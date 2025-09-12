Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

12-09-2025 - 13:47 PM | Thị trường

Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều tỉnh thành, khiến hàng nghìn người đã sử dụng các sản phẩm giả và kém chất lượng này.

Tối 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú phường An Biên, Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2023 - 2024, Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, đứng ra lập 2 công ty chuyên sản xuất, kinh doanh yến hũ chưng giả.

Để che giấu, Trường nhờ Châu và chị gái Châu đứng tên làm đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế mọi hoạt động đều do Trường trực tiếp quản lý, điều hành.

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Công an kiểm tra, khám xét xưởng sản xuất yến giả.

Đầu năm 2024, Trường mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng).

Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu tạo ra sợi yến giả, có hình dạng như thật.

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Nước yến sào giả trước khi được cho vào hũ, đóng gói.

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Kết quả giám định nhiều loại nước yến tại đây không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến).

Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 người này trực tiếp làm.

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Trường và Châu.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán “yến hũ chưng” giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng- Ảnh 5.

Khu vực sản xuất các hủ yến giả.

Khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng), công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định trong 15 loại yến trên, có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.


Theo Tâm An

Đời sống & pháp luật

