tự do trong thói quen ăn uống.

Mark Zuckerberg

Không kém phần “khác người”, Mark Zuckerberg – cho biết ông tiêu thụ khoảng 4.000 calo mỗi ngày để phục hồi năng lượng sau những buổi tập MMA và jiu-jitsu cường độ cao. Đáp lại một bình luận của McDonald’s trên Threads, Zuckerberg thẳng thắn chia sẻ: “Tôi muốn 20 miếng gà viên, một phần bánh quarter pounder, khoai tây chiên cỡ lớn, Oreo McFlurry, bánh táo và một chiếc hamburger phô mai.”

Ngủ trưa ở văn phòng, thiền hàng giờ

Robin Zeng

Cũng theo đuổi sức khỏe nhưng với cách nhẹ nhàng hơn, Robin Zeng – Chủ tịch công ty sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL – chọn ngủ trưa ngay tại văn phòng. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng giấc ngủ 20-30 phút vào buổi trưa giúp cải thiện khả năng tập trung và giảm mệt mỏi.

Jack Dorsey

Trong khi đó, Jack Dorsey – đồng sáng lập Twitter và Chủ tịch Block – áp dụng một lối sống kỷ luật nghiêm ngặt hơn. Ông từng đi bộ 8km mỗi ngày, thiền 2 tiếng, chỉ ăn một bữa và tham gia một khóa thiền Vipassana kéo dài 10 ngày, thiền gần 17 tiếng/ngày. Dorsey mô tả đây là trải nghiệm “cực kỳ thử thách” về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tâm hồn bay bổng và… massage đêm khuya

Jeff Bezos

Khi còn giữ chức CEO Amazon, Jeff Bezos thừa nhận có những cuộc họp không biết kéo dài bao lâu. Ông tận dụng khoảng thời gian này để tâm hồn bay bổng và nảy sinh ý tưởng sáng tạo. “Khi ngồi vào bàn họp, tôi không biết cuộc họp kéo dài bao lâu... Thực tế là chúng ta có thể phải lang thang trong thời gian dài. Sáng tạo thực sự, tư duy đa chiều thực sự đòi hỏi sự lang thang này”, Bezos chia sẻ trong chương trình Lex Fridman Podcast tháng 12/2023.

Steven Bartlett

Nếu thiền và sách chưa đủ thư giãn, Steven Bartlett – nhà sáng lập podcast The Diary of a CEO – cho biết ông thường... massage vào lúc gần nửa đêm. “Nghe có vẻ điên rồ, nhưng nhân viên massage của tôi đến lúc 23h”, ông chia sẻ với The Telegraph.

Kết thúc ngày làm việc đúng giờ

Tobias Lütke

Ngược với hình ảnh “người nghiện công việc” thường thấy ở các lãnh đạo cấp cao, Tobias Lütke – CEO của Shopify – tuyên bố ông không làm việc sau 17h30. “Tôi chỉ làm việc hơn 40 tiếng/tuần khi thực sự muốn. Tôi cần ngủ 8 tiếng mỗi đêm”, ông viết trên mạng xã hội.

Thức dậy từ 3h29 và tập luyện như vận động viên chuyên nghiệp

Josh York

Josh York, CEO của công ty thể hình tại nhà Gymguyz, không chỉ là người đứng đầu một thương hiệu thành công mà còn được biết đến với lịch sinh hoạt "phi thường". Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune, York cho biết ông bắt đầu ngày mới vào lúc... 3h29 sáng.

Sau khi tắm nước lạnh, ông dành 90 phút để tập luyện cường độ cao, kết thúc bằng việc ngâm mình trong nước đá đúng 3 phút. “Đó là điều khiến tôi sở hữu sức mạnh siêu phàm”, York nói. Với ông, kỷ luật bản thân không chỉ là mục tiêu mà còn là bản sắc của nhà lãnh đạo.

Tập thể dục trong phòng tối để sáng tạo

Bob Iger

Bob Iger – CEO của Disney – lại chọn cách nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần đặc biệt. Trong một khóa học về quản lý thời gian trên nền tảng MasterClass, Iger tiết lộ ông thường tập thể dục buổi sáng trong… phòng tối.

Ông bật TV nhưng tắt tiếng, thay vào đó là những bản nhạc do chính mình lựa chọn. “Đó là khoảng thời gian sáng tạo nhất của tôi,” Iger khẳng định. Với ông, buổi sáng không chỉ để vận động cơ thể mà còn là lúc não bộ hoạt động linh hoạt, đầy cảm hứng.

Làm tài xế để hiểu khách hàng

Nếu bạn từng bước lên một chiếc xe Uber hay Lyft, tài xế của bạn có thể chính là... CEO. Câu chuyện tưởng đùa nhưng hoàn toàn có thật.

David Risher

David Risher – CEO của Lyft – vẫn dành thời gian lái xe chở khách mỗi 6 tuần để “trải nghiệm từ bên trong” dịch vụ công ty mình đang cung cấp. “Tôi muốn biết khách hàng cảm thấy thế nào, vì sao họ chọn chúng tôi và điều gì cần cải thiện,” ông chia sẻ với Business Insider.

Dara Khosrowshahi

Còn Dara Khosrowshahi – CEO của Uber – cũng từng tự mình lái hàng chục chuyến xe chở khách bằng chiếc Tesla Model Y. Ông không quên lấy biệt danh “Dave K.” và thực sự sống như một tài xế Uber, thậm chí từng mắc kẹt hàng giờ trên hành trình từ San Francisco đến Oakland. “Khi tận mắt chứng kiến khó khăn của tài xế, tôi càng trân trọng họ hơn,” ông nói với Wall Street Journal.

Khi lãnh đạo không chỉ là ra quyết định mà còn là thấu cảm

Điểm chung của những CEO nói trên không phải chỉ là sự thành công, mà còn là cách họ lựa chọn sống – kỷ luật, kết nối và sẵn sàng đặt mình vào vị trí thấp nhất để hiểu rõ bản chất công việc. Dù bằng cách đổ mồ hôi trong phòng gym tối om, dậy từ khi thế giới còn say ngủ hay lái xe cùng những người bình thường, họ đều đang đi tìm một điều giống nhau: sự thật, trải nghiệm, và cái nhìn trung thực nhất để đưa ra quyết định đúng đắn.

Những thói quen tưởng như “khác người” ấy, lại đang là biểu tượng mới cho vai trò của CEO hiện đại – người không chỉ điều hành mà còn dấn thân, lắng nghe và sống cùng tổ chức mình dẫn dắt.